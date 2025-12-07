https://sarabic.ae/20251207/نسخ-فكرة-الدون-هل-اتفق-محمد-صلاح-مع-ناد-جديد؟-1107898481.html
نسخ فكرة "الدون".. هل اتفق محمد صلاح مع ناد جديد؟
نسخ فكرة "الدون".. هل اتفق محمد صلاح مع ناد جديد؟
سبوتنيك عربي
لم تكن تصريحات محمد صلاح بعد تعادل ليفربول المثير أمام ليدز يونايتد مجرد انفجار عابر لنجم محبط من جلوسه على مقاعد البدلاء، بل كانت قذائف مدروسة تحرق كل الجسور... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T08:32+0000
2025-12-07T08:32+0000
2025-12-07T08:32+0000
أخبار مصر الآن
بريطانيا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101846555_0:85:1691:1036_1920x0_80_0_0_0707d70c4e7a76e7e89d486140eb9b30.jpg
كلمات قاسية من الهداف التاريخي للريدز، تحولت إلى تأشيرة خروج نهائية، ترسم نهاية لعلاقة وصلت إلى طريق مسدود، بحسب ماذكر موقع "إرم نيوز". وبحسب الموقع، فعل صلاح الشيء نفسه بدقة: عبارات مثل "النادي ألقاني تحت الحافلة" و"علاقتي بالمدرب انقطعت فجأة" ليست زلات لسان، بل خطة ممنهجة لإحراج الإدارة والجهاز الفني أمام العالم. عرف الفرعون المصري جيدًا أن كرة القدم الحديثة في البريميرليغ لا تسامح مثل هذه الهجمات العلنية على المؤسسة، خاصة مع صرامة آرني سلوت الهولندية، التي لن تتسامح مع لاعب يطعن سلطته في الإعلام. لكن هل يقدم لاعب بحجم صلاح التجاري والاستثماري على "انتحار كروي" في منتصف الموسم دون شبكة أمان؟ الإجابة واضحة: لا. تحليل لغة الجسد والثقة في تصريحاته يشير إلى أن الرصاص لم يُطلق إلا بعد ضمان عقد جديد أو اتفاق شبه نهائي مع وجهة قادمة. التاريخ يعلمنا أن النجوم الكبار لا يحرقون مراكبهم إلا إذا كانت سفينة بديلة راسية على الشاطئ الآخر. لم تعد العروض الثقيلة تكهنات؛ الأندية السعودية أعادت تأكيد رغبتها المتجددة، وربما نضجت الصفقة في الغرف المغلقة، أو دخلت أطراف أوروبية كبرى لتعويض نجوم راحلين في يناير. المؤكد أن صلاح ضمن مستقبله قبل إشعال البركان في وجه ليفربول. ويكشف التوقيت دهاء صلاح ومستشاريه: التصريحات قبل أيام من انضمامه إلى معسكر منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية، توقيت يسمح له بالرحيل بعيدًا عن صخب إنجلترا، تاركًا النيران تشتعل في مكاتب النادي، ليمنح وكلاءه الوقت لإنهاء الإجراءات، مستغلًا الضغط الجماهيري والإعلامي الذي صنعه بنفسه. جملة "هذا وداعي للجماهير" في مباراة برايتون القادمة ليست عاطفية فحسب، بل إعلان نهاية. صلاح لم يعد لاعب ليفربول ذهنيًا، ونحن الآن في انتظار الإعلان الرسمي عن القميص الجديد، بعد تنفيذ خطة رونالدو بنجاح ساحق.
https://sarabic.ae/20251117/محمد-صلاح-فكرت-في-العودة-إلى-مصر-بعد-مواجهة-تحديات-كبيرة--1107180267.html
https://sarabic.ae/20251110/4-أسباب-قوية-تحول-دون-رحيل-محمد-صلاح-عن-الـريدز-1106942567.html
https://sarabic.ae/20251009/محمد-صلاح-يتصدر-قائمة-هدافي-تصفيات-أفريقيا-التاريخيين--1105793474.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101846555_143:0:1647:1128_1920x0_80_0_0_9afc60cc15c85da39d6f88c17faead9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, بريطانيا, رياضة
أخبار مصر الآن, بريطانيا, رياضة
نسخ فكرة "الدون".. هل اتفق محمد صلاح مع ناد جديد؟
لم تكن تصريحات محمد صلاح بعد تعادل ليفربول المثير أمام ليدز يونايتد مجرد انفجار عابر لنجم محبط من جلوسه على مقاعد البدلاء، بل كانت قذائف مدروسة تحرق كل الجسور المتبقية مع "آنفيلد".
