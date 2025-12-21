https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يفوز-على-جزر-القمر-في-افتتاح-كأس-أمم-أفريقيا-1108443758.html
المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا
المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا
سبوتنيك عربي
حقق المنتخب المغربي الفوز على منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله"... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T21:45+0000
2025-12-21T21:45+0000
2025-12-21T21:45+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
مصر
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108311920_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_74e60c82c8a486e0e87dfbc5a73f0dbc.jpg
سجل إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة سحرية في منطقة الجزاء، ليسددها مباشرة في مرمى منتخب جزر القمر لتعلن عن افتتاح السجل التهديفي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.في حين سجل أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة من خلال كرة مقصية بعد تلقيه عرضية متقنة لتعلن عن الهدف الثاني لمنتخب المغرب الذي خرج بتلك النتيجة.وكان اللاعب سفيان رحيمي قد أهدر ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في المباراة نفسها قبل أن يتقدم بهدفين نظيفين. فيما سيطر منتخب المغرب على مجريات المباراة وشكل خطورة على مرمى منتخب جزر القمر ولكن تألق الحارس والمدافعين حال دون تسجيل أي أهداف في مرمى المنتخب القمري.ويذكر أنه انطلقت اليوم الأحد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمرالمجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابويالمجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانياالمجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسواناالمجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودانالمجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق
https://sarabic.ae/20241112/المدير-الفني-للمنتخب-المغربي-يكشف-السبب-وراء-عدم-استدعاء-زياش-1094742782.html
أخبار المغرب اليوم
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108311920_54:0:1227:880_1920x0_80_0_0_eff25d99c1f73105dd0be21dbae0123a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, مصر, رياضة
أخبار المغرب اليوم, مصر, رياضة
المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا
حقق المنتخب المغربي الفوز على منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.
سجل إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة سحرية في منطقة الجزاء، ليسددها مباشرة في مرمى منتخب جزر القمر لتعلن عن افتتاح السجل التهديفي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
12 نوفمبر 2024, 21:36 GMT
في حين سجل أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة من خلال كرة مقصية بعد تلقيه عرضية متقنة لتعلن عن الهدف الثاني لمنتخب المغرب الذي خرج بتلك النتيجة.
وكان اللاعب سفيان رحيمي قد أهدر ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب
في المباراة نفسها قبل أن يتقدم بهدفين نظيفين. فيما سيطر منتخب المغرب على مجريات المباراة وشكل خطورة على مرمى منتخب جزر القمر ولكن تألق الحارس والمدافعين حال دون تسجيل أي أهداف في مرمى المنتخب القمري.
ويذكر أنه انطلقت اليوم الأحد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.
ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن
وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق