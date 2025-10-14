https://sarabic.ae/20251014/ظهور-صورة-النجم-المصري-محمد-صلاح-ضمن-قوائم-الناخبين-في-الكاميرون-ما-القصة؟-1105985520.html

ظهور صورة النجم المصري محمد صلاح ضمن قوائم الناخبين في الكاميرون... ما القصة؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح ضمن قوائم الناخبين في الكاميرون، وهو ما أثار جدلا واسعا حول الأسباب وراء ذلك. 14.10.2025, سبوتنيك عربي

ورغم اعتقاد البعض في البداية أن الصورة ربما تكون مزيفة، تبيّن لاحقا أنها حقيقية، وهو ما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية وعلاقة ذلك بنزاهة الانتخابات الرئاسية في الكاميرون.وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن انتشار الصورة تزامن مع مشاركة صلاح في الاحتفالات التي شهدها استاد القاهرة الدولي بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026.ولفتت وسائل إعلام غربية إلى أن صورة صلاح تم تداولها في الكاميرون تحت مسمى "أزرت كسدفغ"، مشيرة إلى أنه تبين أن هذا الاسم هو عبارة عن ترتيب عشوائي لحروف بطريقة غير معروفة.وأثارت الصورة ردود فعل واسعة في مصر، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، التي أشارت إلى أن التعليقات تباينت بين السخرية والانتقاد.وبينما قال البعض إن هذه الصورة تشير إلى أن النجم المصري محمد صلاح قرر التصويت في انتخابات الكاميرون، على سبيل السخرية، رأى آخرون أن لها علاقة بوجود ثغرات أمنية في النظام الانتخابي في البلاد.وأجريت الانتخابات الرئاسية في الكاميرون، يوم الأحد، وتشير تقديرات إلى أن الرئيس الحالي بول بيا، 92 عاما، الذي يتولى المنصب منذ 43 عاما، ربما يفوز بفترة جديدة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن مرشح المعارضة الكاميرونية عيسى تشيروما، أعلن فوزه في الانتخابات، وحث الرئيس بول بيا على تقبّل الهزيمة، وذلك قبل إعلان النتائج الرئاسية رسميا.

