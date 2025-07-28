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https://sarabic.ae/20250728/محمد-صلاح-يثير-الجدل-في-مصر-بعد-زيارته-لمعبد-بوذي-في-طوكيو-1103133984.html
محمد صلاح يثير الجدل في مصر بعد زيارته لمعبد بوذي في طوكيو
محمد صلاح يثير الجدل في مصر بعد زيارته لمعبد بوذي في طوكيو
سبوتنيك عربي
أثارت صور النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، داخل معبد "إيكوين" البوذي التاريخي في طوكيو، جدلا واسعا على منصات التواصل... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T17:11+0000
2025-07-28T17:11+0000
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وجاءت الزيارة ضمن جولة ليفربول التحضيرية في اليابان للموسم الكروي 2025-2026، حيث تضمنت الجولة مباريات ودية وأنشطة ثقافية لتعزيز العلاقات مع الجماهير اليابانية، وفق موقع "ليفربول" الرسمي. ويُعد معبد إيكوين، المعروف بهندسته المعمارية التقليدية وأجوائه الهادئة، وجهة سياحية بارزة في طوكيو تستقطب زوارا من جميع أنحاء العالم.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعب المصري وهو يتجول في أروقة المعبد برفقة زملائه، حيث شارك الفريق في جلسة تأمل بقيادة راهب لتعزيز التركيز الذهني قبل استئناف التدريبات. وأشاد البعض بانفتاح اللاعب الثقافي، حيث علق أحد المستخدمين على منصة "إكس" قائلا: "صلاح يمثل مصر بأفضل صورة.. زيارته للمعبد دليل على احترامه للثقافات العالمية". من جانبه، أوضح أحد المتابعين على "إكس" أن "ثقافة صلاح جعلته يزور معبدا بوذيا، لكن كقدوة لأطفال المسلمين، كان يمكن أن يزور مركزا إسلاميا أو مسجداً في اليابان لنشر الوعي". يذكر أن صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد كشف أنه "يعتبر نفسه الأفضل في تاريخ القارة الأفريقية". وأوضح صلاح، في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": من أفضل لاعب أفريقي في التاريخ؟ "أعتقد أنا.لكن هناك أسماء كبيرة أيضا مثل وياه ودروغبا وإيتو". وعن أصعب مدافع واجهه، أكد صلاح أن هناك الكثير من الأسماء، لكنه أشار إلى سيرجيو راموس أحد أبرز المدافعين الذين واجههم في مسيرته. وأضاف: "أريد الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" من أجل جمهوري من شعب مصر، هذا الحلم لا يغادر ذهني منذ سنوات".يشار إلى أن محمد صلاح، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2025، بعد خوضه موسما استثنائيا قدّمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، تُوّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وحصل صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" بتسجيله 29 هدفا في الـ"بريمييرليغ"، كما أنه صنع 18 هدفا، بينما بلغ إجمالي مساهماته في جميع المسابقات 34 هدفا و23 تمريرة حاسمة. وسيقام حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية"، في 22 سبتمبر/ أيلول 2025، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا لأول مرة، وفقا لما أعلنه المنظمون، الشهر الماضي. وسيتم الإعلان عن المرشحين للجائزة، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.
https://sarabic.ae/20250720/محمد-صلاح-أنا-أفضل-لاعب-في-تاريخ-أفريقيا-1102853133.html
https://sarabic.ae/20250718/محمد-صلاح-يكشف-عن-مدربه-المفضل-وأجمل-هدف-واللاعب-الذي-يحب-اللعب-بجواره-1102807898.html
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منوعات, أخبار مصر الآن, بريطانيا, أخبار اليابان
منوعات, أخبار مصر الآن, بريطانيا, أخبار اليابان

محمد صلاح يثير الجدل في مصر بعد زيارته لمعبد بوذي في طوكيو

17:11 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Jon Superنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Jon Super
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أثارت صور النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، داخل معبد "إيكوين" البوذي التاريخي في طوكيو، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بين مؤيد يرى في الزيارة انفتاحا ثقافيا ومنتقد يعتبرها غير ملائمة لهويته الدينية.
وجاءت الزيارة ضمن جولة ليفربول التحضيرية في اليابان للموسم الكروي 2025-2026، حيث تضمنت الجولة مباريات ودية وأنشطة ثقافية لتعزيز العلاقات مع الجماهير اليابانية، وفق موقع "ليفربول" الرسمي.
ويُعد معبد إيكوين، المعروف بهندسته المعمارية التقليدية وأجوائه الهادئة، وجهة سياحية بارزة في طوكيو تستقطب زوارا من جميع أنحاء العالم.
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
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محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعب المصري وهو يتجول في أروقة المعبد برفقة زملائه، حيث شارك الفريق في جلسة تأمل بقيادة راهب لتعزيز التركيز الذهني قبل استئناف التدريبات.
وأشاد البعض بانفتاح اللاعب الثقافي، حيث علق أحد المستخدمين على منصة "إكس" قائلا: "صلاح يمثل مصر بأفضل صورة.. زيارته للمعبد دليل على احترامه للثقافات العالمية".
بينما اعتبر آخرون أن زيارة المعبد قد تُسيء لصورته كرمز ديني ووطني، وعلق قائلا: "صلاح قدوة للملايين، كان يجب تجنب مثل هذه الزيارات لتفادي سوء الفهم".
من جانبه، أوضح أحد المتابعين على "إكس" أن "ثقافة صلاح جعلته يزور معبدا بوذيا، لكن كقدوة لأطفال المسلمين، كان يمكن أن يزور مركزا إسلاميا أو مسجداً في اليابان لنشر الوعي".
يذكر أن صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد كشف أنه "يعتبر نفسه الأفضل في تاريخ القارة الأفريقية".
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وأوضح صلاح، في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": من أفضل لاعب أفريقي في التاريخ؟ "أعتقد أنا.
لكن هناك أسماء كبيرة أيضا مثل وياه ودروغبا وإيتو".
وعن أصعب مدافع واجهه، أكد صلاح أن هناك الكثير من الأسماء، لكنه أشار إلى سيرجيو راموس أحد أبرز المدافعين الذين واجههم في مسيرته.
وكان صلاح، أشار، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول"، إلى أن التتويج بجائزة "الكرة الذهبية"، يمثل حلما كبيرا بالنسبة له، مشيرا إلى أن تحقيقه سيكون "إنجازا يسعد الشعب المصري بأكمله".
وأضاف: "أريد الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" من أجل جمهوري من شعب مصر، هذا الحلم لا يغادر ذهني منذ سنوات".
يشار إلى أن محمد صلاح، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2025، بعد خوضه موسما استثنائيا قدّمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، تُوّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحصل صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" بتسجيله 29 هدفا في الـ"بريمييرليغ"، كما أنه صنع 18 هدفا، بينما بلغ إجمالي مساهماته في جميع المسابقات 34 هدفا و23 تمريرة حاسمة.
وسيقام حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية"، في 22 سبتمبر/ أيلول 2025، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا لأول مرة، وفقا لما أعلنه المنظمون، الشهر الماضي.
وسيتم الإعلان عن المرشحين للجائزة، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.
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