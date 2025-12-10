سلوت يكشف شرطه للعفو عن محمد صلاح وعودته للمباريات مع ليفربول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251210/سلوت-يكشف-شرطه-للعفو-عن-محمد-صلاح-وعودته-للمباريات-مع-ليفربول-1108013071.html
سلوت يكشف شرطه للعفو عن محمد صلاح وعودته للمباريات مع ليفربول
سلوت يكشف شرطه للعفو عن محمد صلاح وعودته للمباريات مع ليفربول
سبوتنيك عربي
أكد آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه "ينتظر من المصري محمد صلاح، أن يقدّم اعتذارًا بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب مواجهة ليدز... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T10:16+0000
2025-12-10T10:16+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108004976_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_536990a30d5573bca7dc9b2456c135ab.jpg
وجاء استبعاد صلاح من قائمة الفريق، التي واجهت إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز ليفربول 1-0، بعدما عبّر في مقابلة إعلامية عن شعوره بأنه "أُلقي به تحت الحافلة" لتحميله مسؤولية تراجع الفريق، مؤكّدًا أن علاقته بسلوت قد "وصلت إلى مرحلة الانهيار".وزادت حدة التساؤلات حول مستقبل صلاح مع الفريق وإمكانية عودته للتشكيلة، خصوصًا مع اقتراب مباراة برايتون يوم السبت المقبل في الدوري، وهي الأخيرة له قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.وعندما أبدى أسطورة الكرة الهولندية كلارنس سيدورف، رأيًا مفاده أنه على المدرب اتخاذ الخطوة الأولى، ردّ سلوت بابتسامة، قائلًا: "هذه وجهة نظرك. الجميع يخطئ، لكن السؤال: هل يرى اللاعب أنه أخطأ؟ والسؤال الآخر: من يجب أن يبدأ؟".واعترف سلوت بأن الأزمة مع صلاح،أ"ثّرت على الفريق في فترة مزدحمة بالمباريات"، موضحًا: "اللاعبون كانوا مرهقين بالفعل بعد هدف ليدز، في الدقائق الأخيرة، وما حدث بعد ذلك كان له تأثير أيضًا. لعبنا 4 مباريات في 10 أيام، بـ13 لاعبًا فقط من أصحاب الخبرة، وهذا يوضح حجم المعاناة".وأضاف أن "ثقل اسم صلاح داخل الفريق زاد من تأثير تصريحاته. الكثير قيل في تلك المقابلة، وهذا يؤثر قليلًا على المجموعة. في غرفة الملابس ندرك حساسية الأمر، خاصة أنه لاعب له تأثير كبير على النادي وعلى الفريق. ليس من الجيد رؤية مثل هذا التوتر بين لاعب وزملائه".وكان محمد صلاح، انتقد تعامل ليفربول معه، قائلا إن "حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن"، وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أول أمس السبت.وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ 33 عاما، النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".وأضاف صلاح غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".وسجل صلاح 34 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش، وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في "أنفيلد" ربما تقترب من نهايتها.وقال صلاح: "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبًا الاحترام الذي أطمح إليه، ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".
https://sarabic.ae/20251207/نسخ-فكرة-الدون-هل-اتفق-محمد-صلاح-مع-ناد-جديد؟-1107898481.html
https://sarabic.ae/20251207/أول-ناد-عربي-يتحرك-لضم-محمد-صلاح-1107913116.html
https://sarabic.ae/20251208/ليفربول-يتخذ-أول-إجراء-رسمي-ضد-محمد-صلاح-بعد-تصريحاته-الأخيرة-1107951846.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108004976_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_8785859d6fe86cc159d5caec481803fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

