https://sarabic.ae/20260215/الأهلي-يتعادل-مع-الجيش-الملكي-المغربي-سلبيا-ويتصدر-مجموعته-في-دوري-أبطال-إفريقيا--1110393254.html

"الأهلي" يتعادل مع "الجيش الملكي" المغربي سلبيا ويتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا

انتهت مباراة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي المغربي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة... 15.02.2026, سبوتنيك عربي

بهذه النتيجة، ضمن الفريقان التأهل إلى دور الثمانية، حيث تصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما حل الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفقا لمواقع رياضية. وجاءت نتائج قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي: المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا) المجموعة الثانية: الأهلي (مصر) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر) المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر (الجزائر) - سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية) المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - أتلتيكو بيترو لواندا (أنجولا) - استاد مالي (مالي)

الأخبار

