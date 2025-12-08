https://sarabic.ae/20251208/ليفربول-يتخذ-أول-إجراء-رسمي-ضد-محمد-صلاح-بعد-تصريحاته-الأخيرة-1107951846.html

ليفربول يتخذ أول إجراء رسمي ضد محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة

ليفربول يتخذ أول إجراء رسمي ضد محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة

سبوتنيك عربي

قرر أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، استبعاد النجم المصري محمد صلاح من قائمة الفريق التي ستتوجه إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان غدًا الثلاثاء، في الجولة... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T19:00+0000

2025-12-08T19:00+0000

2025-12-08T19:00+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

أخبار الدوري الإنجليزي

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382948_0:0:2653:1492_1920x0_80_0_0_e521a5b3a98ae76ef824d9aa05c9eb79.jpg

وبحسب تقارير بريطانية، شملت القائمة 19 لاعبًا فقط، لم يكن من بينهم صلاح، بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلى بها، وقال خلالها إن النادي "قرر التضحية به" وإن علاقته بالمدرب الهولندي سلوت "انهارت".وأفادت صحيفة غربية، صباح اليوم الاثنين، بأن تصريحات قائد المنتخب المصري محمد صلاح، أثارت غضبا واسعا داخل إدارة الـ"ريدز"، التي تشدد على ضرورة تقديم اللاعب اعتذارا علنيا.وكان محمد صلاح، انتقد تعامل ليفربول معه، قائلا إن "حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن"، وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أول أمس السبت.وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ 33 عاما، النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".وأصبح صلاح، الذي مدد عقده في أبريل/ نيسان الماضي لمدة عامين، قامة في ليفربول خلال 8 سنوات قضاها في "أنفيلد"، فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وسجل 250 هدفا في جميع المسابقات مع النادي، ورغم ذلك، استبعده سلوت من التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات ولعب 45 دقيقة فقط.وسجل صلاح 34 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش، وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في "أنفيلد" ربما تقترب من نهايتها.وقال صلاح: "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبًا الاحترام الذي أطمح إليه، ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".

https://sarabic.ae/20251207/أول-ناد-عربي-يتحرك-لضم-محمد-صلاح-1107913116.html

https://sarabic.ae/20251207/نسخ-فكرة-الدون-هل-اتفق-محمد-صلاح-مع-ناد-جديد؟-1107898481.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات