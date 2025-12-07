عربي
صلاح يقول إن ليفربول جعله "كبش فداء"
صلاح يقول إن ليفربول جعله "كبش فداء"
سبوتنيك عربي
انتقد محمد صلاح لاعب ليفربول، تعامل النادي معه، قائلا: إن حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.
صلاح يقول إن ليفربول جعله "كبش فداء"

00:36 GMT 07.12.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonمحمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا
محمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
انتقد محمد صلاح لاعب ليفربول، تعامل النادي معه، قائلا: إن حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.
وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ عمره 33 عاما النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد.
وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة، "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".

وأضاف غاضبًا، ""لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".

وأصبح صلاح، الذي مدد عقده في أبريل/نيسان الماضي لمدة عامين، قامة في ليفربول خلال ثماني سنوات قضاها في أنفيلد فاز خلالها بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وسجل 250 هدفا في جميع المسابقات مع النادي.
ورغم ذلك، استبعده سلوت من التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات ولعب 45 دقيقة فقط.
ويحل ليفربول ضيفا على إنتر ميلان في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، قبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت.
وقال صلاح، "اتصلت بأمي وأبي أمس، وطلبت منهما حضور مباراة برايتون، لا يهم إن شاركت أم لا. سأستمتع بها. سنرى ما سيحدث، لكنني في قرارة نفسي عازم على الاستمتاع بالمباراة، سواء لعبت أم لا، أو جلستُ على مقاعد البدلاء أم لا".
وتابع، "لا أعرف ما سيحدث الآن، لذلك سأكون في أنفيلد، وأودع الجماهير (قبل) الذهاب إلى كأس الأمم الأفريقية، لأنني لا أعرف ما سيحدث عندما أكون هناك".
قال سلوت بعد التعادل إنه أبقى صلاح على مقاعد البدلاء لأنه شعر أن الفريق يحتاج إلى شيء مختلف.
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مجتمع
محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر بعد مواجهة تحديات كبيرة
17 نوفمبر, 08:18 GMT
وأضاف "كنا متقدمين 2-صفر، ثم 3-2 في تلك اللحظة، كان الأمر يتعلق بالسيطرة على المباراة، ولم نكن بحاجة إلى هدف في ذلك التوقيت.
"عادة، عندما نحتاج إلى هدف، كما حدث الأسبوع الماضي ضد سندرلاند، كنت أدفع بمو. كنا بحاجة إلى لاعبين مختلفين مثل واتارو (إندو) عندما كنا بحاجة إلى الفوز، وقد بذل (إندو) كل ما في وسعه.
"علينا أن نتقبل وضعنا. مستقبل محمد على المدى القريب هو مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، ولكن قبل ذلك سنلعب ضد إنتر ميلان".
وسجل صلاح 34 هدفا ولعب 18 تمريرة حاسمة في 52 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي، ولكن مع تعثر فريقه، تمكن من تسجيل خمسة أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة في الموسم الحالي.
وأشار المهاجم إلى أن علاقته مع سلوت انهارت تماما.
وقال "كانت علاقتي بالمدرب جيدة، وفجأة انقطعت. لا أعرف لماذا، يبدو لي، على ما أرى، يبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي".
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
4 أسباب قوية تحول دون رحيل محمد صلاح عن الـ"ريدز"
10 نوفمبر, 16:10 GMT
ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في عام 2017، أصبح صلاح ثالث أفضل هداف في النادي خلف إيان راش وروجر هانت، لكن يبدو أنه يشعر أن حقبته في أنفيلد ربما تقترب من نهايته.
وقال "لا أعتقد أنني المشكلة. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي، مكتسبا الاحترام الذي أطمح إليه. ولست مضطرا للقتال يوميا من أجل مركزي، لأنني استحققته عن جدارة".
