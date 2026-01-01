https://sarabic.ae/20260101/المغرب-يحقق-رقما-قياسيا-في-الحضور-الجماهيري-بكأس-أمم-أفريقيا-1108811598.html
المغرب يحقق رقما قياسيا في الحضور الجماهيري بكأس أمم أفريقيا
سبوتنيك عربي
سجلت كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، أعلى حضور جماهيري في تاريخ البطولة، مع ختام منافسات دور المجموعات، مساء أمس الأربعاء. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T19:36+0000
2026-01-01T19:36+0000
2026-01-01T19:36+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108811420_0:441:1562:1320_1920x0_80_0_0_fdec093b3f6c19cc827c071cd638c347.jpg
وأظهرت الأرقام الرسمية أن مباريات دور المجموعات استقطبت 729 ألفا و240 متفرجا، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة كوت ديفوار 2023، الذي بلغ 643 ألفا و585 متفرجا، بفارق يزيد على 85 ألف متفرج، وفقا لموقع "برلمان سبور" المغربي.ويعكس هذا الإقبال اللافت الشغف الكبير بالنسخة المغربية من البطولة، في ظل التنظيم المحكم، وتطور البنية التحتية، والملاعب التي تستوفي المعايير الدولية، إلى جانب الحضور الواسع للجماهير المحلية والأفريقية.واختُتم دور المجموعات بتأهل 16 منتخبا إلى الدور ثمن النهائي، هي: المغرب، والسنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، وتونس، ومالي، وجنوب أفريقيا، والكاميرون، وكوت ديفوار، وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو، وموزمبيق، وبنين، والسودان.وانطلقت الأحد قبل الماضي، نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:
وأظهرت الأرقام الرسمية أن مباريات دور المجموعات استقطبت 729 ألفا و240 متفرجا، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة كوت ديفوار 2023، الذي بلغ 643 ألفا و585 متفرجا، بفارق يزيد على 85 ألف متفرج، وفقا لموقع
"برلمان سبور" المغربي.
ويعكس هذا الإقبال اللافت الشغف الكبير بالنسخة المغربية من البطولة، في ظل التنظيم المحكم، وتطور البنية التحتية، والملاعب التي تستوفي المعايير الدولية، إلى جانب الحضور الواسع للجماهير المحلية والأفريقية.
واختُتم دور المجموعات بتأهل 16 منتخبا إلى الدور ثمن النهائي، هي: المغرب، والسنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، وتونس، ومالي، وجنوب أفريقيا، والكاميرون، وكوت ديفوار، وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو، وموزمبيق، وبنين، والسودان.
وانطلقت الأحد قبل الماضي، نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.
ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن
وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
1.
المجموعة الأولى: المغرب
صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر.
2.
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.
3.
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا.
4.
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.
5.
المجموعة الخامسة: الجزائر
وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.
6.
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق.