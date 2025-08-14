https://sarabic.ae/20250814/لاعب-مانشستر-يونايتد-محمد-صلاح-الأحق-بـالكرة-الذهبية-دون-منافس-1103738513.html

لاعب "مانشستر يونايتد": محمد صلاح الأحق بـ"الكرة الذهبية" دون منافس

لاعب "مانشستر يونايتد": محمد صلاح الأحق بـ"الكرة الذهبية" دون منافس

طالب لاعب في فريق "مانشستر يونايتد" الإنجليزي، اليوم الخميس، بفوز اللاعب المصري الدولي، ومهاجم نادي "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، بجائزة "الكرة الذهبية"... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

وردا على سؤال في مقابلة إعلامية، حول اللاعب الذي يستحق الفوز بالجائزة من وجهة نظره، قال اللاعب البرازيلي، كاسيميرو: "إن الاختيار صعب، لكن أعتقد في رأيي أن محمد صلاح هو الأحق بـ"الكرة الذهبية" في الوقت الحالي، بفضل تأثيره في المباريات".وتابع: "صلاح يحرز العديد من الأهداف، ويقدم أيضا العديد من التمريرات الحاسمة، أعتقد أن "ليفربول" لم يفز بدوري الأبطال بسبب تراجع مستوى صلاح قليلا في النصف الثاني من الموسم".وأردف كاسيميرو: "لكن محمد صلاح كان اللاعب صاحب الأداء الأكثر توازنا في الموسم الماضي".وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خلال أغسطس/ آب الجاري، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تضم 30 لاعبا، بينهم النجمان العربيان محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.وقدم صلاح وحكيمي موسما مذهلا مع فريقيهما، إذ قاد حكيمي باريس سان جيرمان لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا)، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، معادلا رقم مانشستر يونايتد القياسي.وحصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري برصيد 29 هدفا، وجائزة أفضل صانع ألعاب بـ18 تمريرة حاسمة.وتعد جائزة "الكرة الذهبية" واحدة من أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، ويترقب عشاق اللعبة موعد الإعلان عن الفائز، حيث يُبرز صلاح وحكيمي آمال الجماهير العربية في تحقيق إنجاز تاريخي.

