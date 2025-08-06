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https://sarabic.ae/20250806/صحيفة-إسبانية-محمد-صلاح-يتلقى-عرضا-يصعب-رفضه-من-الدوري-السعودي-1103452771.html
صحيفة إسبانية: محمد صلاح يتلقى عرضا "يصعب رفضه" من الدوري السعودي
صحيفة إسبانية: محمد صلاح يتلقى عرضا "يصعب رفضه" من الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "فيخايس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، بأن نجم المنتخب المصري جناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح تلقى عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T18:07+0000
2025-08-06T18:07+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
ترتيب الدوري السعودي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382926_0:144:2761:1697_1920x0_80_0_0_bbe42ae49844aae48bfb1d6993bbcc8c.jpg
وأكدت صحيفة "فيخايس"، مساء اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح تلقى عرضا لمغادرة ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، مشيرة إلى أن الدولي المصري يفكر جديا في هذا الخيار.ورغم أن عقد النجم المصري يمتد حتى صيف العام 2027، بعد تجديده في شهر نيسان/أبريل الماضي براتب أسبوعي يناهز 400 ألف جنيه إسترليني، لكن التقارير الإعلامية توضح أن اهتمام الأندية السعودية به لم يتراجع، حتى الآن.وأوضحت الصحيفة أن التوقعات تتزايد حيال رحيل محمد صلاح عن ليفربول في العام 2026 لخوض تحد جديد، مع بروز منطقة الشرق الأوسط كوجهته المقبلة.وألمحت إلى أن "صلاح يفكر بجدية في مغادرة ليفربول بعد الموسم الحالي في خطوة قد تكون صادمة، خاصة بعد تلقيه عروضا من السعودية وصفت بأنها "يصعب رفضها".وكان ليفربول قد أعلن تمديد عقد محمد صلاح، لمدة موسمين إضافيين، في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الماضي، قبل شهرين فقط على نهاية عقده القديم في يونيو/ حزيران 2025.ويشار إلى أن محمد صلاح، قاد فريقه ليفربول إلى التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مسهما بـ47 هدفًا.في وقت، أنهى فيه صلاح موسمه مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" بعد تسجيل 29 هدفًا، كما حصد جائزة أفضل صانع ألعاب، إثر تقديم 18 تمريرة حاسمة.
https://sarabic.ae/20250803/بعد-انتقاده-محمد-صلاح-يعلق-على-زيارة-المعبد-البوذي-1103319950.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, ترتيب الدوري السعودي
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, ترتيب الدوري السعودي

صحيفة إسبانية: محمد صلاح يتلقى عرضا "يصعب رفضه" من الدوري السعودي

18:07 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "فيخايس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، بأن نجم المنتخب المصري جناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح تلقى عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي.
وأكدت صحيفة "فيخايس"، مساء اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح تلقى عرضا لمغادرة ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، مشيرة إلى أن الدولي المصري يفكر جديا في هذا الخيار.
ورغم أن عقد النجم المصري يمتد حتى صيف العام 2027، بعد تجديده في شهر نيسان/أبريل الماضي براتب أسبوعي يناهز 400 ألف جنيه إسترليني، لكن التقارير الإعلامية توضح أن اهتمام الأندية السعودية به لم يتراجع، حتى الآن.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
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وأوضحت الصحيفة أن التوقعات تتزايد حيال رحيل محمد صلاح عن ليفربول في العام 2026 لخوض تحد جديد، مع بروز منطقة الشرق الأوسط كوجهته المقبلة.
وألمحت إلى أن "صلاح يفكر بجدية في مغادرة ليفربول بعد الموسم الحالي في خطوة قد تكون صادمة، خاصة بعد تلقيه عروضا من السعودية وصفت بأنها "يصعب رفضها".
وكان ليفربول قد أعلن تمديد عقد محمد صلاح، لمدة موسمين إضافيين، في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الماضي، قبل شهرين فقط على نهاية عقده القديم في يونيو/ حزيران 2025.
ويشار إلى أن محمد صلاح، قاد فريقه ليفربول إلى التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مسهما بـ47 هدفًا.
في وقت، أنهى فيه صلاح موسمه مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" بعد تسجيل 29 هدفًا، كما حصد جائزة أفضل صانع ألعاب، إثر تقديم 18 تمريرة حاسمة.
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