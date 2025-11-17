عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر بعد مواجهة تحديات كبيرة
محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر بعد مواجهة تحديات كبيرة
سبوتنيك عربي
كشف نجم كرة القدم المصري الدولي، وجناح فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، عن أصعب مراحل بداياته الاحترافية، وكيف كاد أن يعود إلى بلده. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
وتحدث صلاح في لقاء تلفزيوني مع جراح القلب العالمي، مجدي يعقوب، أمس الأحد، عن أيامه الأولى في سويسرا، قائلا إن التعامل معه كان كاللاعب العادي، بعيدا عن الشهرة التي توقعها كلاعب قادم من الدوري المصري، ما دفعه للتفكير في العودة للنادي الأهلي أو نادي الزمالك لإنهاء التجربة مبكرا.وأشار إلى أن "فكرة العودة كانت تبدو كاعتراف بالفشل، خاصة مع الضغوط الكبيرة لتأقلم مع الاحتراف الأوروبي"، مؤكدا أنه اتخذ قرارا حاسما بالتركيز الكامل على كرة القدم، والتوقف عن التفكير في الرجوع.وتحدث صلاح عن طموحه بأن يصبح "أيقونة شعبية" مثل نجمي الكرة المصرية، محمود الخطيب، وحسن شحاتة، مؤكدا أن التأهل لكأس العالم في عام 2018 جعله يدرك حجم مكانته عند الجمهور المصري: "الأمر تجاوز كرة القدم، شعرت أنني أمثل أملا كبيرا للشباب في مصر".وختم محمد صلاح حديثه قائلا: "هناك الكثير ممن يحلمون بأن يكون أبناؤهم مثلي، وهذه مسؤولية ضخمة أحاول أن أليق بها دائماً".
© AP Photo / Alastair Grantنجم كرة القدم وفريق "ليفربول"، محمد صلاح
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Alastair Grant
تابعنا عبر
كشف نجم كرة القدم المصري الدولي، وجناح فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، عن أصعب مراحل بداياته الاحترافية، وكيف كاد أن يعود إلى بلده.
وتحدث صلاح في لقاء تلفزيوني مع جراح القلب العالمي، مجدي يعقوب، أمس الأحد، عن أيامه الأولى في سويسرا، قائلا إن التعامل معه كان كاللاعب العادي، بعيدا عن الشهرة التي توقعها كلاعب قادم من الدوري المصري، ما دفعه للتفكير في العودة للنادي الأهلي أو نادي الزمالك لإنهاء التجربة مبكرا.
وأشار إلى أن "فكرة العودة كانت تبدو كاعتراف بالفشل، خاصة مع الضغوط الكبيرة لتأقلم مع الاحتراف الأوروبي"، مؤكدا أنه اتخذ قرارا حاسما بالتركيز الكامل على كرة القدم، والتوقف عن التفكير في الرجوع.
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
4 أسباب قوية تحول دون رحيل محمد صلاح عن الـ"ريدز"
10 نوفمبر, 16:10 GMT
واسترجع النجم المصري، محمد صلاح، معاناته في البداية قائلا: "كنت أخشى الرد على المدربين حتى لا أتعرض للعقاب أو الجلوس على الدكة، وأحيانا كنت أبكي في الحمام، كل ما أردته هو الوصول إلى حلمي".
وتحدث صلاح عن طموحه بأن يصبح "أيقونة شعبية" مثل نجمي الكرة المصرية، محمود الخطيب، وحسن شحاتة، مؤكدا أن التأهل لكأس العالم في عام 2018 جعله يدرك حجم مكانته عند الجمهور المصري: "الأمر تجاوز كرة القدم، شعرت أنني أمثل أملا كبيرا للشباب في مصر".
وختم محمد صلاح حديثه قائلا: "هناك الكثير ممن يحلمون بأن يكون أبناؤهم مثلي، وهذه مسؤولية ضخمة أحاول أن أليق بها دائماً".
