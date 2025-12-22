سقوط مرعب لداكا بعد هدف قاتل في تعادل زامبيا ومالي بكأس أمم أفريقيا
© AP Photo / Themba Hadebeكأس الأمم الأفريقية
شهدت مواجهة زامبيا ومالي، التي أقيمت مساء الاثنين، لحظات من الرعب بعد سقوط مهاجم منتخب زامبيا باتسون داكا، بطريقة مقلقة أثناء احتفاله بهدف التعادل القاتل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2025.
وكان منتخب مالي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز، قبل أن يتمكن داكا من تسجيل هدف التعادل لزامبيا برأسية حاسمة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2). وخلال احتفاله بالهدف عبر أداء حركة "الشقلبة"، فقد اللاعب توازنه وسقط بقوة على رقبته، ما تسبب في حالة من الذعر بين زملائه داخل أرضية الملعب والجماهير في المدرجات.
وأشارت تقارير إلى أن داكا، ظل ممدداً على الأرض لبضع لحظات قبل أن يتمكن من النهوض مجددا، ما طمأن الجميع على حالته.
Patson Daka landed on his neck trying to do a backflip celebration after scoring in stoppage time to secure a point for Zambia against Mali 😭— ESPN FC (@ESPNFC) December 22, 2025
He stayed down for a couple moments and eventually got up to celebrate the huge moment 👏
AFCON is back! pic.twitter.com/lnFeHfv09x
وعلى صعيد ترتيب المجموعة، استفاد المنتخب المغربي من نتيجة التعادل، إذ انفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه في مباراة الافتتاح على منتخب جزر القمر بهدفين دون مقابل. ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره المالي في الجولة الثانية، فيما تواجه زامبيا منتخب جزر القمر ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
وانطلقت أمس الأحد، نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.
ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر.
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا.
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق.