لاعب "مانشستر يونايتد": محمد صلاح الأحق بـ"الكرة الذهبية" دون منافس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250814/لاعب-مانشستر-يونايتد-محمد-صلاح-الأحق-بـالكرة-الذهبية-دون-منافس-1103738513.html
لاعب "مانشستر يونايتد": محمد صلاح الأحق بـ"الكرة الذهبية" دون منافس
لاعب "مانشستر يونايتد": محمد صلاح الأحق بـ"الكرة الذهبية" دون منافس
سبوتنيك عربي
طالب لاعب في فريق "مانشستر يونايتد" الإنجليزي، اليوم الخميس، بفوز اللاعب المصري الدولي، ومهاجم نادي "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، بجائزة "الكرة الذهبية"... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T20:08+0000
2025-08-14T20:08+0000
مجتمع
أخبار كرة القدم
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095675801_0:0:1216:685_1920x0_80_0_0_0f280bf3c87fdb3d3892305e1ec4645a.jpg
وردا على سؤال في مقابلة إعلامية، حول اللاعب الذي يستحق الفوز بالجائزة من وجهة نظره، قال اللاعب البرازيلي، كاسيميرو: "إن الاختيار صعب، لكن أعتقد في رأيي أن محمد صلاح هو الأحق بـ"الكرة الذهبية" في الوقت الحالي، بفضل تأثيره في المباريات".وتابع: "صلاح يحرز العديد من الأهداف، ويقدم أيضا العديد من التمريرات الحاسمة، أعتقد أن "ليفربول" لم يفز بدوري الأبطال بسبب تراجع مستوى صلاح قليلا في النصف الثاني من الموسم".وأردف كاسيميرو: "لكن محمد صلاح كان اللاعب صاحب الأداء الأكثر توازنا في الموسم الماضي".وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال أغسطس/ آب الجاري، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تضم 30 لاعبا، بينهم النجمان العربيان محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.وقدم صلاح وحكيمي موسما مذهلا مع فريقيهما، إذ قاد حكيمي باريس سان جيرمان لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا)، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، معادلا رقم مانشستر يونايتد القياسي.وحصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري برصيد 29 هدفا، وجائزة أفضل صانع ألعاب بـ18 تمريرة حاسمة.وتعد جائزة "الكرة الذهبية" واحدة من أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، ويترقب عشاق اللعبة موعد الإعلان عن الفائز، حيث يُبرز صلاح وحكيمي آمال الجماهير العربية في تحقيق إنجاز تاريخي.
https://sarabic.ae/20250807/صلاح-وحكيمي-مرشحان-لجائزة-الكرة-الذهبية-لأفضل-لاعب-في-العالم-1103496539.html
https://sarabic.ae/20250516/محمد-صلاح-لدي-فرصة-جيدة-للفوز-بالكرة-الذهبية-1100644350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095675801_23:0:1103:810_1920x0_80_0_0_8c66e15729f9c4c80c6657fad2251f90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار
أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار

لاعب "مانشستر يونايتد": محمد صلاح الأحق بـ"الكرة الذهبية" دون منافس

20:08 GMT 14.08.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
طالب لاعب في فريق "مانشستر يونايتد" الإنجليزي، اليوم الخميس، بفوز اللاعب المصري الدولي، ومهاجم نادي "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، بجائزة "الكرة الذهبية" المرموقة.
وردا على سؤال في مقابلة إعلامية، حول اللاعب الذي يستحق الفوز بالجائزة من وجهة نظره، قال اللاعب البرازيلي، كاسيميرو: "إن الاختيار صعب، لكن أعتقد في رأيي أن محمد صلاح هو الأحق بـ"الكرة الذهبية" في الوقت الحالي، بفضل تأثيره في المباريات".
وتابع: "صلاح يحرز العديد من الأهداف، ويقدم أيضا العديد من التمريرات الحاسمة، أعتقد أن "ليفربول" لم يفز بدوري الأبطال بسبب تراجع مستوى صلاح قليلا في النصف الثاني من الموسم".
وأردف كاسيميرو: "لكن محمد صلاح كان اللاعب صاحب الأداء الأكثر توازنا في الموسم الماضي".
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
مجتمع
صلاح وحكيمي مرشحان لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
7 أغسطس, 19:48 GMT
وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال أغسطس/ آب الجاري، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تضم 30 لاعبا، بينهم النجمان العربيان محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقدم صلاح وحكيمي موسما مذهلا مع فريقيهما، إذ قاد حكيمي باريس سان جيرمان لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا)، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.
اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
مجتمع
محمد صلاح: لدي فرصة جيدة للفوز بالكرة الذهبية
16 مايو, 19:28 GMT
وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، معادلا رقم مانشستر يونايتد القياسي.
وحصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري برصيد 29 هدفا، وجائزة أفضل صانع ألعاب بـ18 تمريرة حاسمة.
وتعد جائزة "الكرة الذهبية" واحدة من أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، ويترقب عشاق اللعبة موعد الإعلان عن الفائز، حيث يُبرز صلاح وحكيمي آمال الجماهير العربية في تحقيق إنجاز تاريخي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала