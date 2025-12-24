https://sarabic.ae/20251224/ملخص-مباراة-الجزائر-والسودان-في-كأس-أمم-أفريقيا-2025-1108529442.html
ملخص مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025
استهل منتخب الجزائر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب بفوز كاسح على نظيره السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
التقى المنتخبان في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بالبطولة.بداية اللقاء كانت قوية من جانب المنتخب الجزائري، الذي افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عبر قائده رياض محرز، مسجلا أسرع هدف في النسخة الحالية من البطولة حتى الآن.محرز منح منتخب "الخضر" أفضلية مبكرة أربكت حسابات المنتخب السوداني.وفي الدقيقة 39، شهدت المباراة نقطة تحول مهمة في الدقيقة 39، بعدما اضطر المنتخب السوداني لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد صلاح الدين الحسن لحصوله على الإنذار الثاني.وخلال الشوط الثاني، واصل المنتخب الجزائري ضغطه الهجومي، ونجح محرز في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 61، مؤكدا تفوقه الفني والبدني.وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، اختتم إبراهيم مازا، بالهدف الثالث في الدقيقة 85، لتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب بوركينا فاسو.وتذيل منتخب السودان الترتيب متساويا مع غينيا الاستوائية دون نقاط، انتظارا لمواجهته مع غينيا الاستوائية، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في حين يكون اللقاء المقبل للجزائر مع بوركينا فاسو.
