https://sarabic.ae/20250312/مصر-تطلب-استضافة-بعض-مباريات-كأس-العالم-2034--1098612202.html

مصر تطلب استضافة بعض مباريات كأس العالم 2034

مصر تطلب استضافة بعض مباريات كأس العالم 2034

سبوتنيك عربي

أعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رغبة بلاده في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمملكة العربية السعودية، لاستضافة بعض... 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T21:26+0000

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ونقل موقع "اليوم السابع" عن أبو ريدة تصريحات أدلى بها في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي عُقدت يوم الأربعاء في القاهرة.وقال أبو ريدة: "نطمح أن يمنحنا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، شرف استضافة إحدى مجموعات مونديال 2034، بمناسبة مرور 100 عام على مشاركتنا كأفارقة ومصريين في البطولة"، وأضاف: "نأمل كمصريين أن يمنحنا إنفانتينو هذه الفرصة، وأعتقد أن الأشقاء في السعودية سيرحبون بهذا الطلب".يشار إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للكاف تضمنت إجراء انتخابات لرئاسة الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى اختيار ممثلي الكاف في مجلس فيفا.وتنافس 13 مرشحًا على 6 مقاعد في انتخابات مفتوحة، بعد إلغاء نظام التوزيع الجغرافي الذي كان يعتمد على تمثيل مناطق الكاف الست أو اللغات المعتمدة (الفرنسية، الإنجليزية، العربية، والبرتغالية).وفي وقت سابق، هنأ أحمد دنيامالي وزير الرياضة والشباب الإيراني، المملكة العربية السعودية باستضافتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم للعام 2034.وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن أحمد دنيامالي قد التقى بالسفير السعودي لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي، مؤكدا حرص بلاده على التعاون المشترك بين البلدين في مجال استضافة السعودية لكأس العالم 2034.وأوضح وزير الرياضة الإيراني أن بلاده مستعدة بالكامل للتعاون مع السعودية في هذا المجال، وأن ذلك الأمر يحظى بتأييد كبير من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأن إحدى مهام عمله هي توسيع التواصل مع المملكة في مجالي الرياضة والشباب.وأعرب أحمد دنيامالي عن أمله بالمضي قدما في توسيع العلاقات بين البلدين في مجال الرياضة والشباب، داعيا المملكة إلى إقامة لقاء ودي يجمع بين منتخبي البلدين.

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