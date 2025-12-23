منتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم أفريقيا بفوز ثمين على بنين..فيديو
© Photo / Xمنتخب الكونغو الديمقراطية يستهل مشواره في أمم إفريقيا بفوز ثمين على بنين
© Photo / X
تابعنا عبر
دشن منتخب الكونغو الديمقراطية مشاركته في كأس الأمم الأفريقية بانتصار ثمين على حساب منتخب بنين بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب المدينة بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الكونغو الديمقراطية ثيو بونغوندا في الدقيقة 16، بعدما أحسن استثمار إحدى الفرص الهجومية ووضع الكرة في الشباك.
وبهذا الفوز، حصد منتخب الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط في مشواره القاري ليتصدر مجموعته مؤقتًا، في انتظار نتيجة اللقاء المرتقب بين منتخبي السنغال وبوتسوانا، بينما بقي منتخب بنين في المركز الأخير دون رصيد.
Bongonda goal to give DR Congo the lead against Benin. #AFCON2025 pic.twitter.com/gvjochN0gX— AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 23, 2025
ومن المقرر أن يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية بنظيره السنغالي في الجولة الثانية، يوم السبت المقبل، في حين يواجه منتخب بنين منتخب بوتسوانا في اليوم ذاته.
وانطلقت يوم الأحد الماضي، نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وسط حماس عالمي كبير بفضل مشاركة نجوم كبار يلعبون في أندية أوروبية وعربية مرموقة.
ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.
وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى 6 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر.
المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.
المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا.
المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.
المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.
المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق.