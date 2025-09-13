https://sarabic.ae/20250913/مدرب-ريال-مدريد-السابق-محمد-صلاح-أكثر-اكتمالا-من-الدون--1104818470.html
مدرب ريال مدريد السابق: محمد صلاح أكثر اكتمالا من "الدون"
مدرب ريال مدريد السابق: محمد صلاح أكثر اكتمالا من "الدون"
أشاد المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز، الذي سبق له تدريب ليفربول وريال مدريد، بالنجم المصري محمد صلاح، معتبرا إياه لاعبا أكثر "اكتمالا مقارنة بالأسطورة
ونفى بينيتيز، في الوقت ذاته، الشائعات التي ربطت إقالته من تدريب ريال مدريد عام 2016 بوجود خلافات مع رونالدو، وفقا لمواقع رياضية عالمية.وتولى بينيتيز، الذي قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2005، تدريب ريال مدريد بعد عقد من الزمن، لكن تجربته مع الفريق الملكي لم تستمر سوى أشهر قليلة قبل أن يحل زين الدين زيدان محله.وعن إقالته من ريال مدريد، أوضح بينيتيز: "ليس صحيحا أنني غادرت النادي بسبب كريستيانو رونالدو. لم تكن هناك أي مشكلات بيننا، فهو لاعب استثنائي. إقالتي جاءت بسبب تحديات داخلية في النادي، لا علاقة لها برونالدو".يذكر أن صلاح يعد أحد أبرز نجوم الـ"بريميرليغ" في التاريخ، ويواصل كتابة أرقام قياسية جديدة مع كل موسم.
مدرب ريال مدريد السابق: محمد صلاح أكثر اكتمالا من "الدون"
أشاد المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز، الذي سبق له تدريب ليفربول وريال مدريد، بالنجم المصري محمد صلاح، معتبرا إياه لاعبا أكثر "اكتمالا مقارنة بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
ونفى بينيتيز، في الوقت ذاته، الشائعات التي ربطت إقالته من تدريب ريال مدريد عام 2016 بوجود خلافات مع رونالدو
، وفقا لمواقع رياضية عالمية.
وتولى بينيتيز، الذي قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2005، تدريب ريال مدريد بعد عقد من الزمن، لكن تجربته مع الفريق الملكي لم تستمر سوى أشهر قليلة قبل أن يحل زين الدين زيدان محله.
وقال بينيتيز (65 عاما) في تصريحات إعلامية أدلى بها اليوم السبت، : "رونالدو يتفوق في التهديف وإنهاء الهجمات، لكن من وجهة نظري، صلاح لاعب أكثر شمولية مقارنة بالنجم البرتغالي".
وعن إقالته من ريال مدريد، أوضح بينيتيز: "ليس صحيحا أنني غادرت النادي بسبب كريستيانو رونالدو. لم تكن هناك أي مشكلات بيننا، فهو لاعب استثنائي. إقالتي جاءت بسبب تحديات داخلية في النادي، لا علاقة لها برونالدو".
يذكر أن صلاح
يعد أحد أبرز نجوم الـ"بريميرليغ" في التاريخ، ويواصل كتابة أرقام قياسية جديدة مع كل موسم.