جنوب أفريقيا تعبر زيمبابوي وتصعد إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251229/جنوب-أفريقيا-تعبر-زيمبابوي-وتصعد-إلى-ثمن-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية--1108707985.html
جنوب أفريقيا تعبر زيمبابوي وتصعد إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا تعبر زيمبابوي وتصعد إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية
سبوتنيك عربي
تأهل منتخب جنوب أفريقيا (البافانا بافانا) رسمياً إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعد انتصاره المثير على زيمبابوي بنتيجة 3-2،... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-29T20:33+0000
2025-12-29T20:33+0000
جنوب أفريقيا
أخبار مصر الآن
رياضة
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg
افتتح تسيبانغ موريمي التسجيل لجنوب أفريقيا مبكراً في الدقيقة السابعة، لكن تاواندا ماسوانهايس أدرك التعادل لزيمبابوي في الدقيقة 19، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. وفي الشوط الثاني، أعاد لايل فوستر التقدم للبافانا بهدف في الدقيقة 50، قبل أن يسجل أوبري موديبا هدفاً عكسياً في مرماه بالدقيقة 73، معيداً التعادل للفريق الزيمبابوي.واحتكم الفريقان إلى الإثارة حتى الدقائق الأخيرة، حيث حصل موهاو نكوتا على ركلة جزاء نفذها أوسين أبوليس بنجاح في الدقيقة 82، منحاً جنوب أفريقيا النقاط الثلاث والتأهل.وفي الدور المقبل، سيواجه جنوب أفريقيا وصيف المجموعة السادسة، التي يتصدرها حالياً كوت ديفوار برصيد 4 نقاط، متساوياً مع الكاميرون، ويليهما موزمبيق بـ3 نقاط.يُذكر أن منتخب مصر كان قد ضمن صدارة المجموعة الثانية مسبقاً، بعد فوزين متتاليين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا.
https://sarabic.ae/20251226/مصر-تتأهل-إلى-دور-الـ16-في-كأس-الأمم-الأفريقية-بعد-الفوز-على-جنوب-أفريقيا-1108610674.html
https://sarabic.ae/20251224/ملخص-مباراة-الجزائر-والسودان-في-كأس-أمم-أفريقيا-2025-1108529442.html
جنوب أفريقيا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_211:0:1898:1265_1920x0_80_0_0_926ac74e417fc39fb3d596ccb46e5fdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جنوب أفريقيا, أخبار مصر الآن, رياضة, أفريقيا
جنوب أفريقيا, أخبار مصر الآن, رياضة, أفريقيا

جنوب أفريقيا تعبر زيمبابوي وتصعد إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

20:33 GMT 29.12.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gearكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gear
تابعنا عبر
تأهل منتخب جنوب أفريقيا (البافانا بافانا) رسمياً إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعد انتصاره المثير على زيمبابوي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب مراكش الكبير، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
افتتح تسيبانغ موريمي التسجيل لجنوب أفريقيا مبكراً في الدقيقة السابعة، لكن تاواندا ماسوانهايس أدرك التعادل لزيمبابوي في الدقيقة 19، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
مجتمع
مصر تتأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جنوب أفريقيا
26 ديسمبر, 17:47 GMT
وفي الشوط الثاني، أعاد لايل فوستر التقدم للبافانا بهدف في الدقيقة 50، قبل أن يسجل أوبري موديبا هدفاً عكسياً في مرماه بالدقيقة 73، معيداً التعادل للفريق الزيمبابوي.
واحتكم الفريقان إلى الإثارة حتى الدقائق الأخيرة، حيث حصل موهاو نكوتا على ركلة جزاء نفذها أوسين أبوليس بنجاح في الدقيقة 82، منحاً جنوب أفريقيا النقاط الثلاث والتأهل.
مباراة الجزائر والسودان في أمم أفريقيا 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
ملخص مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025
24 ديسمبر, 17:39 GMT
بهذا الفوز، رفع منتخب جنوب أفريقيا، بقيادة المدرب البلجيكي هوغو بروس، رصيده إلى 6 نقاط، محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف مصر المتصدرة. أما زيمبابوي، فقد ودع البطولة مبكراً بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط، ليحتل المركز الأخير.
وفي الدور المقبل، سيواجه جنوب أفريقيا وصيف المجموعة السادسة، التي يتصدرها حالياً كوت ديفوار برصيد 4 نقاط، متساوياً مع الكاميرون، ويليهما موزمبيق بـ3 نقاط.
يُذكر أن منتخب مصر كان قد ضمن صدارة المجموعة الثانية مسبقاً، بعد فوزين متتاليين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала