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https://sarabic.ae/20250803/بعد-انتقاده-محمد-صلاح-يعلق-على-زيارة-المعبد-البوذي-1103319950.html
بعد انتقاده... محمد صلاح يعلق على زيارة "المعبد البوذي"
بعد انتقاده... محمد صلاح يعلق على زيارة "المعبد البوذي"
سبوتنيك عربي
علق نجم المنتخب المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، اليوم الأحد، على زيارته لمعبد بوذي في اليابان. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T11:11+0000
2025-08-03T11:11+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
مصر
الأخبار
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وقال محمد صلاح إن زيارة المعبد البوذي في طوكيو كانت "ملهمة"، وذلك في أول تعليق له بعد جدل واسع أثاره ظهوره داخل المعبد برفقة عدد من زملائه.ونشر صلاح تغريدة جديدة له في حسابه على منصة "إكس"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أنه "موسم تحضيري رائع. شكرا جزيلا للجميع في هونغ كونغ واليابان. كانت زيارة معبد إيكوين ملهمة".جاءت زيارة المعبد البوذي خلال جولة فريق ليفربول التحضيرية في آسيا، والتي شملت هونغ كونغ واليابان، حيث شارك محمد صلاح في زيارة لمعبد "إيكوين" في طوكيو، ضمن الأنشطة الثقافية التي أدرجها الريدز في جدول الفريق، بهدف تعريف لاعبيه بثقافات الشعوب التي يزورونها.وظهر صلاح في فيديو وصور شاركها الفريق الإنجليزي وهو يتجول رفقة زملائه في المعبد البوذي التاريخي، الذي يعد أحد أبرز المعالم السياحية في طوكيو التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.غير أن زيارة المعبد البوذي قد أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث عبر بعض المتابعين عن تحفظهم على ظهور صلاح داخل معبد بوذي، فيما اعتبره آخرون أن تلك الزيارة تعبر عن انفتاح ثقافي.يشار إلى أن محمد صلاح، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2025، بعد خوضه موسما استثنائيا قدّمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، تُوّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وحصل صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" بتسجيله 29 هدفا في الـ"بريمييرليغ"، كما أنه صنع 18 هدفا، بينما بلغ إجمالي مساهماته في جميع المسابقات 34 هدفا و23 تمريرة حاسمة.وسيقام حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية"، في 22 سبتمبر/ أيلول 2025، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا لأول مرة، وفقا لما أعلنه المنظمون، الشهر الماضي. وسيتم الإعلان عن المرشحين للجائزة، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.
https://sarabic.ae/20250516/محمد-صلاح-لدي-فرصة-جيدة-للفوز-بالكرة-الذهبية-1100644350.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, الأخبار

بعد انتقاده... محمد صلاح يعلق على زيارة "المعبد البوذي"

11:11 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Jon Superنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
علق نجم المنتخب المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، اليوم الأحد، على زيارته لمعبد بوذي في اليابان.
وقال محمد صلاح إن زيارة المعبد البوذي في طوكيو كانت "ملهمة"، وذلك في أول تعليق له بعد جدل واسع أثاره ظهوره داخل المعبد برفقة عدد من زملائه.
ونشر صلاح تغريدة جديدة له في حسابه على منصة "إكس"، صباح اليوم الأحد، أوضح من خلالها أنه "موسم تحضيري رائع. شكرا جزيلا للجميع في هونغ كونغ واليابان. كانت زيارة معبد إيكوين ملهمة".
اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
مجتمع
محمد صلاح: لدي فرصة جيدة للفوز بالكرة الذهبية
16 مايو, 19:28 GMT
جاءت زيارة المعبد البوذي خلال جولة فريق ليفربول التحضيرية في آسيا، والتي شملت هونغ كونغ واليابان، حيث شارك محمد صلاح في زيارة لمعبد "إيكوين" في طوكيو، ضمن الأنشطة الثقافية التي أدرجها الريدز في جدول الفريق، بهدف تعريف لاعبيه بثقافات الشعوب التي يزورونها.
وظهر صلاح في فيديو وصور شاركها الفريق الإنجليزي وهو يتجول رفقة زملائه في المعبد البوذي التاريخي، الذي يعد أحد أبرز المعالم السياحية في طوكيو التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
غير أن زيارة المعبد البوذي قد أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث عبر بعض المتابعين عن تحفظهم على ظهور صلاح داخل معبد بوذي، فيما اعتبره آخرون أن تلك الزيارة تعبر عن انفتاح ثقافي.
يشار إلى أن محمد صلاح، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2025، بعد خوضه موسما استثنائيا قدّمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، تُوّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحصل صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" بتسجيله 29 هدفا في الـ"بريمييرليغ"، كما أنه صنع 18 هدفا، بينما بلغ إجمالي مساهماته في جميع المسابقات 34 هدفا و23 تمريرة حاسمة.
وسيقام حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية"، في 22 سبتمبر/ أيلول 2025، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا لأول مرة، وفقا لما أعلنه المنظمون، الشهر الماضي. وسيتم الإعلان عن المرشحين للجائزة، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.
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