سلوت يكشف شرطه للعفو عن محمد صلاح وعودته للمباريات مع ليفربول

سلوت يكشف شرطه للعفو عن محمد صلاح وعودته للمباريات مع ليفربول

سبوتنيك عربي

2025-12-10T10:16+0000

2025-12-10T10:16+0000

2025-12-10T10:16+0000

وجاء استبعاد صلاح من قائمة الفريق، التي واجهت إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز ليفربول 1-0، بعدما عبّر في مقابلة إعلامية عن شعوره بأنه "أُلقي به تحت الحافلة" لتحميله مسؤولية تراجع الفريق، مؤكّدًا أن علاقته بسلوت قد "وصلت إلى مرحلة الانهيار".وزادت حدة التساؤلات حول مستقبل صلاح مع الفريق وإمكانية عودته للتشكيلة، خصوصًا مع اقتراب مباراة برايتون يوم السبت المقبل في الدوري، وهي الأخيرة له قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.وعندما أبدى أسطورة الكرة الهولندية كلارنس سيدورف، رأيًا مفاده أنه على المدرب اتخاذ الخطوة الأولى، ردّ سلوت بابتسامة، قائلًا: "هذه وجهة نظرك. الجميع يخطئ، لكن السؤال: هل يرى اللاعب أنه أخطأ؟ والسؤال الآخر: من يجب أن يبدأ؟".واعترف سلوت بأن الأزمة مع صلاح،أ"ثّرت على الفريق في فترة مزدحمة بالمباريات"، موضحًا: "اللاعبون كانوا مرهقين بالفعل بعد هدف ليدز، في الدقائق الأخيرة، وما حدث بعد ذلك كان له تأثير أيضًا. لعبنا 4 مباريات في 10 أيام، بـ13 لاعبًا فقط من أصحاب الخبرة، وهذا يوضح حجم المعاناة".وأضاف أن "ثقل اسم صلاح داخل الفريق زاد من تأثير تصريحاته. الكثير قيل في تلك المقابلة، وهذا يؤثر قليلًا على المجموعة. في غرفة الملابس ندرك حساسية الأمر، خاصة أنه لاعب له تأثير كبير على النادي وعلى الفريق. ليس من الجيد رؤية مثل هذا التوتر بين لاعب وزملائه".وكان محمد صلاح، انتقد تعامل ليفربول معه، قائلا إن "حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن"، وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أول أمس السبت.وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ 33 عاما، النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".وأضاف صلاح غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".وسجل صلاح 34 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش، وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في "أنفيلد" ربما تقترب من نهايتها.وقال صلاح: "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبًا الاحترام الذي أطمح إليه، ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".

