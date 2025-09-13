عربي
مجتمع
مدرب ريال مدريد السابق: محمد صلاح أكثر اكتمالا من "الدون"
مدرب ريال مدريد السابق: محمد صلاح أكثر اكتمالا من "الدون"
مدرب ريال مدريد السابق: محمد صلاح أكثر اكتمالا من "الدون"

20:52 GMT 13.09.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
أشاد المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز، الذي سبق له تدريب ليفربول وريال مدريد، بالنجم المصري محمد صلاح، معتبرا إياه لاعبا أكثر "اكتمالا مقارنة بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
ونفى بينيتيز، في الوقت ذاته، الشائعات التي ربطت إقالته من تدريب ريال مدريد عام 2016 بوجود خلافات مع رونالدو، وفقا لمواقع رياضية عالمية.
المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
مجتمع
متى وإلى أين.. تقرير يتنبأ بمستقبل محمد صلاح "القريب"
13:40 GMT
وتولى بينيتيز، الذي قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2005، تدريب ريال مدريد بعد عقد من الزمن، لكن تجربته مع الفريق الملكي لم تستمر سوى أشهر قليلة قبل أن يحل زين الدين زيدان محله.

وقال بينيتيز (65 عاما) في تصريحات إعلامية أدلى بها اليوم السبت، : "رونالدو يتفوق في التهديف وإنهاء الهجمات، لكن من وجهة نظري، صلاح لاعب أكثر شمولية مقارنة بالنجم البرتغالي".

وعن إقالته من ريال مدريد، أوضح بينيتيز: "ليس صحيحا أنني غادرت النادي بسبب كريستيانو رونالدو. لم تكن هناك أي مشكلات بيننا، فهو لاعب استثنائي. إقالتي جاءت بسبب تحديات داخلية في النادي، لا علاقة لها برونالدو".
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
رونالدو يتلقى "ناقة" هدية من إعلامي سعودي بمناسبة زواجه... فيديو
15 أغسطس, 19:44 GMT
يذكر أن صلاح يعد أحد أبرز نجوم الـ"بريميرليغ" في التاريخ، ويواصل كتابة أرقام قياسية جديدة مع كل موسم.
