الأهلي يتقدم بشكوى للاتحاد المصري عقب أحداث كأس السوبر ضد الزمالك

الأهلي يتقدم بشكوى للاتحاد المصري عقب أحداث كأس السوبر ضد الزمالك

أرسل النادي الأهلي المصري شكوى لاتحاد كرة القدم في بلاده، اليوم الأربعاء، بشكوى يطالب فيها بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات من جماهير غريمه الزمالك بحق لاعبه أحمد... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، أنه "جاء في الشكوى أن زيزو تعرض لهتافات مسيئة وألفاظ خارجة عن اللياقة، على مرأى ومسمع من كافة الحضور في ملعب المباراة، وفي مقدمتهم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري وكل قيادات المنظومة الكروية".وأضاف البيان: "جاء أيضا في الشكوى أن هذه التصرفات تكررت كثيرا في الفترة الماضية ـ ولا تزال ـ لعدم وجود ردع لمرتكبيها".وتابع بيان النادي الأهلي: "إننا نرفض المساس بحقوق أي من لاعبينا ـ والأهلي يطالب بتطبيق اللوائح والقوانين، واستعادة الحقوق الأدبية للاعب، ورد الاعتبار إليه، ترسيخا للقيم الأخلاقية، وتعزيزا لمبدأ التنافس الشريف".وكان فريق الأهلي لكرة القدم قد تغلب على منافسه نادي الزمالك، الأحد الماضي، بهدفين نظيفين ليتوج بكأس "السوبر المصري" للمرة الـ16 في تاريخه.جاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أحرز الهدف الأول نجم الفريق أشرف بن شرقي، في الدقيقة 45 من المباراة، حسب الموقع الرسمي للنادي، وسجله بعدما حصل على الكرة من تمريرة عرضية من الجهة اليمنى صنعها أحمد سيد زيزو، مكنته من اختراق دفاع الزمالك وتسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن يمين المرمى.أما الهدف الثاني، فجاء في الدقيقة 72 من عمر المباراة، إثر اختراق رائع من الجهة اليسرى نفذه اللاعب طاهر محمد طاهر، بعرضية وصلت إلى مروان عطية، الذي سدد الكرة نحو المرمى لتسكن في شباك الزمالك.يذكر أن مشاركة الأهلي في هذه البطولة هي المشاركة رقم 20 في تاريخه، إذ سجل حصوله على اللقب 16 مرة وخسارته مرتين أمام الزمالك، ومرة أمام طلائع الجيش وأخرى أمام حرس الحدود.

