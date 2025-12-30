https://sarabic.ae/20251230/تونس-ترافق-نيجيريا-إلى-دور-الـ-16-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1108750179.html
تونس ترافق نيجيريا إلى دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
رافقت تونس منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عقب تعادلها مع تنزانيا بهدف لمثله (1-1)، في حين حققت نيجيريا فوزا مستحقا على أوغندا
ورفعت تونس رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني، متأخرة بخمس نقاط عن نيجيريا المتصدرة، بينما جاءت تنزانيا ثالثة برصيد نقطتين، وتذيلت أوغندا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.وكان بول أونواتشو قد افتتح التسجيل لنيجيريا في الدقيقة 28، فيما سجل روجرز ماتو هدف أوغندا الوحيد في الدقيقة 75.
رافقت تونس منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، عقب تعادلها مع تنزانيا بهدف لمثله (1-1)، في حين حققت نيجيريا فوزا مستحقا على أوغندا بنتيجة 3-1، لتتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وذلك ضمن مباريات اليوم الثلاثاء.
ورفعت تونس رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني، متأخرة بخمس نقاط عن نيجيريا المتصدرة، بينما جاءت تنزانيا ثالثة برصيد نقطتين، وتذيلت أوغندا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.
وافتتح إسماعيل الغربي التسجيل لمنتخب تونس في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح فيصل سالوم في إدراك التعادل لتنزانيا مباشرة بعد نهاية الاستراحة.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت في التوقيت ذاته، تألق رافائيل أونيديكا بتسجيله هدفين خلال الشوط الثاني، ليقود نيجيريا إلى فوز كبير على أوغندا، التي أنهت اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد حارسها ساليم ماغولا فور مشاركته بديلًا للحارس المصاب دينيس أونيانغو.
وكان بول أونواتشو قد افتتح التسجيل لنيجيريا في الدقيقة 28، فيما سجل روجرز ماتو هدف أوغندا الوحيد في الدقيقة 75.