سلوت يكشف شرطه للعفو عن محمد صلاح وعودته للمباريات مع ليفربول

10:16 GMT 10.12.2025
© Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMA المصري محمد صلاح لاعب ليفربول
 المصري محمد صلاح لاعب ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMA
تابعنا عبر
أكد آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه "ينتظر من المصري محمد صلاح، أن يقدّم اعتذارًا بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي"، مشيرًا إلى أنه لا يعلم "ما إذا كان اللاعب يشعر بالندم على ما قاله"، على حد قوله.
وجاء استبعاد صلاح من قائمة الفريق، التي واجهت إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز ليفربول 1-0، بعدما عبّر في مقابلة إعلامية عن شعوره بأنه "أُلقي به تحت الحافلة" لتحميله مسؤولية تراجع الفريق، مؤكّدًا أن علاقته بسلوت قد "وصلت إلى مرحلة الانهيار".
وزادت حدة التساؤلات حول مستقبل صلاح مع الفريق وإمكانية عودته للتشكيلة، خصوصًا مع اقتراب مباراة برايتون يوم السبت المقبل في الدوري، وهي الأخيرة له قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
نسخ فكرة "الدون".. هل اتفق محمد صلاح مع ناد جديد؟
7 ديسمبر, 08:32 GMT
وعندما أبدى أسطورة الكرة الهولندية كلارنس سيدورف، رأيًا مفاده أنه على المدرب اتخاذ الخطوة الأولى، ردّ سلوت بابتسامة، قائلًا: "هذه وجهة نظرك. الجميع يخطئ، لكن السؤال: هل يرى اللاعب أنه أخطأ؟ والسؤال الآخر: من يجب أن يبدأ؟".

وحين طُلب منه توضيح ما إذا كان سيلتقي بصلاح قبل سفره إلى كأس الأمم الأفريقية، فضّل المدرب الهولندي تحويل الأنظار إلى أداء الفريق، قائلًا: "ما يهم الليلة هو ما قدمناه أمام إنتر… هذا ما يجب أن ننشغل به".

واعترف سلوت بأن الأزمة مع صلاح،أ"ثّرت على الفريق في فترة مزدحمة بالمباريات"، موضحًا: "اللاعبون كانوا مرهقين بالفعل بعد هدف ليدز، في الدقائق الأخيرة، وما حدث بعد ذلك كان له تأثير أيضًا. لعبنا 4 مباريات في 10 أيام، بـ13 لاعبًا فقط من أصحاب الخبرة، وهذا يوضح حجم المعاناة".
محمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
مجتمع
أول ناد عربي يتحرك لضم محمد صلاح
7 ديسمبر, 15:51 GMT
وأضاف أن "ثقل اسم صلاح داخل الفريق زاد من تأثير تصريحاته. الكثير قيل في تلك المقابلة، وهذا يؤثر قليلًا على المجموعة. في غرفة الملابس ندرك حساسية الأمر، خاصة أنه لاعب له تأثير كبير على النادي وعلى الفريق. ليس من الجيد رؤية مثل هذا التوتر بين لاعب وزملائه".

وأكد سلوت في ختام حديثه: "لم أقل إنني لن أتحدث مع محمد صلاح، لكن الليلة يجب أن تكون للاعبين، الذين حققوا الفوز".

وكان محمد صلاح، انتقد تعامل ليفربول معه، قائلا إن "حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن"، وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أول أمس السبت.
وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ 33 عاما، النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
مجتمع
ليفربول يتخذ أول إجراء رسمي ضد محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة
8 ديسمبر, 19:00 GMT
وأضاف صلاح غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".
وأصبح صلاح، الذي مدد عقده في أبريل/ نيسان الماضي لمدة عامين، قامة في ليفربول خلال 8 سنوات قضاها في "أنفيلد"، فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وسجل 250 هدفا في جميع المسابقات مع النادي، ورغم ذلك، استبعده سلوت من التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات ولعب 45 دقيقة فقط.
وسجل صلاح 34 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.
ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش، وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في "أنفيلد" ربما تقترب من نهايتها.
وقال صلاح: "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبًا الاحترام الذي أطمح إليه، ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала