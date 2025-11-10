عربي
https://sarabic.ae/20251110/4-أسباب-قوية-تحول-دون-رحيل-محمد-صلاح-عن-الـريدز-1106942567.html
4 أسباب قوية تحول دون رحيل محمد صلاح عن الـ"ريدز"
4 أسباب قوية تحول دون رحيل محمد صلاح عن الـ"ريدز"
4 أسباب قوية تحول دون رحيل محمد صلاح عن الـ"ريدز"

16:10 GMT 10.11.2025
© AP Photo / Jon Superمحمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1)
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
تصاعدت الشائعات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، عقب تقارير تربطه بانتقال محتمل إلى الدوري السعودي، خاصة بعد هزيمة الفريق أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ورغم هذه التكهنات، تبقى هناك أسباب رئيسية تمنع اللاعب من مغادرة النادي في الوقت الراهن، بحسب ماذكر موقع "اليوم السابع" الإخباري.
محمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
ظهور صورة النجم المصري محمد صلاح ضمن قوائم الناخبين في الكاميرون... ما القصة؟
14 أكتوبر, 09:10 GMT
وفيما يلي الأسباب الرئيسية التي تحول دون رحيل صلاح:
1- العقد الجديد والالتزام طويل الأمد
وقّع محمد صلاح عقدا جديدا مع ليفربول في أبريل/ نيسان الماضي، يمتد حتى يونيو/ حزيران 2027، ما يوفر له استقرارا طويل الأمد داخل النادي. يجعل هذا الالتزام الرسمي أي انتقال محتمل في المدى القريب أمرا صعبا، إذ لا يفكر النادي في التخلي عن أحد أبرز نجومه إلا في ظروف استثنائية.
2- دوره الأساسي في الفريق

يُعتبر صلاح اللاعب الأكثر أهمية على الجهة اليمنى في تشكيلة ليفربول، ولا يوجد بديل مباشر يمكنه ملء مكانه بالكفاءة ذاتها.

في حال رحيله، سيضطر الفريق إلى الاعتماد على لاعبين مثل جيريمي فريمبونج، الذي يتمتع بإمكانيات، لكنه يفتقر إلى الخبرة والقدرة على تعويض الفارق الهجومي الذي يقدمه صلاح.
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
مجتمع
محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي تصفيات أفريقيا التاريخيين
9 أكتوبر, 10:12 GMT
3- رغبة محمد صلاح نفسه في البقاء
يصرّ صلاح على ترك بصمة مميزة قبل أي خطوة مستقبلية، حيث يطمح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم كهدية أخيرة للنادي والجماهير.
يعزز هذا الحافز الشخصي من صعوبة اتخاذ قرار الرحيل قبل تحقيق هذا الهدف، ما يدعم بقاءه مع الفريق حاليا.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
مجتمع
مدرب ريال مدريد السابق: محمد صلاح أكثر اكتمالا من "الدون"
13 سبتمبر, 20:52 GMT
4- الراتب الضخم
يُعد الراتب الباهظ الذي يتقاضاه صلاح، أحد أبرز العوامل التي تجعل رحيله عن ليفربول أمرا معقدا.
فقد كشفت صحيفة "التليغراف"، أن صفقة العقد الذي وُقّع الصيف الماضي، تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني، وهذا الرقم الكبير يقلل من جاذبية أي عرض خارجي، حتى لو كان من الدوري السعودي بعروض تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا، مقارنة بالاستقرار المالي الذي يقدمه ليفربول على المدى القصير.
