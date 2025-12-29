https://sarabic.ae/20251229/جنوب-أفريقيا-تعبر-زيمبابوي-وتصعد-إلى-ثمن-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية--1108707985.html
جنوب أفريقيا تعبر زيمبابوي وتصعد إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا تعبر زيمبابوي وتصعد إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية
تأهل منتخب جنوب أفريقيا (البافانا بافانا) رسمياً إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعد انتصاره المثير على زيمبابوي بنتيجة 3-2،
جنوب أفريقيا
افتتح تسيبانغ موريمي التسجيل لجنوب أفريقيا مبكراً في الدقيقة السابعة، لكن تاواندا ماسوانهايس أدرك التعادل لزيمبابوي في الدقيقة 19، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. وفي الشوط الثاني، أعاد لايل فوستر التقدم للبافانا بهدف في الدقيقة 50، قبل أن يسجل أوبري موديبا هدفاً عكسياً في مرماه بالدقيقة 73، معيداً التعادل للفريق الزيمبابوي.واحتكم الفريقان إلى الإثارة حتى الدقائق الأخيرة، حيث حصل موهاو نكوتا على ركلة جزاء نفذها أوسين أبوليس بنجاح في الدقيقة 82، منحاً جنوب أفريقيا النقاط الثلاث والتأهل.وفي الدور المقبل، سيواجه جنوب أفريقيا وصيف المجموعة السادسة، التي يتصدرها حالياً كوت ديفوار برصيد 4 نقاط، متساوياً مع الكاميرون، ويليهما موزمبيق بـ3 نقاط.يُذكر أن منتخب مصر كان قد ضمن صدارة المجموعة الثانية مسبقاً، بعد فوزين متتاليين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا.
تأهل منتخب جنوب أفريقيا (البافانا بافانا) رسمياً إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعد انتصاره المثير على زيمبابوي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب مراكش الكبير، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
افتتح تسيبانغ موريمي التسجيل لجنوب أفريقيا
مبكراً في الدقيقة السابعة، لكن تاواندا ماسوانهايس أدرك التعادل لزيمبابوي في الدقيقة 19، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
وفي الشوط الثاني، أعاد لايل فوستر التقدم للبافانا بهدف في الدقيقة 50، قبل أن يسجل أوبري موديبا هدفاً عكسياً في مرماه بالدقيقة 73، معيداً التعادل للفريق الزيمبابوي.
واحتكم الفريقان إلى الإثارة حتى الدقائق الأخيرة، حيث حصل موهاو نكوتا على ركلة جزاء نفذها أوسين أبوليس بنجاح في الدقيقة 82، منحاً جنوب أفريقيا النقاط الثلاث والتأهل.
بهذا الفوز، رفع منتخب جنوب أفريقيا، بقيادة المدرب البلجيكي هوغو بروس، رصيده إلى 6 نقاط، محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف مصر المتصدرة. أما زيمبابوي، فقد ودع البطولة مبكراً بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط، ليحتل المركز الأخير.
وفي الدور المقبل، سيواجه جنوب أفريقيا وصيف المجموعة السادسة، التي يتصدرها حالياً كوت ديفوار برصيد 4 نقاط، متساوياً مع الكاميرون، ويليهما موزمبيق بـ3 نقاط.
يُذكر أن منتخب مصر
كان قد ضمن صدارة المجموعة الثانية مسبقاً، بعد فوزين متتاليين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا.