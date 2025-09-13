عربي
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250913/متى-وإلى-أين-تقرير-يتنبأ-بمستقبل-محمد-صلاح-القريب--1104812054.html
متى وإلى أين.. تقرير يتنبأ بمستقبل محمد صلاح "القريب"
متى وإلى أين.. تقرير يتنبأ بمستقبل محمد صلاح "القريب"
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير نشره موقع "فوتبول إنسايدر"، أمس الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي يتوقع رحيل نجمه المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي قبل انتهاء عقده في صيف 2027. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T13:40+0000
2025-09-13T13:40+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099450145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35dd4db4a2c9c6c646ebfd809343ff45.jpg
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن ليفربول يخطط لبيع الجناح المصري إلى أحد الأندية السعودية قبل نهاية عقده الممتد حتى موسم 2026-2027. وأوضح المصدر أن صلاح، الذي جدد عقده مع ليفربول في أبريل الماضي، يفكر في خياراته المستقبلية، مع اعتبار الدوري السعودي وجهة محتملة. ورغم تألق أوليسي كبديل مثالي، إلا أن بقاء اللاعب الفرنسي في بايرن ميونخ ليس مضمونا خلال الموسمين المقبلين. يذكر أن صلاح يعد أحد أبرز نجوم الـ"بريميرليغ" في التاريخ، ويواصل كتابة أرقام قياسية جديدة مع كل موسم.
https://sarabic.ae/20250816/محمد-صلاح-يبكي-بعد-فوز-ليفربول-على-بورنموث-في-الـبريميرليغ-فيديو-1103817234.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099450145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e00bbd0127d5984721c92ab0994cdf8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, أخبار السعودية اليوم
منوعات, رياضة, أخبار السعودية اليوم

متى وإلى أين.. تقرير يتنبأ بمستقبل محمد صلاح "القريب"

13:40 GMT 13.09.2025
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
أفاد تقرير نشره موقع "فوتبول إنسايدر"، أمس الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي يتوقع رحيل نجمه المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي قبل انتهاء عقده في صيف 2027.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن ليفربول يخطط لبيع الجناح المصري إلى أحد الأندية السعودية قبل نهاية عقده الممتد حتى موسم 2026-2027.

وأشار التقرير إلى أن النادي يدرس التعاقد مع الفرنسي ميشيل أوليسي، نجم بايرن ميونخ الشاب، كبديل محتمل لصلاح.

وأوضح المصدر أن صلاح، الذي جدد عقده مع ليفربول في أبريل الماضي، يفكر في خياراته المستقبلية، مع اعتبار الدوري السعودي وجهة محتملة.
محمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
مجتمع
محمد صلاح يبكي بعد فوز ليفربول على بورنموث في الـ"بريميرليغ"... فيديو
16 أغسطس, 09:32 GMT
ورغم تألق أوليسي كبديل مثالي، إلا أن بقاء اللاعب الفرنسي في بايرن ميونخ ليس مضمونا خلال الموسمين المقبلين.
وكان ليفربول قد بدأ بالفعل في وضع خطة للتعاقد مع بديل لصلاح عقب تجديد عقده، حسبما أكد المصدر ذاته.
يذكر أن صلاح يعد أحد أبرز نجوم الـ"بريميرليغ" في التاريخ، ويواصل كتابة أرقام قياسية جديدة مع كل موسم.
