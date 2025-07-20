https://sarabic.ae/20250720/ليفربول-يقترب-من-صفقة-جديدة-لضم-مهاجم-فرنسي-1102844248.html
ليفربول يقترب من صفقة جديدة لضم مهاجم فرنسي
ليفربول يقترب من صفقة جديدة لضم مهاجم فرنسي
سبوتنيك عربي
يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لاستبدال مهاجمه الحالي الأوروغواياني داروين نونيز، بمهاجم جديد يلعب حاليا لنادي إنتراخت فرانكفورت الألماني. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T14:51+0000
2025-07-20T14:51+0000
2025-07-20T14:51+0000
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جاء ذلك في منشور للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قال فيه إن ليفربول اقترب بصورة كبيرة من التوقيع مع نجم إنتراخت اللاعب الفرنسي، هوغو إيكيتيكي.ووفقا لما نشره الصحفي الإيطالي، فإن الصفقة ستبلغ قيمتها قرابة 90 مليون يورو (نحو 105 ملايين دولار)، في ذات الوقت الذي أشار فيه إلى أن هناك توقعات بأن يغادر داروين نونيز، مكانه في ليفربول الإنجليزي.ويتخوف جماهير النادي الإنجليزي من أن يكون التوقيع مع هوغو إيكيتيكي، عبئا جديدا على النادي، كما حدث مع نونيز، في السابق.وتشير تقارير إعلامية إلى أن المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي سجل 15 هدفا مع فرانكفورت في الدوري الألماني، وهو ما وصفه بعضهم بأنه قيمة مبالغ فيها.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رياضة, الأخبار, ليفربول
أخبار العالم الآن, رياضة, الأخبار, ليفربول
ليفربول يقترب من صفقة جديدة لضم مهاجم فرنسي
يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لاستبدال مهاجمه الحالي الأوروغواياني داروين نونيز، بمهاجم جديد يلعب حاليا لنادي إنتراخت فرانكفورت الألماني.
جاء ذلك في منشور للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قال فيه إن ليفربول اقترب بصورة كبيرة من التوقيع مع نجم إنتراخت اللاعب الفرنسي، هوغو إيكيتيكي.
ووفقا لما نشره الصحفي الإيطالي، فإن الصفقة
ستبلغ قيمتها قرابة 90 مليون يورو (نحو 105 ملايين دولار)، في ذات الوقت الذي أشار فيه إلى أن هناك توقعات بأن يغادر داروين نونيز، مكانه في ليفربول الإنجليزي.
ويتخوف جماهير النادي الإنجليزي
من أن يكون التوقيع مع هوغو إيكيتيكي، عبئا جديدا على النادي، كما حدث مع نونيز، في السابق.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن المهاجم
الفرنسي هوغو إيكيتيكي سجل 15 هدفا مع فرانكفورت في الدوري الألماني، وهو ما وصفه بعضهم بأنه قيمة مبالغ فيها.