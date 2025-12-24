ملخص مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ملخص مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025
ملخص مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025
التقى المنتخبان في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بالبطولة.بداية اللقاء كانت قوية من جانب المنتخب الجزائري، الذي افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عبر قائده رياض محرز، مسجلا أسرع هدف في النسخة الحالية من البطولة حتى الآن.محرز منح منتخب "الخضر" أفضلية مبكرة أربكت حسابات المنتخب السوداني.وفي الدقيقة 39، شهدت المباراة نقطة تحول مهمة في الدقيقة 39، بعدما اضطر المنتخب السوداني لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد صلاح الدين الحسن لحصوله على الإنذار الثاني.وخلال الشوط الثاني، واصل المنتخب الجزائري ضغطه الهجومي، ونجح محرز في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 61، مؤكدا تفوقه الفني والبدني.وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، اختتم إبراهيم مازا، بالهدف الثالث في الدقيقة 85، لتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب بوركينا فاسو.وتذيل منتخب السودان الترتيب متساويا مع غينيا الاستوائية دون نقاط، انتظارا لمواجهته مع غينيا الاستوائية، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في حين يكون اللقاء المقبل للجزائر مع بوركينا فاسو.
تابعنا عبر
استهل منتخب الجزائر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب بفوز كاسح على نظيره السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل.
التقى المنتخبان في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بالبطولة.
بداية اللقاء كانت قوية من جانب المنتخب الجزائري، الذي افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عبر قائده رياض محرز، مسجلا أسرع هدف في النسخة الحالية من البطولة حتى الآن.
محرز منح منتخب "الخضر" أفضلية مبكرة أربكت حسابات المنتخب السوداني.
منتخب المغرب لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
ناقدة مغربية توضح آليات التعامل الفورية مع "المخالفات" داخل ملاعب "أمم أفريقيا"
أمس, 19:45 GMT
وفي الدقيقة 39، شهدت المباراة نقطة تحول مهمة في الدقيقة 39، بعدما اضطر المنتخب السوداني لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد صلاح الدين الحسن لحصوله على الإنذار الثاني.
وخلال الشوط الثاني، واصل المنتخب الجزائري ضغطه الهجومي، ونجح محرز في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 61، مؤكدا تفوقه الفني والبدني.
وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، اختتم إبراهيم مازا، بالهدف الثالث في الدقيقة 85، لتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب بوركينا فاسو.
وتذيل منتخب السودان الترتيب متساويا مع غينيا الاستوائية دون نقاط، انتظارا لمواجهته مع غينيا الاستوائية، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في حين يكون اللقاء المقبل للجزائر مع بوركينا فاسو.
