سقوط مرعب لداكا بعد هدف قاتل في تعادل زامبيا ومالي بكأس أمم أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/سقوط-مرعب-لداكا-بعد-هدف-قاتل-في-تعادل-زامبيا-ومالي-بكأس-أمم-أفريقيا-1108471471.html
سقوط مرعب لداكا بعد هدف قاتل في تعادل زامبيا ومالي بكأس أمم أفريقيا
سقوط مرعب لداكا بعد هدف قاتل في تعادل زامبيا ومالي بكأس أمم أفريقيا
سبوتنيك عربي
شهدت مواجهة زامبيا ومالي، التي أقيمت مساء الاثنين، لحظات من الرعب بعد سقوط مهاجم منتخب زامبيا باتسون داكا، بطريقة مقلقة أثناء احتفاله بهدف التعادل القاتل، في... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T19:30+0000
2025-12-22T19:30+0000
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_e2b23c1b65eb88a5fe4a1b914e24e927.jpg
وكان منتخب مالي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز، قبل أن يتمكن داكا من تسجيل هدف التعادل لزامبيا برأسية حاسمة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2). وخلال احتفاله بالهدف عبر أداء حركة "الشقلبة"، فقد اللاعب توازنه وسقط بقوة على رقبته، ما تسبب في حالة من الذعر بين زملائه داخل أرضية الملعب والجماهير في المدرجات.وعلى صعيد ترتيب المجموعة، استفاد المنتخب المغربي من نتيجة التعادل، إذ انفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه في مباراة الافتتاح على منتخب جزر القمر بهدفين دون مقابل. ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره المالي في الجولة الثانية، فيما تواجه زامبيا منتخب جزر القمر ضمن منافسات المجموعة ذاتها.ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:
https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يفوز-على-جزر-القمر-في-افتتاح-كأس-أمم-أفريقيا-1108443758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_16:0:1287:953_1920x0_80_0_0_814ae6ff2e18d2b03ca5a38eaf6a6c6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

سقوط مرعب لداكا بعد هدف قاتل في تعادل زامبيا ومالي بكأس أمم أفريقيا

19:30 GMT 22.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebeكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
شهدت مواجهة زامبيا ومالي، التي أقيمت مساء الاثنين، لحظات من الرعب بعد سقوط مهاجم منتخب زامبيا باتسون داكا، بطريقة مقلقة أثناء احتفاله بهدف التعادل القاتل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2025.
وكان منتخب مالي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز، قبل أن يتمكن داكا من تسجيل هدف التعادل لزامبيا برأسية حاسمة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2). وخلال احتفاله بالهدف عبر أداء حركة "الشقلبة"، فقد اللاعب توازنه وسقط بقوة على رقبته، ما تسبب في حالة من الذعر بين زملائه داخل أرضية الملعب والجماهير في المدرجات.
وأشارت تقارير إلى أن داكا، ظل ممدداً على الأرض لبضع لحظات قبل أن يتمكن من النهوض مجددا، ما طمأن الجميع على حالته.
وعلى صعيد ترتيب المجموعة، استفاد المنتخب المغربي من نتيجة التعادل، إذ انفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه في مباراة الافتتاح على منتخب جزر القمر بهدفين دون مقابل. ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره المالي في الجولة الثانية، فيما تواجه زامبيا منتخب جزر القمر ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
وانطلقت أمس الأحد، نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.
ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
المنتخب المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
مجتمع
المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح "كأس أمم أفريقيا"
أمس, 21:45 GMT
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر.
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا.
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала