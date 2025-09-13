https://sarabic.ae/20250913/متى-وإلى-أين-تقرير-يتنبأ-بمستقبل-محمد-صلاح-القريب--1104812054.html
متى وإلى أين.. تقرير يتنبأ بمستقبل محمد صلاح "القريب"
متى وإلى أين.. تقرير يتنبأ بمستقبل محمد صلاح "القريب"
أفاد تقرير نشره موقع "فوتبول إنسايدر"، أمس الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي يتوقع رحيل نجمه المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي قبل انتهاء عقده في صيف 2027.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن ليفربول
يخطط لبيع الجناح المصري إلى أحد الأندية السعودية قبل نهاية عقده الممتد حتى موسم 2026-2027.
وأشار التقرير إلى أن النادي يدرس التعاقد مع الفرنسي ميشيل أوليسي، نجم بايرن ميونخ الشاب، كبديل محتمل لصلاح.
وأوضح المصدر أن صلاح، الذي جدد عقده مع ليفربول في أبريل الماضي، يفكر في خياراته المستقبلية، مع اعتبار الدوري السعودي وجهة محتملة.
ورغم تألق أوليسي كبديل مثالي، إلا أن بقاء اللاعب الفرنسي في بايرن ميونخ ليس مضمونا خلال الموسمين المقبلين.
وكان ليفربول قد بدأ بالفعل في وضع خطة للتعاقد مع بديل لصلاح عقب تجديد عقده، حسبما أكد المصدر ذاته.
يذكر أن صلاح يعد أحد أبرز نجوم الـ"بريميرليغ
" في التاريخ، ويواصل كتابة أرقام قياسية جديدة مع كل موسم.