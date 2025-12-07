https://sarabic.ae/20251207/نسخ-فكرة-الدون-هل-اتفق-محمد-صلاح-مع-ناد-جديد؟-1107898481.html

نسخ فكرة "الدون".. هل اتفق محمد صلاح مع ناد جديد؟

كلمات قاسية من الهداف التاريخي للريدز، تحولت إلى تأشيرة خروج نهائية، ترسم نهاية لعلاقة وصلت إلى طريق مسدود، بحسب ماذكر موقع "إرم نيوز". وبحسب الموقع، فعل صلاح الشيء نفسه بدقة: عبارات مثل "النادي ألقاني تحت الحافلة" و"علاقتي بالمدرب انقطعت فجأة" ليست زلات لسان، بل خطة ممنهجة لإحراج الإدارة والجهاز الفني أمام العالم. عرف الفرعون المصري جيدًا أن كرة القدم الحديثة في البريميرليغ لا تسامح مثل هذه الهجمات العلنية على المؤسسة، خاصة مع صرامة آرني سلوت الهولندية، التي لن تتسامح مع لاعب يطعن سلطته في الإعلام. لكن هل يقدم لاعب بحجم صلاح التجاري والاستثماري على "انتحار كروي" في منتصف الموسم دون شبكة أمان؟ الإجابة واضحة: لا. تحليل لغة الجسد والثقة في تصريحاته يشير إلى أن الرصاص لم يُطلق إلا بعد ضمان عقد جديد أو اتفاق شبه نهائي مع وجهة قادمة. التاريخ يعلمنا أن النجوم الكبار لا يحرقون مراكبهم إلا إذا كانت سفينة بديلة راسية على الشاطئ الآخر. لم تعد العروض الثقيلة تكهنات؛ الأندية السعودية أعادت تأكيد رغبتها المتجددة، وربما نضجت الصفقة في الغرف المغلقة، أو دخلت أطراف أوروبية كبرى لتعويض نجوم راحلين في يناير. المؤكد أن صلاح ضمن مستقبله قبل إشعال البركان في وجه ليفربول. ويكشف التوقيت دهاء صلاح ومستشاريه: التصريحات قبل أيام من انضمامه إلى معسكر منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية، توقيت يسمح له بالرحيل بعيدًا عن صخب إنجلترا، تاركًا النيران تشتعل في مكاتب النادي، ليمنح وكلاءه الوقت لإنهاء الإجراءات، مستغلًا الضغط الجماهيري والإعلامي الذي صنعه بنفسه. جملة "هذا وداعي للجماهير" في مباراة برايتون القادمة ليست عاطفية فحسب، بل إعلان نهاية. صلاح لم يعد لاعب ليفربول ذهنيًا، ونحن الآن في انتظار الإعلان الرسمي عن القميص الجديد، بعد تنفيذ خطة رونالدو بنجاح ساحق.

