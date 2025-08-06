https://sarabic.ae/20250806/صحيفة-إسبانية-محمد-صلاح-يتلقى-عرضا-يصعب-رفضه-من-الدوري-السعودي-1103452771.html

صحيفة إسبانية: محمد صلاح يتلقى عرضا "يصعب رفضه" من الدوري السعودي

صحيفة إسبانية: محمد صلاح يتلقى عرضا "يصعب رفضه" من الدوري السعودي

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة "فيخايس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، بأن نجم المنتخب المصري جناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح تلقى عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي. 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T18:07+0000

2025-08-06T18:07+0000

2025-08-06T18:07+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

ترتيب الدوري السعودي

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وأكدت صحيفة "فيخايس"، مساء اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح تلقى عرضا لمغادرة ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، مشيرة إلى أن الدولي المصري يفكر جديا في هذا الخيار.ورغم أن عقد النجم المصري يمتد حتى صيف العام 2027، بعد تجديده في شهر نيسان/أبريل الماضي براتب أسبوعي يناهز 400 ألف جنيه إسترليني، لكن التقارير الإعلامية توضح أن اهتمام الأندية السعودية به لم يتراجع، حتى الآن.وأوضحت الصحيفة أن التوقعات تتزايد حيال رحيل محمد صلاح عن ليفربول في العام 2026 لخوض تحد جديد، مع بروز منطقة الشرق الأوسط كوجهته المقبلة.وألمحت إلى أن "صلاح يفكر بجدية في مغادرة ليفربول بعد الموسم الحالي في خطوة قد تكون صادمة، خاصة بعد تلقيه عروضا من السعودية وصفت بأنها "يصعب رفضها".وكان ليفربول قد أعلن تمديد عقد محمد صلاح، لمدة موسمين إضافيين، في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الماضي، قبل شهرين فقط على نهاية عقده القديم في يونيو/ حزيران 2025.ويشار إلى أن محمد صلاح، قاد فريقه ليفربول إلى التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مسهما بـ47 هدفًا.في وقت، أنهى فيه صلاح موسمه مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" بعد تسجيل 29 هدفًا، كما حصد جائزة أفضل صانع ألعاب، إثر تقديم 18 تمريرة حاسمة.

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سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, ليفربول, ترتيب الدوري السعودي