كلمات قاسية من الهداف التاريخي للريدز، تحولت إلى تأشيرة خروج نهائية، ترسم نهاية لعلاقة وصلت إلى طريق مسدود، بحسب ماذكر موقع
"إرم نيوز".
يذكر المشهد بـ"ديجافو" من أيام كريستيانو رونالدو، الملقب بـ "الدون"، الأخيرة مع مانشستر يونايتد، حيث اعتمد صلاح – بذكائه المعهود – على الصفحة الأخيرة من كتالوج الدون: عندما أدرك رونالدو أن العودة إلى التشكيل الأساسي تحت إريك تين هاغ مستحيلة، لجأ إلى الإعلام ليبوح بالفضائح، مضعًا الإدارة أمام خيار "أنا أو الفوضى"، مفتحًا الباب لرحيله.
وبحسب الموقع، فعل صلاح
الشيء نفسه بدقة: عبارات مثل "النادي ألقاني تحت الحافلة" و"علاقتي بالمدرب انقطعت فجأة" ليست زلات لسان، بل خطة ممنهجة لإحراج الإدارة والجهاز الفني أمام العالم.
عرف الفرعون المصري جيدًا أن كرة القدم الحديثة في البريميرليغ لا تسامح مثل هذه الهجمات العلنية على المؤسسة، خاصة مع صرامة آرني سلوت الهولندية، التي لن تتسامح مع لاعب يطعن سلطته في الإعلام.
وهذا بالضبط ما يسعى إليه: سياسة "الأرض المحروقة" لقطع خطوط الرجعة، مما يجبر إدارة ليفربول – التي أخلت بوعودها الصيفية – على توقيع أوراق الرحيل بأقل الخسائر، تمامًا كما دفع رونالدو إدارة الشياطين الحمر إلى فسخ عقده.
لكن هل يقدم لاعب بحجم صلاح التجاري والاستثماري على "انتحار كروي" في منتصف الموسم دون شبكة أمان؟ الإجابة واضحة: لا. تحليل لغة الجسد والثقة في تصريحاته يشير إلى أن الرصاص لم يُطلق إلا بعد ضمان عقد جديد أو اتفاق شبه نهائي مع وجهة قادمة.
التاريخ يعلمنا أن النجوم الكبار لا يحرقون مراكبهم إلا إذا كانت سفينة بديلة راسية على الشاطئ الآخر.
لم تعد العروض الثقيلة تكهنات؛ الأندية السعودية
أعادت تأكيد رغبتها المتجددة، وربما نضجت الصفقة في الغرف المغلقة، أو دخلت أطراف أوروبية كبرى لتعويض نجوم راحلين في يناير.
المؤكد أن صلاح ضمن مستقبله قبل إشعال البركان في وجه ليفربول. ويكشف التوقيت دهاء صلاح ومستشاريه: التصريحات قبل أيام من انضمامه إلى معسكر منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية، توقيت يسمح له بالرحيل بعيدًا عن صخب إنجلترا، تاركًا النيران تشتعل في مكاتب النادي، ليمنح وكلاءه الوقت لإنهاء الإجراءات، مستغلًا الضغط الجماهيري والإعلامي الذي صنعه بنفسه.
جملة "هذا وداعي للجماهير" في مباراة برايتون القادمة ليست عاطفية فحسب، بل إعلان نهاية.
صلاح لم يعد لاعب ليفربول ذهنيًا، ونحن الآن في انتظار الإعلان الرسمي عن القميص الجديد، بعد تنفيذ خطة رونالدو بنجاح ساحق.