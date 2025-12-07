https://sarabic.ae/20251207/أول-ناد-عربي-يتحرك-لضم-محمد-صلاح-1107913116.html

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن مسؤولي نادي اتحاد جدة السعودي تواصلوا مع إدارة "الريدز"، بهدف إمكانية التعاقد مع نجم المنتخب المصري، ليصبح أول ناد سعودي وعربي يعتزم التعاقد مع صلاح.وتأتي هذه الخطوة بدعم مباشر من "الدوري السعودي للمحترفين"، حيث يعتبر محمد صلاح هدفا استراتيجيا لتعزيز مكانة المسابقة على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يجعل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة محورية في تحديد مستقبل نجم ليفربول.وأوضحت هذه الوسائل أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين على استعداد لدعم صفقة ضخمة من أجل التعاقد مع محمد صلاح، في حال قرر قائد المنتخب المصري الرحيل في ظل فقدانه موقعه الأساسي مع "الريدز" في الفترة الماضية.وكان محمد صلاح قد انتقد تعامل ليفربول معه، قائلا: إن حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ عمره 33 عاما النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة، "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".وأضاف غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".وأصبح صلاح، الذي مدد عقده في أبريل/نيسان الماضي لمدة عامين، قامة في ليفربول خلال ثماني سنوات قضاها في أنفيلد فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وسجل 250 هدفا في جميع المسابقات مع النادي، ورغم ذلك، استبعده سلوت من التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات ولعب 45 دقيقة فقط.وسجل صلاح 34 هدفا ولعب 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل خمسة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.وأشار المهاجم إلى أن علاقته مع سلوت انهارت تماما، وقال "كانت علاقتي بالمدرب جيدة، وفجأة انقطعت. لا أعرف لماذا، يبدو لي، على ما أرى، يبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي".ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في أنفيلد ربما تقترب من نهايته.وقال "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبا الاحترام الذي أطمح إليه. ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".

