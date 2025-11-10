https://sarabic.ae/20251110/4-أسباب-قوية-تحول-دون-رحيل-محمد-صلاح-عن-الـريدز-1106942567.html

4 أسباب قوية تحول دون رحيل محمد صلاح عن الـ"ريدز"

4 أسباب قوية تحول دون رحيل محمد صلاح عن الـ"ريدز"

تصاعدت الشائعات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، عقب تقارير تربطه بانتقال محتمل إلى الدوري السعودي، خاصة بعد هزيمة الفريق أمام مانشستر سيتي... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

ورغم هذه التكهنات، تبقى هناك أسباب رئيسية تمنع اللاعب من مغادرة النادي في الوقت الراهن، بحسب ماذكر موقع "اليوم السابع" الإخباري. وفيما يلي الأسباب الرئيسية التي تحول دون رحيل صلاح:1- العقد الجديد والالتزام طويل الأمدوقّع محمد صلاح عقدا جديدا مع ليفربول في أبريل/ نيسان الماضي، يمتد حتى يونيو/ حزيران 2027، ما يوفر له استقرارا طويل الأمد داخل النادي. يجعل هذا الالتزام الرسمي أي انتقال محتمل في المدى القريب أمرا صعبا، إذ لا يفكر النادي في التخلي عن أحد أبرز نجومه إلا في ظروف استثنائية. 2- دوره الأساسي في الفريقفي حال رحيله، سيضطر الفريق إلى الاعتماد على لاعبين مثل جيريمي فريمبونج، الذي يتمتع بإمكانيات، لكنه يفتقر إلى الخبرة والقدرة على تعويض الفارق الهجومي الذي يقدمه صلاح. 3- رغبة محمد صلاح نفسه في البقاءيصرّ صلاح على ترك بصمة مميزة قبل أي خطوة مستقبلية، حيث يطمح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم كهدية أخيرة للنادي والجماهير.يعزز هذا الحافز الشخصي من صعوبة اتخاذ قرار الرحيل قبل تحقيق هذا الهدف، ما يدعم بقاءه مع الفريق حاليا.4- الراتب الضخميُعد الراتب الباهظ الذي يتقاضاه صلاح، أحد أبرز العوامل التي تجعل رحيله عن ليفربول أمرا معقدا.فقد كشفت صحيفة "التليغراف"، أن صفقة العقد الذي وُقّع الصيف الماضي، تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني، وهذا الرقم الكبير يقلل من جاذبية أي عرض خارجي، حتى لو كان من الدوري السعودي بعروض تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا، مقارنة بالاستقرار المالي الذي يقدمه ليفربول على المدى القصير.

