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ميدينسكي: بدء عملية نقل جثث الجنود وفقا لـ"اتفاقيات إسطنبول"
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يشبه مارادونا.. ليفربول يعلق على هدف لويس دياز في شباك الأرجنتين.. فيديو
يشبه مارادونا.. ليفربول يعلق على هدف لويس دياز في شباك الأرجنتين.. فيديو
سبوتنيك عربي
سجّل اللاعب الكولومبي لويس دياز، نجم ناد ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، هدفًا مذهلًا في شباك منتخب الأرجنتين، بطل كأس العالم وكأس كوبا أمريكا. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T11:37+0000
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ولعب دياز مع منتخب كولومبيا أمام الأرجنتين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونيمونتال"، فجر اليوم الأربعاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.وأحرز دياز هدف كولومبيا في الدقيقة 25، عندما انطلق من منتصف الملعب وتجاوز المدافعين بمهارة فائقة قبل أن يرسل الكرة نحو شباك الحارس إيميليانو مارتينيز.وأشادت وسائل إعلام مختلفة بهدف لويس دياز، وأشادت بتحركاته الذكية خاصة في الثلث الأخير من الملعب، ومنحته بعضها تقييم 80 %، مشيرة إلى أنه تمكن من اجتياح دفاع الأرجنتين وصنع فرصا خطيرة وسجل هدفا استثنائيا، بينما بقي يهدّد مرمى الأرجنتين طيلة اللقاء.وتحتل كولومبيا حاليا المركز السادس في جدول تصفيات كأس العالم 2026، وتحتاج إلى فوز واحد من آخر مباراتين لضمان التأهل إلى مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.ويواصل دياز تألقه بعد موسم قوي مع ليفربول أحرز خلاله 17 هدفا، ولعب دورا أساسيا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكان يقود هجوم الفريق في كثير من الأحيان.
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رياضة, ليفربول, الأخبار, أخبار العالم الآن
رياضة, ليفربول, الأخبار, أخبار العالم الآن

يشبه مارادونا.. ليفربول يعلق على هدف لويس دياز في شباك الأرجنتين.. فيديو

11:37 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 11:41 GMT 11.06.2025)
© AP Photo / Gustavo Garelloنجم كرة القدم الكولومبي لويس دياز في مباراة بلاده أمام الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026
نجم كرة القدم الكولومبي لويس دياز في مباراة بلاده أمام الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Gustavo Garello
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سجّل اللاعب الكولومبي لويس دياز، نجم ناد ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، هدفًا مذهلًا في شباك منتخب الأرجنتين، بطل كأس العالم وكأس كوبا أمريكا.
ولعب دياز مع منتخب كولومبيا أمام الأرجنتين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونيمونتال"، فجر اليوم الأربعاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وأحرز دياز هدف كولومبيا في الدقيقة 25، عندما انطلق من منتصف الملعب وتجاوز المدافعين بمهارة فائقة قبل أن يرسل الكرة نحو شباك الحارس إيميليانو مارتينيز.
ورغم تمكن الأرجنتين من التعادل بهدف سجله تياغو ألمادا، في الدقيقة 80، إلا أن هدف دياز، خطف الأضواء وجعل ناديه ليفربول يشبهه بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، في تقرير على موقعه الرسمي.
وأشادت وسائل إعلام مختلفة بهدف لويس دياز، وأشادت بتحركاته الذكية خاصة في الثلث الأخير من الملعب، ومنحته بعضها تقييم 80 %، مشيرة إلى أنه تمكن من اجتياح دفاع الأرجنتين وصنع فرصا خطيرة وسجل هدفا استثنائيا، بينما بقي يهدّد مرمى الأرجنتين طيلة اللقاء.
© AP Photo / Gustavo Garelloنجم كرة القدم الكولومبي لويس دياز في مباراة بلاده أمام الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026
نجم كرة القدم الكولومبي لويس دياز في مباراة بلاده أمام الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
نجم كرة القدم الكولومبي لويس دياز في مباراة بلاده أمام الأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026
© AP Photo / Gustavo Garello
وتحتل كولومبيا حاليا المركز السادس في جدول تصفيات كأس العالم 2026، وتحتاج إلى فوز واحد من آخر مباراتين لضمان التأهل إلى مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ويواصل دياز تألقه بعد موسم قوي مع ليفربول أحرز خلاله 17 هدفا، ولعب دورا أساسيا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكان يقود هجوم الفريق في كثير من الأحيان.
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