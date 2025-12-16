عربي
أمساليوم
بث مباشر
"مدته 52 دقيقة".. ليفربول يغازل صلاح بفيديو جديد
"مدته 52 دقيقة".. ليفربول يغازل صلاح بفيديو جديد
"مدته 52 دقيقة".. ليفربول يغازل صلاح بفيديو جديد

تغزل نادي ليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب تحقيقه رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشر ليفربول على موقعه الإلكتروني الرسمية مقطع فيديو مدته 52 دقيقة، يشمل جميع أهداف وتمريرات محمد صلاح الـ277 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، احتفالا برقمه القياسي الجديد.
وتصدر صلاح ترتيب اللاعبين الأكثر إسهاما في تسجيل الأهداف في "البريميرليغ" (تسجيلا وصناعة) مع ناد واحد، وذلك على خلفية تمريراته الحاسمة خلال مباراة ليفربول أمام برايتون، التي وصلت إلى رقم 277 في مشواره مع ليفربول، متفوقا على أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني.

وحمل فيديو "الريدز" عنوان: "محطم الأرقام القياسية.. شاهد جميع أهداف وتمريرات محمد صلاح الحاسمة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وياتي هذا الاحتفاء بعدما شهدت علاقة النادي وصلاح توترا بالغا عقب تصريحات أطلقها الأسبوع الماضي، بعد جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية.
ومن المنتظر أن ينضم صلاح، الذي جدد عقده مع ليفربول لمدة عامين في نيسان/ أبريل الماضي، إلى صفوف المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، على أن تتحدد مدة غيابه بحسب مشوار منتخب بلاده في البطولة المقامة بالمغرب، والتي تختتم في 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين برصيد 250 هدفا في 420 مباراة، وحقق مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا.

ورغم تسجيله 29 هدفا في الدوري الموسم الماضي خلال تتويج "ليفربول" بلقبه العشرين، لم يحرز محمد صلاح خلال هذا الموسم سوى 4 أهداف في 13 مباراة.
ويعيش "ليفربول" فترة صعبة، إذ يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات، في وقت تواصلت فيه التكهنات حول إمكانية انتقال محمد صلاح، إلى الدوري السعودي للمحترفين.
