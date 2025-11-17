https://sarabic.ae/20251117/محمد-صلاح-فكرت-في-العودة-إلى-مصر-بعد-مواجهة-تحديات-كبيرة--1107180267.html

محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر بعد مواجهة تحديات كبيرة

محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر بعد مواجهة تحديات كبيرة

سبوتنيك عربي

كشف نجم كرة القدم المصري الدولي، وجناح فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، عن أصعب مراحل بداياته الاحترافية، وكيف كاد أن يعود إلى بلده. 17.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-17T08:18+0000

2025-11-17T08:18+0000

2025-11-17T08:18+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

مصر

رياضة

ليفربول

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094646095_1:0:1414:795_1920x0_80_0_0_55bc9e8c316efee503522b07bcf00d7b.jpg

وتحدث صلاح في لقاء تلفزيوني مع جراح القلب العالمي، مجدي يعقوب، أمس الأحد، عن أيامه الأولى في سويسرا، قائلا إن التعامل معه كان كاللاعب العادي، بعيدا عن الشهرة التي توقعها كلاعب قادم من الدوري المصري، ما دفعه للتفكير في العودة للنادي الأهلي أو نادي الزمالك لإنهاء التجربة مبكرا.وأشار إلى أن "فكرة العودة كانت تبدو كاعتراف بالفشل، خاصة مع الضغوط الكبيرة لتأقلم مع الاحتراف الأوروبي"، مؤكدا أنه اتخذ قرارا حاسما بالتركيز الكامل على كرة القدم، والتوقف عن التفكير في الرجوع.وتحدث صلاح عن طموحه بأن يصبح "أيقونة شعبية" مثل نجمي الكرة المصرية، محمود الخطيب، وحسن شحاتة، مؤكدا أن التأهل لكأس العالم في عام 2018 جعله يدرك حجم مكانته عند الجمهور المصري: "الأمر تجاوز كرة القدم، شعرت أنني أمثل أملا كبيرا للشباب في مصر".وختم محمد صلاح حديثه قائلا: "هناك الكثير ممن يحلمون بأن يكون أبناؤهم مثلي، وهذه مسؤولية ضخمة أحاول أن أليق بها دائماً".

https://sarabic.ae/20251110/4-أسباب-قوية-تحول-دون-رحيل-محمد-صلاح-عن-الـريدز-1106942567.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, مصر, رياضة, ليفربول