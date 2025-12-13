https://sarabic.ae/20251213/بعد-أزمة-تصريحات-محمد-صلاح-ليفربول-يتخذ-قرارا-رسميا-بشأن-اللاعب-المصري-1108125008.html

بعد أزمة تصريحات محمد صلاح.. "ليفربول" يتخذ قرارا رسميا بشأن اللاعب المصري

أعلن "ليفربول" إدراج نجم كرة القدم المصري العالمي، محمد صلاح، على مقاعد بدلاء النادي الإنجليزي، في مواجهة فريق "برايتون"، المقامة اليوم السبت على ملعب أنفيلد،... 13.12.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الهولندي، سلوت، أن القرار النهائي بشأن إشراك صلاح في المباراة جاء بعد نقاش بين الطرفين، لا سيما أن اللاعب كان تم استبعاده من رحلة الفريق إلى إيطاليا في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها حول النادي.وذكرت تقارير صحفية، أن مدرب "ليفربول"، آرني سلوت، اتخذ قراره انطلاقا مما يراه في مصلحة الفريق. وكان صلاح انتقد "ليفربول" علنا، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة التعادل (3-3) أمام فريق "ليدز"، وهي المواجهة الثالثة على التوالي التي لم يبدأها أساسيا، كما أنه صرح عقب اللقاء بعدم وجود علاقة تجمعه بآرني سلوت. وفي الوقت الذي حقق فيه "ليفربول" فوزا على "إنتر ميلان" بهدف دون رد، يوم الثلاثاء الماضي، نشر محمد صلاح صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتدرب منفردا في صالة الألعاب الرياضية بمقر تدريبات النادي.ومن المنتظر أن ينضم صلاح، الذي جدد عقده مع "ليفربول" لمدة عامين في نيسان/ أبريل الماضي، إلى صفوف المنتخب المصري عقب مباراة "برايتون" للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، على أن تتحدد مدة غيابه بحسب مشوار منتخب بلاده في البطولة المقامة بالمغرب، والتي تختتم في 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين برصيد 250 هدفا في 420 مباراة، وحقق مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا. ورغم تسجيله 29 هدفا في الدوري الموسم الماضي خلال تتويج "ليفربول" بلقبه العشرين، لم يحرز محمد صلاح خلال هذا الموسم سوى 4 أهداف في 13 مباراة.ويعيش "ليفربول" فترة صعبة، إذ يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات، في وقت تواصلت فيه التكهنات حول إمكانية انتقال محمد صلاح، إلى الدوري السعودي للمحترفين.

