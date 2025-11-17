محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر بعد مواجهة تحديات كبيرة
© AP Photo / Alastair Grantنجم كرة القدم وفريق "ليفربول"، محمد صلاح
© AP Photo / Alastair Grant
تابعنا عبر
كشف نجم كرة القدم المصري الدولي، وجناح فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، عن أصعب مراحل بداياته الاحترافية، وكيف كاد أن يعود إلى بلده.
وتحدث صلاح في لقاء تلفزيوني مع جراح القلب العالمي، مجدي يعقوب، أمس الأحد، عن أيامه الأولى في سويسرا، قائلا إن التعامل معه كان كاللاعب العادي، بعيدا عن الشهرة التي توقعها كلاعب قادم من الدوري المصري، ما دفعه للتفكير في العودة للنادي الأهلي أو نادي الزمالك لإنهاء التجربة مبكرا.
وأشار إلى أن "فكرة العودة كانت تبدو كاعتراف بالفشل، خاصة مع الضغوط الكبيرة لتأقلم مع الاحتراف الأوروبي"، مؤكدا أنه اتخذ قرارا حاسما بالتركيز الكامل على كرة القدم، والتوقف عن التفكير في الرجوع.
10 نوفمبر, 16:10 GMT
واسترجع النجم المصري، محمد صلاح، معاناته في البداية قائلا: "كنت أخشى الرد على المدربين حتى لا أتعرض للعقاب أو الجلوس على الدكة، وأحيانا كنت أبكي في الحمام، كل ما أردته هو الوصول إلى حلمي".
🗣️ الدكتور مجدي يعقوب: ما هي التحديات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها؟— عالم صلاح (@SalahWorld11) November 17, 2025
🗣️ الأسطورة محمد صلاح: الاختلاف في الثقافات، عندما سافرت إلى أوروبا، كان هناك الكثير من الصعوبات. كنت أشعر في مصر أن الكرة جزء من يومي، في أوروبا الكرة هي يومي.pic.twitter.com/mksRamUN7y
وتحدث صلاح عن طموحه بأن يصبح "أيقونة شعبية" مثل نجمي الكرة المصرية، محمود الخطيب، وحسن شحاتة، مؤكدا أن التأهل لكأس العالم في عام 2018 جعله يدرك حجم مكانته عند الجمهور المصري: "الأمر تجاوز كرة القدم، شعرت أنني أمثل أملا كبيرا للشباب في مصر".
وختم محمد صلاح حديثه قائلا: "هناك الكثير ممن يحلمون بأن يكون أبناؤهم مثلي، وهذه مسؤولية ضخمة أحاول أن أليق بها دائماً".