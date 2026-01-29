https://sarabic.ae/20260129/الأهلي-المصري-يؤدب-نجمه-بعقوبة-تاريخية-بعد-تخلفه-عن-السفر-مع-بعثة-الفريق-إلى-تنزانيا-1109779584.html
"الأهلي" المصري يؤدب نجمه بعقوبة تاريخية بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا
"الأهلي" المصري يؤدب نجمه بعقوبة تاريخية بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا
سبوتنيك عربي
أصدر النادي الأهلي المصري عقوبة انضباطية قاسية وتاريخية على لاعب وسطه الدولي إمام عاشور، بعد تخلفه المفاجئ عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا صباح اليوم... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T17:48+0000
2026-01-29T17:48+0000
2026-01-29T17:48+0000
مصر
أخبار مصر الآن
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093466777_0:0:3084:1734_1920x0_80_0_0_7bc152a0523d7427f9e8241aaf8ddcc7.jpg
وأعلن النادي في بيان رسمي أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، قرر إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، مع تغريمه مبلغ 1.5 مليون جنيه مصري (نحو 32 ألف دولار أمريكي)، وهي الغرامة المالية الأكبر في تاريخ النادي على صعيد الانضباط الداخلي، وفقا لمواقع رياضية. وجاءت العقوبة عقب عدم حضور إمام عاشور إلى مطار القاهرة لمرافقة البعثة التي غادرت على متن طائرة خاصة، رغم محاولات الإدارة المتكررة للاتصال به دون جدوى، حيث كان هاتفه مغلقًا، مما أثار حالة من الاستياء داخل القلعة الحمراء. ولم يوضح النادي الأسباب الدقيقة وراء الغياب، فيما تداولت تقارير إعلامية أسبابًا محتملة تتراوح بين إصابة عائلية أو فيروس معدٍ أصاب اللاعب وأسرته، بينما أشارت بعض التقاريرإلى غضب اللاعب من رفض عرض انتقال محتمل أو خلافات داخلية، إلا أن الإدارة لم تؤكد أيًا منها رسميًا.
https://sarabic.ae/20251129/آلات-حادة-وكرات-غريبة-جدل-بعد-مباراة-الأهلي-المصري-والجيش-الملكي-المغربي-1107615462.html
https://sarabic.ae/20251112/الأهلي-يتقدم-بشكوى-للاتحاد-المصري-عقب-أحداث-كأس-السوبر-ضد-الزمالك-1107046828.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093466777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c600e33b42fd3597d81865e41836a467.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, رياضة
مصر, أخبار مصر الآن, رياضة
"الأهلي" المصري يؤدب نجمه بعقوبة تاريخية بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا
أصدر النادي الأهلي المصري عقوبة انضباطية قاسية وتاريخية على لاعب وسطه الدولي إمام عاشور، بعد تخلفه المفاجئ عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأعلن النادي
في بيان رسمي أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، قرر إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، مع تغريمه مبلغ 1.5 مليون جنيه مصري (نحو 32 ألف دولار أمريكي)، وهي الغرامة المالية الأكبر في تاريخ النادي على صعيد الانضباط الداخلي، وفقا لمواقع رياضية.
29 نوفمبر 2025, 12:26 GMT
كما سيؤدي عاشور تدريباته منفردًا طوال فترة الإيقاف، دون المشاركة في التدريبات الجماعية أو المباريات.
وجاءت العقوبة عقب عدم حضور إمام عاشور إلى مطار القاهرة لمرافقة البعثة التي غادرت على متن طائرة خاصة، رغم محاولات الإدارة المتكررة للاتصال به دون جدوى، حيث كان هاتفه مغلقًا، مما أثار حالة من الاستياء داخل القلعة الحمراء
.
12 نوفمبر 2025, 16:49 GMT
ولم يوضح النادي الأسباب الدقيقة وراء الغياب، فيما تداولت تقارير إعلامية أسبابًا محتملة تتراوح بين إصابة عائلية أو فيروس معدٍ أصاب اللاعب وأسرته، بينما أشارت بعض التقاريرإلى غضب اللاعب من رفض عرض انتقال محتمل أو خلافات داخلية، إلا أن الإدارة لم تؤكد أيًا منها رسميًا.