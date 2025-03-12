https://sarabic.ae/20250312/مصر-تطلب-استضافة-بعض-مباريات-كأس-العالم-2034--1098612202.html
مصر تطلب استضافة بعض مباريات كأس العالم 2034
مصر تطلب استضافة بعض مباريات كأس العالم 2034
سبوتنيك عربي
أعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رغبة بلاده في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمملكة العربية السعودية، لاستضافة بعض... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T21:26+0000
2025-03-12T21:26+0000
2025-03-12T21:25+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
أخبار كرة القدم
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095341054_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f46a9fc509c04e87b80602b381b87e2a.jpg
ونقل موقع "اليوم السابع" عن أبو ريدة تصريحات أدلى بها في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي عُقدت يوم الأربعاء في القاهرة.وقال أبو ريدة: "نطمح أن يمنحنا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، شرف استضافة إحدى مجموعات مونديال 2034، بمناسبة مرور 100 عام على مشاركتنا كأفارقة ومصريين في البطولة"، وأضاف: "نأمل كمصريين أن يمنحنا إنفانتينو هذه الفرصة، وأعتقد أن الأشقاء في السعودية سيرحبون بهذا الطلب".يشار إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للكاف تضمنت إجراء انتخابات لرئاسة الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى اختيار ممثلي الكاف في مجلس فيفا.وتنافس 13 مرشحًا على 6 مقاعد في انتخابات مفتوحة، بعد إلغاء نظام التوزيع الجغرافي الذي كان يعتمد على تمثيل مناطق الكاف الست أو اللغات المعتمدة (الفرنسية، الإنجليزية، العربية، والبرتغالية).وفي وقت سابق، هنأ أحمد دنيامالي وزير الرياضة والشباب الإيراني، المملكة العربية السعودية باستضافتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم للعام 2034.وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن أحمد دنيامالي قد التقى بالسفير السعودي لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي، مؤكدا حرص بلاده على التعاون المشترك بين البلدين في مجال استضافة السعودية لكأس العالم 2034.وأوضح وزير الرياضة الإيراني أن بلاده مستعدة بالكامل للتعاون مع السعودية في هذا المجال، وأن ذلك الأمر يحظى بتأييد كبير من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأن إحدى مهام عمله هي توسيع التواصل مع المملكة في مجالي الرياضة والشباب.وأعرب أحمد دنيامالي عن أمله بالمضي قدما في توسيع العلاقات بين البلدين في مجال الرياضة والشباب، داعيا المملكة إلى إقامة لقاء ودي يجمع بين منتخبي البلدين.
https://sarabic.ae/20250308/رئيس-فيفا-يقدم-كأس-العالم-للأندية-لترامب-والأخير-غير-مهتم-فيديو-1098491542.html
https://sarabic.ae/20250216/المغرب-ينفي-رسميا-تصفية-الكلاب-لإرضاء-الفيفا-قبل-كأس-العالم-1097821898.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095341054_93:0:842:562_1920x0_80_0_0_65d68986750e415f245877d904bd63ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار مصر الآن
منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار مصر الآن
مصر تطلب استضافة بعض مباريات كأس العالم 2034
أعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رغبة بلاده في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمملكة العربية السعودية، لاستضافة بعض مباريات بطولة كأس العالم 2034، المقرر إقامتها في السعودية.
ونقل موقع
"اليوم السابع" عن أبو ريدة تصريحات أدلى بها في الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، والتي عُقدت يوم الأربعاء في القاهرة.
وقال أبو ريدة: "نطمح أن يمنحنا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، شرف استضافة إحدى مجموعات مونديال 2034، بمناسبة مرور 100 عام على مشاركتنا كأفارقة ومصريين في البطولة"، وأضاف: "نأمل كمصريين أن يمنحنا إنفانتينو هذه الفرصة، وأعتقد أن الأشقاء في السعودية سيرحبون بهذا الطلب".
يشار إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للكاف تضمنت إجراء انتخابات لرئاسة الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى اختيار ممثلي الكاف في مجلس فيفا.
وتنافس 13 مرشحًا على 6 مقاعد في انتخابات مفتوحة، بعد إلغاء نظام التوزيع الجغرافي الذي كان يعتمد على تمثيل مناطق الكاف الست أو اللغات المعتمدة (الفرنسية، الإنجليزية، العربية، والبرتغالية).
وفي وقت سابق، هنأ أحمد دنيامالي وزير الرياضة والشباب الإيراني، المملكة العربية السعودية باستضافتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم للعام 2034.
وأفادت وكالة
"إرنا" الإيرانية بأن أحمد دنيامالي قد التقى بالسفير السعودي لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي، مؤكدا حرص بلاده على التعاون المشترك بين البلدين في مجال استضافة السعودية لكأس العالم 2034.
وأوضح وزير الرياضة الإيراني أن بلاده مستعدة بالكامل للتعاون مع السعودية في هذا المجال، وأن ذلك الأمر يحظى بتأييد كبير من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأن إحدى مهام عمله هي توسيع التواصل مع المملكة في مجالي الرياضة والشباب.
وأعرب أحمد دنيامالي عن أمله بالمضي قدما في توسيع العلاقات بين البلدين في مجال الرياضة والشباب، داعيا المملكة إلى إقامة لقاء ودي يجمع بين منتخبي البلدين.