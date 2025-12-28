https://sarabic.ae/20251228/المنتخبات-المتأهلة-رسميا-إلى-ثمن-نهائي-كأس-الأمم-الإفريقية--1108676651.html
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg
- مصر، التي حسمت أولى بطاقات التأهل يوم الجمعة الماضي بفوزها على جنوب إفريقيا بهدف نظيف.- نيجيريا، التي تأهلت مساء أمس السبت بعد انتصارها الدراماتيكي على تونس بنتيجة 3-2.وكان منتخب السودان قد أعاد إحياء آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في المغرب، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، حينما أخطأ ساؤول كوكو، مدافع غينيا الاستوائية، في إبعاد الكرة ليودعها شباك فريقه عند الدقيقة الـ76.وبهذا الانتصار، حصد منتخب السودان أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة، ليتقدم إلى المركز الثالث، انتظارا لنتيجة المواجهة المرتقبة في وقت لاحق من اليوم بين الجزائر وبوركينا فاسو، متصدر ووصيف المجموعة حاليًا بنفس عدد النقاط.
ضمن المنتخب الجزائري بطاقة التأهل الرسمية إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) في كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، بعد فوزه الثمين والمثير على بوركينا فاسو بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.
وسجل نجم المنتخب رياض محرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 23 من ضربة جزاء نفذها ببراعة، ليمنح "محاربي الصحراء" انتصارهم الثاني على التوالي في البطولة
، بعد الفوز الكبير في الجولة الأولى على السودان بنتيجة 3-0، وفقا لمواقع رياضية.
وبهذا الفوز، أصبح المنتخب الجزائري ثالث المنتخبات التي ضمنت التأهل رسمياً إلى ثمن النهائي في هذه النسخة من البطولة القارية، بعد:
- مصر
، التي حسمت أولى بطاقات التأهل يوم الجمعة الماضي بفوزها على جنوب إفريقيا بهدف نظيف.
- نيجيريا، التي تأهلت مساء أمس السبت بعد انتصارها الدراماتيكي على تونس بنتيجة 3-2.
وكان منتخب السودان قد أعاد إحياء آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية
لكرة القدم المقامة حاليًا في المغرب، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.
وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، حينما أخطأ ساؤول كوكو، مدافع غينيا الاستوائية، في إبعاد الكرة ليودعها شباك فريقه عند الدقيقة الـ76.
وبهذا الانتصار، حصد منتخب السودان أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة، ليتقدم إلى المركز الثالث، انتظارا لنتيجة المواجهة المرتقبة في وقت لاحق من اليوم بين الجزائر وبوركينا فاسو، متصدر ووصيف المجموعة حاليًا بنفس عدد النقاط.