المغرب إلى نهائي "كأس العرب 2025" بعد التغلب على الإمارات

حجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرب لكرة القدم 2025، بعد فوزه الساحق 3-0 على نظيره الإماراتي، في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين على استاد... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

رياضة

وسيواجه "أسود الأطلس"، الذين تأهلوا إلى هذا الدور بعد انتصارهم 1-0 على سوريا في ربع النهائي يوم الخميس الماضي، الفائز من المواجهة الثانية بين الأردن والسعودية التي تقام في وقت لاحق من اليوم الاثنين، في المباراة النهائية المقررة يوم الخميس المقبل على استاد لوسيل، وفقا لمواقع رياضية. وأكمل عبد الرزاق حمد الله الثلاثية في الوقت بدل الضائع، ليؤكد سيطرة المنتخب المغربي الذي قدم أداءً قوياً طوال البطولة، ويحافظ على سجله الدفاعي المميز.وتقام بطولة "كأس العرب 2025" في دولة قطر، بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا موزعين على 4 مجموعات، من بينها منتخبات قطر، فلسطين، تونس، سوريا، السعودية، مصر، الجزائر، الإمارات، المغرب، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، جزر القُمر والسودان.فيما تنقل 5 قنوات مجانية مباريات "كأس العرب"، حيث أكدت مجموعة "بي إن سبورتس" بث البطولة كاملة مجاناً عبر قناتي "beIN SPORTS HD" و"beIN Xtra 1"، كما تنقل البطولة أيضا قنوات "الكأس" القطرية، "دبي الرياضية"، "أبوظبي الرياضية"، "الكويت الرياضية" وذلك في بث مفتوح للجمهور العربي.

الأخبار

