منتخب عربي وحيد يودع كأس أفريقيا من دور المجموعات
أسدل الستار على دور المجموعات في النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بوداع ثمانية منتخبات، بينها منتخب عربي واحد هو جزر القمر. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
واحتل منتخب جزر القمر المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، جمعها من تعادلين أمام زامبيا ومالي، مقابل خسارة أمام المنتخب المضيف المغرب، ليغادر البطولة من الدور الأول دون التأهل إلى ثمن النهائي، بحسب ما ذكرت مواقع رياضية. إلى جانب جزر القمر، ودعت البطولة المنتخبات التالية: زامبيا، أنغولا، زيمبابوي، أوغندا، بوتسوانا، غينيا الاستوائية، والغابون.ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:
منتخب عربي وحيد يودع كأس أفريقيا من دور المجموعات
واحتل منتخب جزر القمر المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، جمعها من تعادلين أمام زامبيا ومالي، مقابل خسارة أمام المنتخب المضيف المغرب، ليغادر البطولة
من الدور الأول دون التأهل إلى ثمن النهائي، بحسب ما ذكرت مواقع رياضية.
29 ديسمبر 2025, 20:33 GMT
وبات جزر القمر المنتخب العربي الوحيد الذي يودع البطولة من دور المجموعات، فيما نجحت المنتخبات العربية الأخرى المشاركة (مصر، الجزائر، تونس، السودان، والمغرب) في حجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16، إما كمتصدرين أو وصيفين أو ضمن أفضل الثوالث.
إلى جانب جزر القمر
، ودعت البطولة المنتخبات التالية: زامبيا، أنغولا، زيمبابوي، أوغندا، بوتسوانا، غينيا الاستوائية، والغابون.
30 ديسمبر 2025, 21:46 GMT
وانطلقت الأحد قبل الماضي، نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.
ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن
وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
28 ديسمبر 2025, 21:06 GMT
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
1.
المجموعة الأولى: المغرب
صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر.
2.
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.
3.
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا.
4.
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.
5.
المجموعة الخامسة: الجزائر
وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.
6.
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق.