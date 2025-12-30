تونس ترافق نيجيريا إلى دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
تونس ترافق نيجيريا إلى دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
تونس ترافق نيجيريا إلى دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
رافقت تونس منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عقب تعادلها مع تنزانيا بهدف لمثله (1-1)، في حين حققت نيجيريا فوزا مستحقا على أوغندا... 30.12.2025
ورفعت تونس رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني، متأخرة بخمس نقاط عن نيجيريا المتصدرة، بينما جاءت تنزانيا ثالثة برصيد نقطتين، وتذيلت أوغندا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.وكان بول أونواتشو قد افتتح التسجيل لنيجيريا في الدقيقة 28، فيما سجل روجرز ماتو هدف أوغندا الوحيد في الدقيقة 75."فيفا" يدعم دولة عربية بنحو 4 ملايين دولار لتطوير رياضة كرة القدم لديهادبي تستضيف حفل جوائز "ذا بيست" لـ"فيفا" في 2026
رافقت تونس منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عقب تعادلها مع تنزانيا بهدف لمثله (1-1)، في حين حققت نيجيريا فوزا مستحقا على أوغندا بنتيجة 3-1، لتتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وذلك ضمن مباريات اليوم الثلاثاء.
ورفعت تونس رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني، متأخرة بخمس نقاط عن نيجيريا المتصدرة، بينما جاءت تنزانيا ثالثة برصيد نقطتين، وتذيلت أوغندا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وافتتح إسماعيل الغربي التسجيل لمنتخب تونس في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح فيصل سالوم في إدراك التعادل لتنزانيا مباشرة بعد نهاية الاستراحة.

نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
كريستيانو رونالدو في الصدارة.. قائمة أوسم 5 لاعبي كرة قدم في 2025
16:02 GMT
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت في التوقيت ذاته، تألق رافائيل أونيديكا بتسجيله هدفين خلال الشوط الثاني، ليقود نيجيريا إلى فوز كبير على أوغندا، التي أنهت اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد حارسها ساليم ماغولا فور مشاركته بديلًا للحارس المصاب دينيس أونيانغو.
وكان بول أونواتشو قد افتتح التسجيل لنيجيريا في الدقيقة 28، فيما سجل روجرز ماتو هدف أوغندا الوحيد في الدقيقة 75.
"فيفا" يدعم دولة عربية بنحو 4 ملايين دولار لتطوير رياضة كرة القدم لديها
دبي تستضيف حفل جوائز "ذا بيست" لـ"فيفا" في 2026
