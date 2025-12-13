بعد أزمة تصريحات محمد صلاح.. "ليفربول" يتخذ قرارا رسميا بشأن اللاعب المصري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251213/بعد-أزمة-تصريحات-محمد-صلاح-ليفربول-يتخذ-قرارا-رسميا-بشأن-اللاعب-المصري-1108125008.html
بعد أزمة تصريحات محمد صلاح.. "ليفربول" يتخذ قرارا رسميا بشأن اللاعب المصري
بعد أزمة تصريحات محمد صلاح.. "ليفربول" يتخذ قرارا رسميا بشأن اللاعب المصري
سبوتنيك عربي
أعلن "ليفربول" إدراج نجم كرة القدم المصري العالمي، محمد صلاح، على مقاعد بدلاء النادي الإنجليزي، في مواجهة فريق "برايتون"، المقامة اليوم السبت على ملعب أنفيلد،... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T14:36+0000
2025-12-13T14:36+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095358483_0:0:1451:816_1920x0_80_0_0_645dd6a34a91763bc734da2922f781f0.jpg
وأوضح الهولندي، سلوت، أن القرار النهائي بشأن إشراك صلاح في المباراة جاء بعد نقاش بين الطرفين، لا سيما أن اللاعب كان تم استبعاده من رحلة الفريق إلى إيطاليا في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها حول النادي.وذكرت تقارير صحفية، أن مدرب "ليفربول"، آرني سلوت، اتخذ قراره انطلاقا مما يراه في مصلحة الفريق. وكان صلاح انتقد "ليفربول" علنا، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة التعادل (3-3) أمام فريق "ليدز"، وهي المواجهة الثالثة على التوالي التي لم يبدأها أساسيا، كما أنه صرح عقب اللقاء بعدم وجود علاقة تجمعه بآرني سلوت. وفي الوقت الذي حقق فيه "ليفربول" فوزا على "إنتر ميلان" بهدف دون رد، يوم الثلاثاء الماضي، نشر محمد صلاح صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتدرب منفردا في صالة الألعاب الرياضية بمقر تدريبات النادي.ومن المنتظر أن ينضم صلاح، الذي جدد عقده مع "ليفربول" لمدة عامين في نيسان/ أبريل الماضي، إلى صفوف المنتخب المصري عقب مباراة "برايتون" للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، على أن تتحدد مدة غيابه بحسب مشوار منتخب بلاده في البطولة المقامة بالمغرب، والتي تختتم في 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين برصيد 250 هدفا في 420 مباراة، وحقق مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا. ورغم تسجيله 29 هدفا في الدوري الموسم الماضي خلال تتويج "ليفربول" بلقبه العشرين، لم يحرز محمد صلاح خلال هذا الموسم سوى 4 أهداف في 13 مباراة.ويعيش "ليفربول" فترة صعبة، إذ يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات، في وقت تواصلت فيه التكهنات حول إمكانية انتقال محمد صلاح، إلى الدوري السعودي للمحترفين.
https://sarabic.ae/20251211/محمد-صلاح-يمنح-النصر-السعودي-4-مكاسب-كبرى-في-حال-انضمامه-1108048319.html
https://sarabic.ae/20251210/سلوت-يكشف-شرطه-للعفو-عن-محمد-صلاح-وعودته-للمباريات-مع-ليفربول-1108013071.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095358483_136:0:1224:816_1920x0_80_0_0_ab6d58304e048d01a73fe6daa8323172.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, الأخبار

بعد أزمة تصريحات محمد صلاح.. "ليفربول" يتخذ قرارا رسميا بشأن اللاعب المصري

14:36 GMT 13.12.2025
© AP Photo / Antonio Calanniلاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Antonio Calanni
تابعنا عبر
أعلن "ليفربول" إدراج نجم كرة القدم المصري العالمي، محمد صلاح، على مقاعد بدلاء النادي الإنجليزي، في مواجهة فريق "برايتون"، المقامة اليوم السبت على ملعب أنفيلد، وذلك عقب مشاورات تم إجرائها مع المدير الفني للفريق، آرني سلوت.
وأوضح الهولندي، سلوت، أن القرار النهائي بشأن إشراك صلاح في المباراة جاء بعد نقاش بين الطرفين، لا سيما أن اللاعب كان تم استبعاده من رحلة الفريق إلى إيطاليا في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها حول النادي.
وذكرت تقارير صحفية، أن مدرب "ليفربول"، آرني سلوت، اتخذ قراره انطلاقا مما يراه في مصلحة الفريق.
وكان صلاح انتقد "ليفربول" علنا، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة التعادل (3-3) أمام فريق "ليدز"، وهي المواجهة الثالثة على التوالي التي لم يبدأها أساسيا، كما أنه صرح عقب اللقاء بعدم وجود علاقة تجمعه بآرني سلوت.
وفي الوقت الذي حقق فيه "ليفربول" فوزا على "إنتر ميلان" بهدف دون رد، يوم الثلاثاء الماضي، نشر محمد صلاح صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتدرب منفردا في صالة الألعاب الرياضية بمقر تدريبات النادي.

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة "برايتون"، إنه سيتحدث مع صلاح لاحقا، مضيفا: "لا يوجد لدي سبب يمنع مشاركته".

محمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
محمد صلاح يمنح النصر السعودي 4 مكاسب كبرى في حال انضمامه
11 ديسمبر, 12:13 GMT
ومن المنتظر أن ينضم صلاح، الذي جدد عقده مع "ليفربول" لمدة عامين في نيسان/ أبريل الماضي، إلى صفوف المنتخب المصري عقب مباراة "برايتون" للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، على أن تتحدد مدة غيابه بحسب مشوار منتخب بلاده في البطولة المقامة بالمغرب، والتي تختتم في 18 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين برصيد 250 هدفا في 420 مباراة، وحقق مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
مجتمع
سلوت يكشف شرطه للعفو عن محمد صلاح وعودته للمباريات مع ليفربول
10 ديسمبر, 10:16 GMT
ورغم تسجيله 29 هدفا في الدوري الموسم الماضي خلال تتويج "ليفربول" بلقبه العشرين، لم يحرز محمد صلاح خلال هذا الموسم سوى 4 أهداف في 13 مباراة.
ويعيش "ليفربول" فترة صعبة، إذ يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات، في وقت تواصلت فيه التكهنات حول إمكانية انتقال محمد صلاح، إلى الدوري السعودي للمحترفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала