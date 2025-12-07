أول ناد عربي يتحرك لضم محمد صلاح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251207/أول-ناد-عربي-يتحرك-لضم-محمد-صلاح-1107913116.html
أول ناد عربي يتحرك لضم محمد صلاح
أول ناد عربي يتحرك لضم محمد صلاح
سبوتنيك عربي
تواصل مسؤولو نادي عربي مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لبحث إمكانية التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الفريق خلال الفترة المُقبلة. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T15:51+0000
2025-12-07T15:51+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ترتيب الدوري السعودي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103817002_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7f7a63641f0ba3e23254c7fada9ff65.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن مسؤولي نادي اتحاد جدة السعودي تواصلوا مع إدارة "الريدز"، بهدف إمكانية التعاقد مع نجم المنتخب المصري، ليصبح أول ناد سعودي وعربي يعتزم التعاقد مع صلاح.وتأتي هذه الخطوة بدعم مباشر من "الدوري السعودي للمحترفين"، حيث يعتبر محمد صلاح هدفا استراتيجيا لتعزيز مكانة المسابقة على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يجعل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة محورية في تحديد مستقبل نجم ليفربول.وأوضحت هذه الوسائل أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين على استعداد لدعم صفقة ضخمة من أجل التعاقد مع محمد صلاح، في حال قرر قائد المنتخب المصري الرحيل في ظل فقدانه موقعه الأساسي مع "الريدز" في الفترة الماضية.وكان محمد صلاح قد انتقد تعامل ليفربول معه، قائلا: إن حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ عمره 33 عاما النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة، "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".وأضاف غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".وأصبح صلاح، الذي مدد عقده في أبريل/نيسان الماضي لمدة عامين، قامة في ليفربول خلال ثماني سنوات قضاها في أنفيلد فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وسجل 250 هدفا في جميع المسابقات مع النادي، ورغم ذلك، استبعده سلوت من التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات ولعب 45 دقيقة فقط.وسجل صلاح 34 هدفا ولعب 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل خمسة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.وأشار المهاجم إلى أن علاقته مع سلوت انهارت تماما، وقال "كانت علاقتي بالمدرب جيدة، وفجأة انقطعت. لا أعرف لماذا، يبدو لي، على ما أرى، يبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي".ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في أنفيلد ربما تقترب من نهايته.وقال "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبا الاحترام الذي أطمح إليه. ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".
https://sarabic.ae/20251117/محمد-صلاح-فكرت-في-العودة-إلى-مصر-بعد-مواجهة-تحديات-كبيرة--1107180267.html
https://sarabic.ae/20251110/4-أسباب-قوية-تحول-دون-رحيل-محمد-صلاح-عن-الـريدز-1106942567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103817002_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7efd0f2456adc394eb25b84761a2ba34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اللاعب محمد صلاح, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار

أول ناد عربي يتحرك لضم محمد صلاح

15:51 GMT 07.12.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonمحمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا
محمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
تواصل مسؤولو نادي عربي مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لبحث إمكانية التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الفريق خلال الفترة المُقبلة.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن مسؤولي نادي اتحاد جدة السعودي تواصلوا مع إدارة "الريدز"، بهدف إمكانية التعاقد مع نجم المنتخب المصري، ليصبح أول ناد سعودي وعربي يعتزم التعاقد مع صلاح.
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مجتمع
محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر بعد مواجهة تحديات كبيرة
17 نوفمبر, 08:18 GMT
وتأتي هذه الخطوة بدعم مباشر من "الدوري السعودي للمحترفين"، حيث يعتبر محمد صلاح هدفا استراتيجيا لتعزيز مكانة المسابقة على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يجعل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة محورية في تحديد مستقبل نجم ليفربول.
وأوضحت هذه الوسائل أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين على استعداد لدعم صفقة ضخمة من أجل التعاقد مع محمد صلاح، في حال قرر قائد المنتخب المصري الرحيل في ظل فقدانه موقعه الأساسي مع "الريدز" في الفترة الماضية.
وكان محمد صلاح قد انتقد تعامل ليفربول معه، قائلا: إن حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.
وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ عمره 33 عاما النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة، "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".
وأضاف غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".
وأصبح صلاح، الذي مدد عقده في أبريل/نيسان الماضي لمدة عامين، قامة في ليفربول خلال ثماني سنوات قضاها في أنفيلد فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وسجل 250 هدفا في جميع المسابقات مع النادي، ورغم ذلك، استبعده سلوت من التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات ولعب 45 دقيقة فقط.
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
4 أسباب قوية تحول دون رحيل محمد صلاح عن الـ"ريدز"
10 نوفمبر, 16:10 GMT
وسجل صلاح 34 هدفا ولعب 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل خمسة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.
وأشار المهاجم إلى أن علاقته مع سلوت انهارت تماما، وقال "كانت علاقتي بالمدرب جيدة، وفجأة انقطعت. لا أعرف لماذا، يبدو لي، على ما أرى، يبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي".
ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في أنفيلد ربما تقترب من نهايته.
وقال "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبا الاحترام الذي أطمح إليه. ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала