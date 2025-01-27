قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب تسفر عن مجموعات قوية
© Sputnik . Derar Khamisافتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، استاد القاهرة الدولي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
© Sputnik . Derar Khamis
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أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي جرت، مساء الاثنين، في الرباط عن مجموعات قوية.
واستضاف مسرح محمد الخامس الوطني بالعاصمة المغربية الرباط،، مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.
ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
27 سبتمبر 2023, 11:58 GMT
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، أن "النسخة الـ 35 من كأس إفريقيا للأمم في المغرب ستكون الأفضل في تاريخ المسابقة"، معتبرا أنها ستكون الأكثر نجاحا والأكثر إثارة في تاريخ البطولة.