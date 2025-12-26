https://sarabic.ae/20251226/مصر-تتأهل-إلى-دور-الـ16-في-كأس-الأمم-الأفريقية-بعد-الفوز-على-جنوب-أفريقيا-1108610674.html
مصر تتأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جنوب أفريقيا
مصر تتأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جنوب أفريقيا
أحرز محمد صلاح، يوم الجمعة، هدف الفوز لمصر على جنوب أفريقيا، بتسجيله هدفا نظيفا على ملعب "أدرار"، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة "كأس الأمم الأفريقية 2025"... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء حصل عليها نجم ليفربول بنفسه وسددها بنجاح. ولعب فريق المدرب حسام حسن بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بعد طرد محمد هاني في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول لارتكابه خطأً ضد لاعب جنوب أفريقي. تأهلت مصر إلى الأدوار الإقصائية كأول فريق برصيد ست نقاط من فوزين، قبل أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة أنغولا يوم الاثنين. ولا تزال جنوب أفريقيا برصيد ثلاث نقاط.
مصر تتأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جنوب أفريقيا
أحرز محمد صلاح، يوم الجمعة، هدف الفوز لمصر على جنوب أفريقيا، بتسجيله هدفا نظيفا على ملعب "أدرار"، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة "كأس الأمم الأفريقية 2025" في المغرب.
جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء حصل عليها نجم ليفربول بنفسه وسددها بنجاح.
ولعب فريق المدرب حسام حسن بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بعد طرد محمد هاني في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول لارتكابه خطأً ضد لاعب جنوب أفريقي.
تأهلت مصر إلى الأدوار الإقصائية كأول فريق برصيد ست نقاط من فوزين، قبل أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة أنغولا يوم الاثنين.
ولا تزال جنوب أفريقيا برصيد ثلاث نقاط.