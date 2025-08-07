https://sarabic.ae/20250807/صلاح-وحكيمي-مرشحان-لجائزة-الكرة-الذهبية-لأفضل-لاعب-في-العالم-1103496539.html

صلاح وحكيمي مرشحان لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تضم 30 لاعبا، بينهم النجمان العربيان محمد...

وقدم صلاح وحكيمي موسما مذهلا مع فريقيهما، حيث قاد حكيمي باريس سان جيرمان لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا)، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة. وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، معادلا رقم مانشستر يونايتد القياسي. وحصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري برصيد 29 هدفا، وجائزة أفضل صانع ألعاب بـ18 تمريرة حاسمة. وتضم القائمة 8 لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، منهم عثمان ديمبيلي، جيانلويجي دوناروما، وفيتينيا، إلى جانب 3 لاعبين من ليفربول بجانب صلاح، وهم فيرجيل فان دايك، أليكسيس ماك أليستر، وفلوريان فيرتز. ويمثل ريال مدريد ثلاثة لاعبين هم جود بيلنغهام، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، بينما يبرز برشلونة، بطل الدوري الإسباني، بأربعة لاعبين هم روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، لامين يامال، ورافينيا.تشمل القائمة أسماء بارزة مثل إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، وكول بالمر (تشيلسي)، إلى جانب لاعبين من أندية أوروبية كبرى مثل إنتر ميلان وأرسنال. وتعد هذه القائمة انعكاسا لموسم استثنائي شهد تنافسا قويا بين نجوم القارة العجوز. وتعد جائزة الكرة الذهبية واحدة من أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، ويترقب عشاق اللعبة موعد الإعلان عن الفائز، حيث يُبرز صلاح وحكيمي آمال الجماهير العربية في تحقيق إنجاز تاريخي. وكانت صحيفة "فيخايس" الإسبانية، قد أفادت، أمس الأربعاء، بأن صلاح تلقى عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي.وأكدت صحيفة "فيخايس"، مساء أمس الأربعاء، أن صلاح تلقى عرضا لمغادرة ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، مشيرة إلى أن الدولي المصري يفكر جديا في هذا الخيار. ورغم أن عقد النجم المصري يمتد حتى صيف العام 2027، بعد تجديده في شهر نيسان/أبريل الماضي براتب أسبوعي يناهز 400 ألف جنيه إسترليني، لكن التقارير الإعلامية توضح أن اهتمام الأندية السعودية به لم يتراجع، حتى الآن. وأوضحت الصحيفة أن التوقعات تتزايد حيال رحيل محمد صلاح عن ليفربول في العام 2026 لخوض تحد جديد، مع بروز منطقة الشرق الأوسط كوجهته المقبلة.وألمحت إلى أن "صلاح يفكر بجدية في مغادرة ليفربول بعد الموسم الحالي في خطوة قد تكون صادمة، خاصة بعد تلقيه عروضا من السعودية وصفت بأنها "يصعب رفضها".

