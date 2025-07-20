محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
8 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كييف تعترف بفشل منظومات "باتريوت" في اعتراض الصواريخ الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250720/محمد-صلاح-أنا-أفضل-لاعب-في-تاريخ-أفريقيا-1102853133.html
محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا
محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا
سبوتنيك عربي
كشف اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه "يعتبر نفسه الأفضل في تاريخ القارة الأفريقية". 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T19:16+0000
2025-07-20T19:16+0000
مجتمع
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
مصر
أخبار مصر الآن
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099944366_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5859d52ce21580e7e0350f0d35e779b7.jpg
وأوضح صلاح، في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": من أفضل لاعب أفريقي في التاريخ؟ "أعتقد أنا. لكن هناك أسماء كبيرة أيضا مثل وياه ودروغبا وإيتو".وعن أصعب مدافع واجهه، أكد صلاح أن هناك الكثير من الأسماء، لكنه أشار إلى سيرجيو راموس أحد أبرز المدافعين الذين واجههم في مسيرته.وكان صلاح، أشار، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول"، إلى أن التتويج بجائزة "الكرة الذهبية"، يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن تحقيقه سيكون "إنجازًا يسعد الشعب المصري بأكمله".وأضاف: "أريد الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" من أجل جمهوري من شعب مصر، هذا الحلم لا يغادر ذهني منذ سنوات".يشار إلى أن محمد صلاح، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2025، بعد خوضه موسمًا استثنائيًا قدّمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، تُوّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وحصل صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" بتسجيله 29 هدفا في الـ"بريمييرليغ"، كما أنه صنع 18 هدفا، بينما بلغ إجمالي مساهماته في جميع المسابقات 34 هدفًا و23 تمريرة حاسمة.وسيقام حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية"، في 22 سبتمبر/ أيلول 2025، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا لأول مرة، وفقا لما أعلنه المنظمون، الشهر الماضي.وسيتم الإعلان عن المرشحين للجائزة، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.
https://sarabic.ae/20250524/محمد-صلاح-يتوج-بجائزة-أفضل-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-للمرة-الثانية-في-مسيرته-1100925465.html
https://sarabic.ae/20250516/محمد-صلاح-لدي-فرصة-جيدة-للفوز-بالكرة-الذهبية-1100644350.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099944366_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6e1efc637cd8563ab2ac5e1f57e4249c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات

محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

19:16 GMT 20.07.2025
© AP Photo / Jon Superمحمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1)
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
كشف اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه "يعتبر نفسه الأفضل في تاريخ القارة الأفريقية".
وأوضح صلاح، في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": من أفضل لاعب أفريقي في التاريخ؟ "أعتقد أنا. لكن هناك أسماء كبيرة أيضا مثل وياه ودروغبا وإيتو".
وعن أصعب مدافع واجهه، أكد صلاح أن هناك الكثير من الأسماء، لكنه أشار إلى سيرجيو راموس أحد أبرز المدافعين الذين واجههم في مسيرته.
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
مجتمع
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرته
24 مايو, 11:26 GMT
وكان صلاح، أشار، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول"، إلى أن التتويج بجائزة "الكرة الذهبية"، يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن تحقيقه سيكون "إنجازًا يسعد الشعب المصري بأكمله".
وأضاف: "أريد الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" من أجل جمهوري من شعب مصر، هذا الحلم لا يغادر ذهني منذ سنوات".
يشار إلى أن محمد صلاح، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2025، بعد خوضه موسمًا استثنائيًا قدّمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، تُوّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
مجتمع
محمد صلاح: لدي فرصة جيدة للفوز بالكرة الذهبية
16 مايو, 19:28 GMT
وحصل صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" بتسجيله 29 هدفا في الـ"بريمييرليغ"، كما أنه صنع 18 هدفا، بينما بلغ إجمالي مساهماته في جميع المسابقات 34 هدفًا و23 تمريرة حاسمة.
وسيقام حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية"، في 22 سبتمبر/ أيلول 2025، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا لأول مرة، وفقا لما أعلنه المنظمون، الشهر الماضي.
وسيتم الإعلان عن المرشحين للجائزة، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала