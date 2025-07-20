https://sarabic.ae/20250720/محمد-صلاح-أنا-أفضل-لاعب-في-تاريخ-أفريقيا-1102853133.html

محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

محمد صلاح: أنا أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

سبوتنيك عربي

كشف اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه "يعتبر نفسه الأفضل في تاريخ القارة الأفريقية". 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T19:16+0000

2025-07-20T19:16+0000

2025-07-20T19:16+0000

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وأوضح صلاح، في تصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": من أفضل لاعب أفريقي في التاريخ؟ "أعتقد أنا. لكن هناك أسماء كبيرة أيضا مثل وياه ودروغبا وإيتو".وعن أصعب مدافع واجهه، أكد صلاح أن هناك الكثير من الأسماء، لكنه أشار إلى سيرجيو راموس أحد أبرز المدافعين الذين واجههم في مسيرته.وكان صلاح، أشار، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول"، إلى أن التتويج بجائزة "الكرة الذهبية"، يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن تحقيقه سيكون "إنجازًا يسعد الشعب المصري بأكمله".وأضاف: "أريد الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" من أجل جمهوري من شعب مصر، هذا الحلم لا يغادر ذهني منذ سنوات".يشار إلى أن محمد صلاح، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2025، بعد خوضه موسمًا استثنائيًا قدّمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، تُوّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وحصل صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" بتسجيله 29 هدفا في الـ"بريمييرليغ"، كما أنه صنع 18 هدفا، بينما بلغ إجمالي مساهماته في جميع المسابقات 34 هدفًا و23 تمريرة حاسمة.وسيقام حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية"، في 22 سبتمبر/ أيلول 2025، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا لأول مرة، وفقا لما أعلنه المنظمون، الشهر الماضي.وسيتم الإعلان عن المرشحين للجائزة، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.

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ليفربول, اللاعب محمد صلاح, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, منوعات