https://sarabic.ae/20260215/الأهلي-يتعادل-مع-الجيش-الملكي-المغربي-سلبيا-ويتصدر-مجموعته-في-دوري-أبطال-إفريقيا--1110393254.html
"الأهلي" يتعادل مع "الجيش الملكي" المغربي سلبيا ويتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا
"الأهلي" يتعادل مع "الجيش الملكي" المغربي سلبيا ويتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا
سبوتنيك عربي
انتهت مباراة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي المغربي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T18:48+0000
2026-02-15T18:48+0000
2026-02-15T18:48+0000
أخبار مصر الآن
أخبار المغرب اليوم
أفريقيا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103564/06/1035640628_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_912a2bf36011390b9c187a139e3ce2bf.jpg
بهذه النتيجة، ضمن الفريقان التأهل إلى دور الثمانية، حيث تصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما حل الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفقا لمواقع رياضية. وجاءت نتائج قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي: المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا) المجموعة الثانية: الأهلي (مصر) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر) المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر (الجزائر) - سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية) المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - أتلتيكو بيترو لواندا (أنجولا) - استاد مالي (مالي)
https://sarabic.ae/20260130/أول-تعليق-من-مدرب-الأهلي-المصري-على-واقعة-تأديب-عاشور-1109813823.html
https://sarabic.ae/20260129/الأهلي-المصري-يؤدب-نجمه-بعقوبة-تاريخية-بعد-تخلفه-عن-السفر-مع-بعثة-الفريق-إلى-تنزانيا-1109779584.html
أخبار المغرب اليوم
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103564/06/1035640628_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_5f71efd818ce645fd3a7a9ba20d56646.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا, رياضة
أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا, رياضة
"الأهلي" يتعادل مع "الجيش الملكي" المغربي سلبيا ويتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا
انتهت مباراة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي المغربي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
بهذه النتيجة، ضمن الفريقان التأهل إلى دور الثمانية، حيث تصدر الأهلي
المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما حل الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفقا لمواقع رياضية.
وأقيمت مراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، نوفمبر الماضي، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
وجاءت نتائج قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا
على النحو التالي:
المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا)
المجموعة الثانية: الأهلي (مصر) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي
(المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر)
المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر (الجزائر) - سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)
المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - أتلتيكو بيترو لواندا (أنجولا) - استاد مالي (مالي)