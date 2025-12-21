المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا مستعدة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا فورا إذا تم تحقيق شروط موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251221/المغرب-يفوز-على-جزر-القمر-في-افتتاح-كأس-أمم-أفريقيا-1108443758.html
المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا
المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا
سبوتنيك عربي
حقق المنتخب المغربي الفوز على منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله"... 21.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-21T21:45+0000
2025-12-21T21:45+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
مصر
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108311920_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_74e60c82c8a486e0e87dfbc5a73f0dbc.jpg
سجل إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة سحرية في منطقة الجزاء، ليسددها مباشرة في مرمى منتخب جزر القمر لتعلن عن افتتاح السجل التهديفي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.في حين سجل أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة من خلال كرة مقصية بعد تلقيه عرضية متقنة لتعلن عن الهدف الثاني لمنتخب المغرب الذي خرج بتلك النتيجة.وكان اللاعب سفيان رحيمي قد أهدر ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في المباراة نفسها قبل أن يتقدم بهدفين نظيفين. فيما سيطر منتخب المغرب على مجريات المباراة وشكل خطورة على مرمى منتخب جزر القمر ولكن تألق الحارس والمدافعين حال دون تسجيل أي أهداف في مرمى المنتخب القمري.ويذكر أنه انطلقت اليوم الأحد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمرالمجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابويالمجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانياالمجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسواناالمجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودانالمجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق
https://sarabic.ae/20241112/المدير-الفني-للمنتخب-المغربي-يكشف-السبب-وراء-عدم-استدعاء-زياش-1094742782.html
أخبار المغرب اليوم
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108311920_54:0:1227:880_1920x0_80_0_0_eff25d99c1f73105dd0be21dbae0123a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, مصر, رياضة
أخبار المغرب اليوم, مصر, رياضة

المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا

21:45 GMT 21.12.2025
© Photo / Social Media Imagesالمنتخب المغربي
المنتخب المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
حقق المنتخب المغربي الفوز على منتخب جزر القمر بهدفين نظيفين، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.
سجل إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة سحرية في منطقة الجزاء، ليسددها مباشرة في مرمى منتخب جزر القمر لتعلن عن افتتاح السجل التهديفي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
مجتمع
المدير الفني للمنتخب المغربي يكشف السبب وراء عدم استدعاء زياش
12 نوفمبر 2024, 21:36 GMT
في حين سجل أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة من خلال كرة مقصية بعد تلقيه عرضية متقنة لتعلن عن الهدف الثاني لمنتخب المغرب الذي خرج بتلك النتيجة.
وكان اللاعب سفيان رحيمي قد أهدر ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في المباراة نفسها قبل أن يتقدم بهدفين نظيفين. فيما سيطر منتخب المغرب على مجريات المباراة وشكل خطورة على مرمى منتخب جزر القمر ولكن تألق الحارس والمدافعين حال دون تسجيل أي أهداف في مرمى المنتخب القمري.
ويذكر أنه انطلقت اليوم الأحد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.
ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала