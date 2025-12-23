منتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم أفريقيا بفوز ثمين على بنين..فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251223/منتخب-الكونغو-الديمقراطية-يستهل-مشواره-في-أمم-أفريقيا-بفوز-ثمين-على-بنينفيديو-1108499724.html
منتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم أفريقيا بفوز ثمين على بنين..فيديو
منتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم أفريقيا بفوز ثمين على بنين..فيديو
سبوتنيك عربي
دشن منتخب الكونغو الديمقراطية مشاركته في كأس الأمم الأفريقية بانتصار ثمين على حساب منتخب بنين بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T17:30+0000
2025-12-23T17:30+0000
رياضة
الكونغو
بنين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108499805_0:0:485:273_1920x0_80_0_0_d4a294140d67ce84fc5504644decb11e.jpg
وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الكونغو الديمقراطية ثيو بونغوندا في الدقيقة 16، بعدما أحسن استثمار إحدى الفرص الهجومية ووضع الكرة في الشباك.ومن المقرر أن يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية بنظيره السنغالي في الجولة الثانية، يوم السبت المقبل، في حين يواجه منتخب بنين منتخب بوتسوانا في اليوم ذاته. ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
https://sarabic.ae/20251222/سقوط-مرعب-لداكا-بعد-هدف-قاتل-في-تعادل-زامبيا-ومالي-بكأس-أمم-أفريقيا-1108471471.html
الكونغو
بنين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108499805_24:0:407:287_1920x0_80_0_0_77f9bbe3f194c81792fa554081fec63e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, الكونغو, بنين
رياضة, الكونغو, بنين

منتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم أفريقيا بفوز ثمين على بنين..فيديو

17:30 GMT 23.12.2025
© Photo / Xمنتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم إفريقيا بفوز ثمين على بنين
منتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم إفريقيا بفوز ثمين على بنين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
دشن منتخب الكونغو الديمقراطية مشاركته في كأس الأمم الأفريقية بانتصار ثمين على حساب منتخب بنين بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب المدينة بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الكونغو الديمقراطية ثيو بونغوندا في الدقيقة 16، بعدما أحسن استثمار إحدى الفرص الهجومية ووضع الكرة في الشباك.

وبهذا الفوز، حصد منتخب الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في مشواره القاري ليتصدر مجموعته مؤقتًا، في انتظار نتيجة اللقاء المرتقب بين منتخبي السنغال وبوتسوانا، بينما بقي منتخب بنين في المركز الأخير دون رصيد.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية بنظيره السنغالي في الجولة الثانية، يوم السبت المقبل، في حين يواجه منتخب بنين منتخب بوتسوانا في اليوم ذاته.
وانطلقت يوم الأحد الماضي، نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.
ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
سقوط مرعب لداكا بعد هدف قاتل في تعادل زامبيا ومالي بكأس أمم أفريقيا
أمس, 19:30 GMT
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر.
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا.
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала