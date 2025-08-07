صلاح وحكيمي مرشحان لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250807/صلاح-وحكيمي-مرشحان-لجائزة-الكرة-الذهبية-لأفضل-لاعب-في-العالم-1103496539.html
صلاح وحكيمي مرشحان لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
صلاح وحكيمي مرشحان لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
سبوتنيك عربي
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تضم 30 لاعبا، بينهم النجمان العربيان محمد... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T19:48+0000
2025-08-07T19:48+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101846555_0:85:1691:1036_1920x0_80_0_0_0707d70c4e7a76e7e89d486140eb9b30.jpg
وقدم صلاح وحكيمي موسما مذهلا مع فريقيهما، حيث قاد حكيمي باريس سان جيرمان لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا)، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة. وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، معادلا رقم مانشستر يونايتد القياسي. وحصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري برصيد 29 هدفا، وجائزة أفضل صانع ألعاب بـ18 تمريرة حاسمة. وتضم القائمة 8 لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، منهم عثمان ديمبيلي، جيانلويجي دوناروما، وفيتينيا، إلى جانب 3 لاعبين من ليفربول بجانب صلاح، وهم فيرجيل فان دايك، أليكسيس ماك أليستر، وفلوريان فيرتز. ويمثل ريال مدريد ثلاثة لاعبين هم جود بيلنغهام، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، بينما يبرز برشلونة، بطل الدوري الإسباني، بأربعة لاعبين هم روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، لامين يامال، ورافينيا.تشمل القائمة أسماء بارزة مثل إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، وكول بالمر (تشيلسي)، إلى جانب لاعبين من أندية أوروبية كبرى مثل إنتر ميلان وأرسنال. وتعد هذه القائمة انعكاسا لموسم استثنائي شهد تنافسا قويا بين نجوم القارة العجوز. وتعد جائزة الكرة الذهبية واحدة من أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، ويترقب عشاق اللعبة موعد الإعلان عن الفائز، حيث يُبرز صلاح وحكيمي آمال الجماهير العربية في تحقيق إنجاز تاريخي. وكانت صحيفة "فيخايس" الإسبانية، قد أفادت، أمس الأربعاء، بأن صلاح تلقى عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي.وأكدت صحيفة "فيخايس"، مساء أمس الأربعاء، أن صلاح تلقى عرضا لمغادرة ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، مشيرة إلى أن الدولي المصري يفكر جديا في هذا الخيار. ورغم أن عقد النجم المصري يمتد حتى صيف العام 2027، بعد تجديده في شهر نيسان/أبريل الماضي براتب أسبوعي يناهز 400 ألف جنيه إسترليني، لكن التقارير الإعلامية توضح أن اهتمام الأندية السعودية به لم يتراجع، حتى الآن. وأوضحت الصحيفة أن التوقعات تتزايد حيال رحيل محمد صلاح عن ليفربول في العام 2026 لخوض تحد جديد، مع بروز منطقة الشرق الأوسط كوجهته المقبلة.وألمحت إلى أن "صلاح يفكر بجدية في مغادرة ليفربول بعد الموسم الحالي في خطوة قد تكون صادمة، خاصة بعد تلقيه عروضا من السعودية وصفت بأنها "يصعب رفضها".
https://sarabic.ae/20250806/صحيفة-إسبانية-محمد-صلاح-يتلقى-عرضا-يصعب-رفضه-من-الدوري-السعودي-1103452771.html
https://sarabic.ae/20250803/بعد-انتقاده-محمد-صلاح-يعلق-على-زيارة-المعبد-البوذي-1103319950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101846555_143:0:1647:1128_1920x0_80_0_0_9afc60cc15c85da39d6f88c17faead9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة
منوعات, رياضة

صلاح وحكيمي مرشحان لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

19:48 GMT 07.08.2025
© AP Photo / Jon Superنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تضم 30 لاعبا، بينهم النجمان العربيان محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقدم صلاح وحكيمي موسما مذهلا مع فريقيهما، حيث قاد حكيمي باريس سان جيرمان لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا)، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.
وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، معادلا رقم مانشستر يونايتد القياسي.
وحصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري برصيد 29 هدفا، وجائزة أفضل صانع ألعاب بـ18 تمريرة حاسمة.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مجتمع
صحيفة إسبانية: محمد صلاح يتلقى عرضا "يصعب رفضه" من الدوري السعودي
أمس, 18:07 GMT
وتضم القائمة 8 لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، منهم عثمان ديمبيلي، جيانلويجي دوناروما، وفيتينيا، إلى جانب 3 لاعبين من ليفربول بجانب صلاح، وهم فيرجيل فان دايك، أليكسيس ماك أليستر، وفلوريان فيرتز.
ويمثل ريال مدريد ثلاثة لاعبين هم جود بيلنغهام، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، بينما يبرز برشلونة، بطل الدوري الإسباني، بأربعة لاعبين هم روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، لامين يامال، ورافينيا.
تشمل القائمة أسماء بارزة مثل إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، وكول بالمر (تشيلسي)، إلى جانب لاعبين من أندية أوروبية كبرى مثل إنتر ميلان وأرسنال.
وتعد هذه القائمة انعكاسا لموسم استثنائي شهد تنافسا قويا بين نجوم القارة العجوز.
وتعد جائزة الكرة الذهبية واحدة من أرفع الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، ويترقب عشاق اللعبة موعد الإعلان عن الفائز، حيث يُبرز صلاح وحكيمي آمال الجماهير العربية في تحقيق إنجاز تاريخي.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مجتمع
بعد انتقاده... محمد صلاح يعلق على زيارة "المعبد البوذي"
3 أغسطس, 11:11 GMT
وكانت صحيفة "فيخايس" الإسبانية، قد أفادت، أمس الأربعاء، بأن صلاح تلقى عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي.
وأكدت صحيفة "فيخايس"، مساء أمس الأربعاء، أن صلاح تلقى عرضا لمغادرة ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، مشيرة إلى أن الدولي المصري يفكر جديا في هذا الخيار.
ورغم أن عقد النجم المصري يمتد حتى صيف العام 2027، بعد تجديده في شهر نيسان/أبريل الماضي براتب أسبوعي يناهز 400 ألف جنيه إسترليني، لكن التقارير الإعلامية توضح أن اهتمام الأندية السعودية به لم يتراجع، حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن التوقعات تتزايد حيال رحيل محمد صلاح عن ليفربول في العام 2026 لخوض تحد جديد، مع بروز منطقة الشرق الأوسط كوجهته المقبلة.
وألمحت إلى أن "صلاح يفكر بجدية في مغادرة ليفربول بعد الموسم الحالي في خطوة قد تكون صادمة، خاصة بعد تلقيه عروضا من السعودية وصفت بأنها "يصعب رفضها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала