"الأهلي" المصري يؤدب نجمه بعقوبة تاريخية بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا

"الأهلي" المصري يؤدب نجمه بعقوبة تاريخية بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا

29.01.2026

مصر

وأعلن النادي في بيان رسمي أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، قرر إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، مع تغريمه مبلغ 1.5 مليون جنيه مصري (نحو 32 ألف دولار أمريكي)، وهي الغرامة المالية الأكبر في تاريخ النادي على صعيد الانضباط الداخلي، وفقا لمواقع رياضية. وجاءت العقوبة عقب عدم حضور إمام عاشور إلى مطار القاهرة لمرافقة البعثة التي غادرت على متن طائرة خاصة، رغم محاولات الإدارة المتكررة للاتصال به دون جدوى، حيث كان هاتفه مغلقًا، مما أثار حالة من الاستياء داخل القلعة الحمراء. ولم يوضح النادي الأسباب الدقيقة وراء الغياب، فيما تداولت تقارير إعلامية أسبابًا محتملة تتراوح بين إصابة عائلية أو فيروس معدٍ أصاب اللاعب وأسرته، بينما أشارت بعض التقاريرإلى غضب اللاعب من رفض عرض انتقال محتمل أو خلافات داخلية، إلا أن الإدارة لم تؤكد أيًا منها رسميًا.

