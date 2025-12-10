https://sarabic.ae/20251210/سلوت-يكشف-شرطه-للعفو-عن-محمد-صلاح-وعودته-للمباريات-مع-ليفربول-1108013071.html
سلوت يكشف شرطه للعفو عن محمد صلاح وعودته للمباريات مع ليفربول
سلوت يكشف شرطه للعفو عن محمد صلاح وعودته للمباريات مع ليفربول
سبوتنيك عربي
أكد آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه "ينتظر من المصري محمد صلاح، أن يقدّم اعتذارًا بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب مواجهة ليدز... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T10:16+0000
2025-12-10T10:16+0000
2025-12-10T10:16+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108004976_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_536990a30d5573bca7dc9b2456c135ab.jpg
وجاء استبعاد صلاح من قائمة الفريق، التي واجهت إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز ليفربول 1-0، بعدما عبّر في مقابلة إعلامية عن شعوره بأنه "أُلقي به تحت الحافلة" لتحميله مسؤولية تراجع الفريق، مؤكّدًا أن علاقته بسلوت قد "وصلت إلى مرحلة الانهيار".وزادت حدة التساؤلات حول مستقبل صلاح مع الفريق وإمكانية عودته للتشكيلة، خصوصًا مع اقتراب مباراة برايتون يوم السبت المقبل في الدوري، وهي الأخيرة له قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.وعندما أبدى أسطورة الكرة الهولندية كلارنس سيدورف، رأيًا مفاده أنه على المدرب اتخاذ الخطوة الأولى، ردّ سلوت بابتسامة، قائلًا: "هذه وجهة نظرك. الجميع يخطئ، لكن السؤال: هل يرى اللاعب أنه أخطأ؟ والسؤال الآخر: من يجب أن يبدأ؟".واعترف سلوت بأن الأزمة مع صلاح،أ"ثّرت على الفريق في فترة مزدحمة بالمباريات"، موضحًا: "اللاعبون كانوا مرهقين بالفعل بعد هدف ليدز، في الدقائق الأخيرة، وما حدث بعد ذلك كان له تأثير أيضًا. لعبنا 4 مباريات في 10 أيام، بـ13 لاعبًا فقط من أصحاب الخبرة، وهذا يوضح حجم المعاناة".وأضاف أن "ثقل اسم صلاح داخل الفريق زاد من تأثير تصريحاته. الكثير قيل في تلك المقابلة، وهذا يؤثر قليلًا على المجموعة. في غرفة الملابس ندرك حساسية الأمر، خاصة أنه لاعب له تأثير كبير على النادي وعلى الفريق. ليس من الجيد رؤية مثل هذا التوتر بين لاعب وزملائه".وكان محمد صلاح، انتقد تعامل ليفربول معه، قائلا إن "حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن"، وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أول أمس السبت.وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ 33 عاما، النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".وأضاف صلاح غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".وسجل صلاح 34 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش، وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في "أنفيلد" ربما تقترب من نهايتها.وقال صلاح: "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبًا الاحترام الذي أطمح إليه، ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".
https://sarabic.ae/20251207/نسخ-فكرة-الدون-هل-اتفق-محمد-صلاح-مع-ناد-جديد؟-1107898481.html
https://sarabic.ae/20251207/أول-ناد-عربي-يتحرك-لضم-محمد-صلاح-1107913116.html
https://sarabic.ae/20251208/ليفربول-يتخذ-أول-إجراء-رسمي-ضد-محمد-صلاح-بعد-تصريحاته-الأخيرة-1107951846.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108004976_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_8785859d6fe86cc159d5caec481803fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
سلوت يكشف شرطه للعفو عن محمد صلاح وعودته للمباريات مع ليفربول
أكد آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه "ينتظر من المصري محمد صلاح، أن يقدّم اعتذارًا بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي"، مشيرًا إلى أنه لا يعلم "ما إذا كان اللاعب يشعر بالندم على ما قاله"، على حد قوله.
وجاء استبعاد صلاح من قائمة الفريق، التي واجهت إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز ليفربول 1-0، بعدما عبّر في مقابلة إعلامية عن شعوره بأنه "أُلقي به تحت الحافلة" لتحميله مسؤولية تراجع الفريق، مؤكّدًا أن علاقته بسلوت قد "وصلت إلى مرحلة الانهيار".
وزادت حدة التساؤلات حول مستقبل صلاح مع الفريق وإمكانية عودته للتشكيلة، خصوصًا مع اقتراب مباراة برايتون يوم السبت المقبل في الدوري، وهي الأخيرة له قبل انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.
وعندما أبدى أسطورة الكرة الهولندية كلارنس سيدورف، رأيًا مفاده أنه على المدرب اتخاذ الخطوة الأولى، ردّ سلوت بابتسامة، قائلًا: "هذه وجهة نظرك. الجميع يخطئ، لكن السؤال: هل يرى اللاعب أنه أخطأ؟ والسؤال الآخر: من يجب أن يبدأ؟".
وحين طُلب منه توضيح ما إذا كان سيلتقي بصلاح قبل سفره إلى كأس الأمم الأفريقية، فضّل المدرب الهولندي تحويل الأنظار إلى أداء الفريق، قائلًا: "ما يهم الليلة هو ما قدمناه أمام إنتر… هذا ما يجب أن ننشغل به".
واعترف سلوت بأن الأزمة مع صلاح،أ"ثّرت على الفريق في فترة مزدحمة بالمباريات"، موضحًا: "اللاعبون كانوا مرهقين بالفعل بعد هدف ليدز، في الدقائق الأخيرة، وما حدث بعد ذلك كان له تأثير أيضًا. لعبنا 4 مباريات في 10 أيام، بـ13 لاعبًا فقط من أصحاب الخبرة، وهذا يوضح حجم المعاناة".
وأضاف أن "ثقل اسم صلاح داخل الفريق زاد من تأثير تصريحاته. الكثير قيل في تلك المقابلة، وهذا يؤثر قليلًا على المجموعة. في غرفة الملابس ندرك حساسية الأمر، خاصة أنه لاعب له تأثير كبير على النادي وعلى الفريق. ليس من الجيد رؤية مثل هذا التوتر بين لاعب وزملائه".
وأكد سلوت في ختام حديثه: "لم أقل إنني لن أتحدث مع محمد صلاح، لكن الليلة يجب أن تكون للاعبين، الذين حققوا الفوز".
وكان محمد صلاح، انتقد تعامل ليفربول معه
، قائلا إن "حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن"، وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أول أمس السبت.
وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ 33 عاما، النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".
وأضاف صلاح غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".
وأصبح صلاح، الذي مدد عقده في أبريل/ نيسان الماضي لمدة عامين، قامة في ليفربول خلال 8 سنوات قضاها في "أنفيلد"، فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وسجل 250 هدفا في جميع المسابقات مع النادي، ورغم ذلك، استبعده سلوت من التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات ولعب 45 دقيقة فقط.
وسجل صلاح 34 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.
ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي
في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش، وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في "أنفيلد" ربما تقترب من نهايتها.
وقال صلاح: "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبًا الاحترام الذي أطمح إليه، ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".