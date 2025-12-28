المنتخبات المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251228/المنتخبات-المتأهلة-رسميا-إلى-ثمن-نهائي-كأس-الأمم-الإفريقية--1108676651.html
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية
سبوتنيك عربي
ضمن المنتخب الجزائري بطاقة التأهل الرسمية إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) في كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، بعد فوزه الثمين والمثير على بوركينا... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T21:06+0000
2025-12-28T21:06+0000
الجزائر
العالم العربي
رياضة
أخبار مصر الآن
نيجيريا
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg
وسجل نجم المنتخب رياض محرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 23 من ضربة جزاء نفذها ببراعة، ليمنح "محاربي الصحراء" انتصارهم الثاني على التوالي في البطولة، بعد الفوز الكبير في الجولة الأولى على السودان بنتيجة 3-0، وفقا لمواقع رياضية. - مصر، التي حسمت أولى بطاقات التأهل يوم الجمعة الماضي بفوزها على جنوب إفريقيا بهدف نظيف.- نيجيريا، التي تأهلت مساء أمس السبت بعد انتصارها الدراماتيكي على تونس بنتيجة 3-2.وكان منتخب السودان قد أعاد إحياء آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في المغرب، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، حينما أخطأ ساؤول كوكو، مدافع غينيا الاستوائية، في إبعاد الكرة ليودعها شباك فريقه عند الدقيقة الـ76.وبهذا الانتصار، حصد منتخب السودان أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة، ليتقدم إلى المركز الثالث، انتظارا لنتيجة المواجهة المرتقبة في وقت لاحق من اليوم بين الجزائر وبوركينا فاسو، متصدر ووصيف المجموعة حاليًا بنفس عدد النقاط.
https://sarabic.ae/20251226/مصر-تتأهل-إلى-دور-الـ16-في-كأس-الأمم-الأفريقية-بعد-الفوز-على-جنوب-أفريقيا-1108610674.html
https://sarabic.ae/20251224/ملخص-مباراة-الجزائر-والسودان-في-كأس-أمم-أفريقيا-2025-1108529442.html
الجزائر
نيجيريا
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_211:0:1898:1265_1920x0_80_0_0_926ac74e417fc39fb3d596ccb46e5fdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي, رياضة, أخبار مصر الآن, نيجيريا, أخبار المغرب اليوم
الجزائر, العالم العربي, رياضة, أخبار مصر الآن, نيجيريا, أخبار المغرب اليوم

المنتخبات المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

21:06 GMT 28.12.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gearكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gear
تابعنا عبر
ضمن المنتخب الجزائري بطاقة التأهل الرسمية إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) في كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حالياً في المغرب، بعد فوزه الثمين والمثير على بوركينا فاسو بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.
وسجل نجم المنتخب رياض محرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 23 من ضربة جزاء نفذها ببراعة، ليمنح "محاربي الصحراء" انتصارهم الثاني على التوالي في البطولة، بعد الفوز الكبير في الجولة الأولى على السودان بنتيجة 3-0، وفقا لمواقع رياضية.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
مجتمع
مصر تتأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جنوب أفريقيا
26 ديسمبر, 17:47 GMT

وبهذا الفوز، أصبح المنتخب الجزائري ثالث المنتخبات التي ضمنت التأهل رسمياً إلى ثمن النهائي في هذه النسخة من البطولة القارية، بعد:

- مصر، التي حسمت أولى بطاقات التأهل يوم الجمعة الماضي بفوزها على جنوب إفريقيا بهدف نظيف.
- نيجيريا، التي تأهلت مساء أمس السبت بعد انتصارها الدراماتيكي على تونس بنتيجة 3-2.
مباراة الجزائر والسودان في أمم أفريقيا 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
ملخص مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025
24 ديسمبر, 17:39 GMT
وكان منتخب السودان قد أعاد إحياء آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في المغرب، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.
وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، حينما أخطأ ساؤول كوكو، مدافع غينيا الاستوائية، في إبعاد الكرة ليودعها شباك فريقه عند الدقيقة الـ76.
وبهذا الانتصار، حصد منتخب السودان أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة، ليتقدم إلى المركز الثالث، انتظارا لنتيجة المواجهة المرتقبة في وقت لاحق من اليوم بين الجزائر وبوركينا فاسو، متصدر ووصيف المجموعة حاليًا بنفس عدد النقاط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала