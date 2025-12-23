https://sarabic.ae/20251223/ناقدة-مغربية-توضح-آليات-التعامل-الفورية-مع-المخالفات-داخل-ملاعب-أمم-أفريقيا-1108503281.html

ناقدة مغربية توضح آليات التعامل الفورية مع "المخالفات" داخل ملاعب "أمم أفريقيا"

اتخذت المغرب قرارات وإجراءات استثنائية خلال تنظيم بطول "أمم أفريقيا" المقامة على أرضها، يأتي في مقدمتها إنشاء "محاكم فورية" داخل الملاعب. 23.12.2025, سبوتنيك عربي

تقول الكاتبة والناقدة المغربية خديجة آيت موسى: إن "حضور القضاء داخل الملاعب لا يقتصر على البعد الزجري، بل يحمل بعدا وقائيا وتنظيميا، وهو ما أكدته وزارة العدل التي أحدثت هذه المكاتب القضائية لتدبير المخالفات والقضايا البسيطة التي يمكن أن تنشأ داخل المركبات الرياضية التي تحتضن مباريات كأس أمم أفريقيا 2025". وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن "الرسالة الأساسية هي أن الملاعب فضاءات للفرجة والمسؤولية في آن واحد، وأن القانون حاضر حيث تكون الكثافة الجماهيرية، هذا المعطى من شأنه تعزيز الانضباط لدى الجماهير، خاصة حين تدرك أن المخالفات، بما فيها الشغب الرياضي".وأضافت أن أي تجاوزات ستعالج فورا وبعين المكان، بتنسيق مع الأمن في شخص المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة في شخص رئاسة النيابة العامة المغربية، دون انتظار الانتقال لمخافر الشرطة ثم بعد أسابيع داخل ردهات المحاكم.تشير تصريحات مسؤولي وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بعد إنشاء أول هذه المكاتب بمركب "الأمير مولاي عبد الله"، بالعاصمة الرباط قبل انطلاق التظاهرة الأفريقية بيومين، إلى أن الرهان هو العدالة السريعة والناجعة، دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة، وفق الكاتبة.كما يتضمن الأمر معالجة القضايا الزجرية البسيطة داخل الملعب، واتخاذ إجراءات بديلة للدعوى العمومية في الحالات التي يجيزها القانون، بما يحد من تراكم الملفات في حال وقوع هذه الحوادث، ويعزز الإحساس الفوري بالمساءلة لدى الجماهير.وتابعت خديجة آيت موسى أن "الجماهير المغربية أظن أنها أصبحت قادرة على التعامل مع هذه التظاهرات بكل رقي وانضباط وحس رياضي وأخلاقي، ينم عن تربية ونشأة المغاربة إلى جانب السلطات سواء الرياضية أو القضائية لانجاح هذه التظاهرة الأكبر والأغلى والأهم كرويا في أفريقيا، وهو ما نلمسه وسبق وعايشناه في المباريات التي سبق وأقيمت بالمركب الرياضي "مولاي عبد الله".وترى أن انخراط النيابة العامة في حماية الأشخاص والممتلكات خلال التظاهرات الرياضية، يعكس توجها مؤسساتيا، قد ينعكس فعليا على تراجع بعض السلوكيات المخالفة، خاصة في محيط المباريات.بشأن إمكانية تعميم الإجراء في دول أخرى، تقول الكاتبة المغربية، من الناحية القانونية، تبقى هذه الآلية مرتبطة بالاختيارات التنظيمية لكل دولة، وبخصوصيات أنظمتها القضائية، ولا يمكن اعتبارها إجراء يمكن أن تأخذ به أو تفرضه الفيفا، غير أن استحضار المغرب، كما أوضح وزير العدل ومدير الشؤون الجنائية، لتجارب دولية سابقة خلال الألعاب الأولمبية وكؤوس العالم، يجعل من هذه الخطوة تجربة قابلة للاقتداء، خاصة أنها لأول مرة تقام في المغرب والسلطات القضائية والأمنية المغربية من ابتكرتها .ورى أنه حال نجاحها خلال كأس إفريقيا للأمم 2025، فقد تتحول إلى نموذج يُستأنس به في تظاهرات رياضية كبرى، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم عدد من الاستحقاقات الرياضية الدولية، على رأسها كأس العالم 2030، وهو ما يفرض تطوير آليات مبتكرة تجمع بين الأمن، العدالة، واحترام الحقوق.وجاء في بيان لوزارة العدل أن هذا الإجراء يكرس التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات، ويقوي صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى وفق المعايير الدولية، وفي إطار احترام سيادة القانون وحماية الأمن العام.

