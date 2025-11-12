الأهلي يتقدم بشكوى للاتحاد المصري عقب أحداث كأس السوبر ضد الزمالك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أرسل النادي الأهلي المصري شكوى لاتحاد كرة القدم في بلاده، اليوم الأربعاء، بشكوى يطالب فيها بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات من جماهير غريمه الزمالك بحق لاعبه أحمد السيد "زيزو"، أثناء نهائي كأس السوبر المصري.
وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، أنه "جاء في الشكوى أن زيزو تعرض لهتافات مسيئة وألفاظ خارجة عن اللياقة، على مرأى ومسمع من كافة الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري وكل قيادات المنظومة الكروية".
وأضاف البيان: "جاء أيضا في الشكوى أن هذه التصرفات تكررت كثيرا في الفترة الماضية ـ ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها".
وتابع بيان النادي الأهلي: "إننا نرفض المساس بحقوق أي من لاعبينا ـ والأهلي يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعب، ورد الاعتبار إليه، ترسيخا للقيم الأخلاقية، وتعزيزا لمبدأ التنافس الشريف".
وكان فريق الأهلي لكرة القدم قد تغلب على منافسه نادي الزمالك، الأحد الماضي، بهدفين نظيفين ليتوج بكأس "السوبر المصري" للمرة الـ16 في تاريخه.
جاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أحرز الهدف الأول نجم الفريق أشرف بن شرقي، في الدقيقة 45 من المباراة، حسب الموقع الرسمي للنادي، وسجله بعدما حصل على الكرة من تمريرة عرضية من الجهة اليمنى صنعها أحمد سيد زيزو، مكنته من اختراق دفاع الزمالك وتسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن يمين المرمى.
أما الهدف الثاني، فجاء في الدقيقة 72 من عمر المباراة، إثر اختراق رائع من الجهة اليسرى نفذه اللاعب طاهر محمد طاهر، بعرضية وصلت إلى مروان عطية، الذي سدد الكرة نحو المرمى لتسكن في شباك الزمالك.
يذكر أن مشاركة الأهلي في هذه البطولة هي المشاركة رقم 20 في تاريخه، إذ سجل حصوله على اللقب 16 مرة وخسارته مرتين أمام الزمالك، ومرة أمام طلائع الجيش وأخرى أمام حرس الحدود.
