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https://sarabic.ae/20250127/قرعة-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-في-المغرب-تسفر-عن-مجموعات-قوية-1097221635.html
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب تسفر عن مجموعات قوية
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب تسفر عن مجموعات قوية
سبوتنيك عربي
أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي جرت، مساء الاثنين، في الرباط عن مجموعات قوية. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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واستضاف مسرح محمد الخامس الوطني بالعاصمة المغربية الرباط،، مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمرالمجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابويالمجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانياالمجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسواناالمجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودانالمجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيقوفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، أن "النسخة الـ 35 من كأس إفريقيا للأمم في المغرب ستكون الأفضل في تاريخ المسابقة"، معتبرا أنها ستكون الأكثر نجاحا والأكثر إثارة في تاريخ البطولة.
https://sarabic.ae/20230927/المغرب-يفوز-بتنظيم-كأس-أمم-أفريقيا-2025-وملف-مشترك-لبطولة-2027-1081444005.html
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أخبار المغرب اليوم, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, منوعات, رياضة, الأخبار

قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب تسفر عن مجموعات قوية

22:50 GMT 27.01.2025
© Sputnik . Derar Khamisافتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، استاد القاهرة الدولي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، استاد القاهرة الدولي، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Sputnik . Derar Khamis
تابعنا عبر
أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي جرت، مساء الاثنين، في الرباط عن مجموعات قوية.
واستضاف مسرح محمد الخامس الوطني بالعاصمة المغربية الرباط،، مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.
ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
منتخب المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
مجتمع
المغرب يفوز بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 وملف مشترك لبطولة 2027
27 سبتمبر 2023, 11:58 GMT
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلي 6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، أن "النسخة الـ 35 من كأس إفريقيا للأمم في المغرب ستكون الأفضل في تاريخ المسابقة"، معتبرا أنها ستكون الأكثر نجاحا والأكثر إثارة في تاريخ البطولة.
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