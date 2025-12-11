https://sarabic.ae/20251211/محمد-صلاح-يمنح-النصر-السعودي-4-مكاسب-كبرى-في-حال-انضمامه-1108048319.html

محمد صلاح يمنح النصر السعودي 4 مكاسب كبرى في حال انضمامه

يتواصل الجدل حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة في ليفربول وانتقاداته العلنية للمدرب آرني سلوت والإدارة، عقب جلوسه على دكة البدلاء للمباراة... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

وجاء استبعاد صلاح من مواجهة إنتر ميلان، التي حسمها ليفربول 1-0 خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، ليزيد من الغموض حول وضعه قبل مواجهة برايتون، السبت المقبل، في الدوري الإنجليزي، والتي قد تكون الأخيرة قبل انضمامه إلى منتخب مصر استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. ومن المتوقع ألا يعود صلاح قبل الشهر المقبل، وهو الموعد الذي يُنتظر أن تتضح فيه ملامح مستقبله، سواء بالرحيل خلال الانتقالات الشتوية أو البقاء حتى نهاية الموسم. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الدوري السعودي للمحترفين يبقى الوجهة الأقرب للنجم المصري، بعدما ارتبط اسمه بأندية عدة مثل الهلال والقادسية والاتحاد، قبل دخول النصر بقوة في سباق التعاقد. 1– تعزيز مكانة النادي عالميًا التعاقد مع صلاح سيشكل رسالة واضحة بأن النصر أصبح وجهة مفضلة للنجوم العالميين، بعدما سبق أن ضم كريستيانو رونالدو، إلى جانب أسماء بارزة مثل جواو فيليكس وكينغسلي كومان وساديو ماني. 2– الحفاظ على الحضور الإعلامي العالمي وجود لاعب بشهرة محمد صلاح سيضمن استمرار اهتمام وسائل الإعلام العالمية بالنصر، خاصة في ظل متابعته الكبيرة وأزمته الأخيرة في ليفربول. كما أن عمره البالغ 33 عامًا يسمح له بالاستمرار لسنوات إضافية تمنح النادي حضورًا ممتدًا حتى ما بعد اعتزال رونالدو. 3– إضافة فنية نوعية يعدّ صلاح لاعبًا استثنائيًا بقدراته التهديفية وصناعته للفرص، وسيمنح النصر قوة هجومية على الجبهة اليمنى، ما يحقق توازنًا أكبر في منظومة الفريق. 4– جذب ملايين المشجعين عالميًا بعد الطفرة الكبيرة في أعداد متابعي النصر عقب التعاقد مع رونالدو، سيضيف صلاح شريحة ضخمة من الجماهير، خاصة من مصر وإنجلترا ومختلف أنحاء العالم، نظرًا لشعبيته الواسعة.وكان محمد صلاح انتقد تعامل ليفربول معه، قائلا إن "حامل اللقب يحمله مسؤولية الوضع الراهن"، وذلك بعدما تابع من مقاعد البدلاء تعادل فريقه 3-3 مع ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت الماضي.وفي تعليقات نارية بعد المباراة، هاجم اللاعب المصري البالغ 33 عاما، النادي ومدربه أرنه سلوت، وألمح إلى أنه ربما لن يستمر طويلا في أنفيلد، وقال صلاح للصحفيين في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "أنا محبط للغاية، بصراحة. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مدار السنوات، وخاصة في الموسم الماضي".وأضاف صلاح غاضبًا: "لا أعلم، يبدو أنني كبش فداء. هكذا شعرت، هكذا أشعر.. أعتقد أن من الواضح جدا أن هناك من يريد تحميلي كل اللوم.. وعدني النادي في الصيف بوعود كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن".

