https://sarabic.ae/20250805/انتقاد-تشيلسي-بعد-خسارة-محمد-صلاح-الجديد-لصالح-نادي-ليفربول-1103409315.html

انتقاد تشيلسي بعد خسارة "محمد صلاح الجديد" لصالح نادي ليفربول

انتقاد تشيلسي بعد خسارة "محمد صلاح الجديد" لصالح نادي ليفربول

سبوتنيك عربي

أثار تألق النجم الشاب ريو نغوموها، ثاني أصغر لاعب في تاريخ ليفربول، موجة من الانتقادات تجاه ناديه السابق تشيلسي، بعد أن أظهر قدرات استثنائية خلال فترة الإعداد... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T16:50+0000

2025-08-05T16:50+0000

2025-08-05T16:50+0000

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وأصبح الجناح البالغ من العمر 16 عاما، والذي انتقل إلى ليفربول من أكاديمية تشيلسي العام الماضي، حديث الجماهير بعد أدائه المذهل، مما دفع البعض إلى مقارنته بمحمد صلاح، الذي تألق بعد رحيله عن "البلوز"، وفقا لمواقع رياضية عالمية. ورغم إنفاق تشيلسي أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني على صفقات جديدة هذا الصيف، إلا أن نغوموها سرق الأضواء في معسكر ليفربول التحضيري.وسجل اللاعب الشاب هدفا رائعا أمام أتلتيك بلباو، حيث استلم الكرة من منتصف الملعب، انطلق بجرأة، راوغ مدافعين، ثم أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك. كما تألق سابقا بتسجيله هدفا أمام يوكوهاما وتقديمه تمريرة حاسمة ضد ميلان خلال جولة الفريق الآسيوية. وأصبح نغوموها أصغر لاعب يبدأ مباراة مع ليفربول (16 عاما و135 يوما)، في يناير الماضي، في الفوز 4-0 على أكرينغتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه لم يشارك بعد في الدوري الإنجليزي الممتاز. مع تغييرات هجوم ليفربول، بما في ذلك انتقال لويس دياز إلى بايرن ميونيخ والخسارة المأساوية لديوغو جوتا بحادث سير، قد يحصل النجم الشاب على فرصة أكبر هذا الموسم.ردود الفعل تجاه تشيلسي كانت قاسية، حيث أعربت جماهيره عن غضبها من خسارة موهبة بحجم نغوموها، مما دفع النادي إلى حظر كشافي ليفربول من دخول أكاديمية كوبهام.وهاجمت جماهير الأندية المنافسة تشيلسي، على منصة "إكس"، حيث كتب أحدهم: "تشيلسي يفضل ضم مواهب عشوائية من البرازيل بدلا من الاحتفاظ بنغوموها... خطأ فادح". وأضاف آخر: "نغوموها، بعمر 16 عاما، يفعل هذا في أول ظهور له بأنفيلد... في طريقه للقمة".من جانبه، عبر نغوموها عن سعادته بالتجربة، مشيدا بدعم أندي روبرتسون له.

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رياضة, منوعات, بريطانيا