عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي كولوديزي وفورونويه وتتقدم على محاور عدة - الدفاع الروسية
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
محمد صلاح يبكي بعد فوز ليفربول على بورنموث في الـ"بريميرليغ"... فيديو
محمد صلاح يبكي بعد فوز ليفربول على بورنموث في الـ"بريميرليغ"... فيديو
انهمرت دموع نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، عقب نهاية مباراة فريقه ليفربول مع منافسه بورنموث، التي انتهت بفوز الـ"ريدز" بنتيجة 4-2، مساء أمس الجمعة على أرض... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
ورغم الفوز، تأثر صلاح بهتافات جماهير ليفربول باسم زميله الراحل دييغو جوتا، الذي توفي مع شقيقه في حادث مروري مأساوي بإسبانيا، واحتفل صلاح بهدفه بإشارة خاصة تكريما لجوتا، ما أضفى لمسة مؤثرة على اللقاء.وشارك صلاح في المباراة بمستوى مميز، وسجل الهدف الرابع لفريقه، ليصل إلى هدفه العاشر في المباريات الافتتاحية للـ"بريميرليغ"، محققًا رقمًا قياسيًا كأكثر لاعب يسجل في مثل هذه المواجهات، متجاوزًا أربعة من النجوم التاريخيين للمسابقة وهم آلان شيرار، واين روني، فرانك لامبارد، وجيمي فاردي، والذين سجلوا 8 أهداف لكل منهم.يذكر أن صلاح يعد أحد أبرز نجوم الـ"بريميرليغ" في التاريخ، ويواصل كتابة أرقام قياسية جديدة مع كل موسم.
انهمرت دموع نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، عقب نهاية مباراة فريقه ليفربول مع منافسه بورنموث، التي انتهت بفوز الـ"ريدز" بنتيجة 4-2، مساء أمس الجمعة على أرض ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ورغم الفوز، تأثر صلاح بهتافات جماهير ليفربول باسم زميله الراحل دييغو جوتا، الذي توفي مع شقيقه في حادث مروري مأساوي بإسبانيا، واحتفل صلاح بهدفه بإشارة خاصة تكريما لجوتا، ما أضفى لمسة مؤثرة على اللقاء.
وشارك صلاح في المباراة بمستوى مميز، وسجل الهدف الرابع لفريقه، ليصل إلى هدفه العاشر في المباريات الافتتاحية للـ"بريميرليغ"، محققًا رقمًا قياسيًا كأكثر لاعب يسجل في مثل هذه المواجهات، متجاوزًا أربعة من النجوم التاريخيين للمسابقة وهم آلان شيرار، واين روني، فرانك لامبارد، وجيمي فاردي، والذين سجلوا 8 أهداف لكل منهم.
يذكر أن صلاح يعد أحد أبرز نجوم الـ"بريميرليغ" في التاريخ، ويواصل كتابة أرقام قياسية جديدة مع كل موسم.
