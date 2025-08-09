https://sarabic.ae/20250809/-صلاح-يوجه-رسالة-نارية-بشأن-مقتل-بيليه-فلسطين-على-يد-إسرائيل-1103554206.html
صلاح يوجه رسالة نارية بشأن مقتل "بيليه فلسطين" على يد إسرائيل
صلاح يوجه رسالة نارية بشأن مقتل "بيليه فلسطين" على يد إسرائيل
وجه، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة نارية بعد وفاة سليمان العبيد نجم منتخب فلسطين السابق.
وأعاد صلاح، منشورا عبر حسابه على منصة إكس، عن وفاة لاعب فلسطين سليمان العبيد، وعلّق قائلًا: هل يمكن أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟.وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء الماضي، عن وفاة لاعب المنتخب الفلسطيني، سليمان العبيد، الملقب "بيليه الكرة الفلسطينية"، إثر إطلاق النار عليه أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان: "استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".ولد العبيد في غزة بتاريخ 24 مارس/آذار 1984، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم لعب لاحقا مع مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ونادي غزة الرياضي.وكان عنصرا ثابتا في صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني منذ أول ظهور له عام 2007، حيث خاض 24 مباراة دولية وسجّل هدفين، أبرزهما هدفه الشهير بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.وقد نال لقب "بيليه الفلسطيني" تقديرًا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يُعدّ من أعظم اللاعبين في التاريخ.وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010 من بين ستة لاعبين من المنتخب الوطني من غزة تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ "أسباب أمنية" في طريقهم لخوض مباراة ودية في موريتانيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.
صلاح يوجه رسالة نارية بشأن مقتل "بيليه فلسطين" على يد إسرائيل
وجه، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة نارية بعد وفاة سليمان العبيد نجم منتخب فلسطين السابق.
وأعاد صلاح، منشورا عبر حسابه على منصة إكس، عن وفاة لاعب فلسطين سليمان العبيد، وعلّق قائلًا: هل يمكن أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟.
وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء الماضي، عن وفاة لاعب المنتخب الفلسطيني، سليمان العبيد، الملقب "بيليه الكرة الفلسطينية"، إثر إطلاق النار عليه أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".
وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان: "استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية
في جنوب قطاع غزة".
ولد العبيد في غزة بتاريخ 24 مارس/آذار 1984، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم لعب لاحقا مع مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ونادي غزة الرياضي.
وكان عنصرا ثابتا في صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني منذ أول ظهور له عام 2007، حيث خاض 24 مباراة دولية وسجّل هدفين، أبرزهما هدفه الشهير بضربة مقصية في مرمى اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.
وقد نال لقب "بيليه الفلسطيني" تقديرًا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يُعدّ من أعظم اللاعبين في التاريخ.
وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010 من بين ستة لاعبين من المنتخب الوطني من غزة تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ "أسباب أمنية" في طريقهم لخوض مباراة ودية في موريتانيا وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.