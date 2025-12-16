https://sarabic.ae/20251216/مدته-52-دقيقة-ليفربول-يغازل-صلاح-بفيديو-جديد-1108249916.html
تغزل نادي ليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب تحقيقه رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز. 16.12.2025
محمد صلاح
ونشر ليفربول على موقعه الإلكتروني الرسمية مقطع فيديو مدته 52 دقيقة، يشمل جميع أهداف وتمريرات محمد صلاح الـ277 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، احتفالا برقمه القياسي الجديد.وتصدر صلاح ترتيب اللاعبين الأكثر إسهاما في تسجيل الأهداف في "البريميرليغ" (تسجيلا وصناعة) مع ناد واحد، وذلك على خلفية تمريراته الحاسمة خلال مباراة ليفربول أمام برايتون، التي وصلت إلى رقم 277 في مشواره مع ليفربول، متفوقا على أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني.وياتي هذا الاحتفاء بعدما شهدت علاقة النادي وصلاح توترا بالغا عقب تصريحات أطلقها الأسبوع الماضي، بعد جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية.ومن المنتظر أن ينضم صلاح، الذي جدد عقده مع ليفربول لمدة عامين في نيسان/ أبريل الماضي، إلى صفوف المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، على أن تتحدد مدة غيابه بحسب مشوار منتخب بلاده في البطولة المقامة بالمغرب، والتي تختتم في 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.ورغم تسجيله 29 هدفا في الدوري الموسم الماضي خلال تتويج "ليفربول" بلقبه العشرين، لم يحرز محمد صلاح خلال هذا الموسم سوى 4 أهداف في 13 مباراة.ويعيش "ليفربول" فترة صعبة، إذ يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات، في وقت تواصلت فيه التكهنات حول إمكانية انتقال محمد صلاح، إلى الدوري السعودي للمحترفين.
