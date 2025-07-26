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https://sarabic.ae/20250726/الأهلي-المصري-يعلن-انتقال-وسام-أبو-علي-إلى-كولومبوس-كرو-الأمريكي-1103064681.html
الأهلي المصري يعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي
الأهلي المصري يعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، "انتقال مهاجمه الفلسطيني، وسام أبو علي، إلى صفوف فريق كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية". 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T15:04+0000
2025-07-26T15:04+0000
مجتمع
نادي الأهلي
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
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وقال النادي الأهلي، في بيان له، إن "إدارة التعاقدات أنهت كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقا للنظام المتبع هناك"، مشيرا إلى أن وسام أبو علي خضع للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد.وكشفت وسائل إعلام مصرية، توصل الناديين لاتفاق نهائي ببيع وسام أبو علي مقابل 7.5 مليون دولار، بخلاف مليون دولار مزايا إضافية حال تسجيل عدد من الأهداف، و10% عائد بيع اللاعب فى المستقبل، لتصل إجمالي الصفقة إلى 8.5 مليون دولار أمريكي.وانضم وسام أبو علي إلى الأهلي، في يناير 2024 قادمًا من نادي سيريس السويدي، وساهم اللاعب فى تحقيق عدد من الإنجازات مع الأهلي منها التتويج بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.وعلى المستوى الفردي، سجل وسام أبو علي 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 60 مباراة رسمية مع الأهلي، من بينها تسجيله "هاتريك" في مباراة دور المجموعات لكأس العالم للأندية أمام بورتو.وشهدت الفترة الأخيرة توترًا بين اللاعب وإدارة الأهلي، عقب مطالبته بالرحيل وعدم حضوره لبعض التدريبات، قبل أن يقدم اعتذارًا رسميًا لجماهير النادي.
https://sarabic.ae/20250624/الأهلي-يودع-كأس-العالم-للأندية-ووسام-أبو-علي-يصنع-التاريخ-1102000128.html
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نادي الأهلي, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
نادي الأهلي, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

الأهلي المصري يعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي

15:04 GMT 26.07.2025
© Getty Images / Jonathan Moscropالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي
المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Getty Images / Jonathan Moscrop
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أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، "انتقال مهاجمه الفلسطيني، وسام أبو علي، إلى صفوف فريق كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".
وقال النادي الأهلي، في بيان له، إن "إدارة التعاقدات أنهت كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقا للنظام المتبع هناك"، مشيرا إلى أن وسام أبو علي خضع للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد.
وكشفت وسائل إعلام مصرية، توصل الناديين لاتفاق نهائي ببيع وسام أبو علي مقابل 7.5 مليون دولار، بخلاف مليون دولار مزايا إضافية حال تسجيل عدد من الأهداف، و10% عائد بيع اللاعب فى المستقبل، لتصل إجمالي الصفقة إلى 8.5 مليون دولار أمريكي.
وانضم وسام أبو علي إلى الأهلي، في يناير 2024 قادمًا من نادي سيريس السويدي، وساهم اللاعب فى تحقيق عدد من الإنجازات مع الأهلي منها التتويج بلقب الدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.
وسام أبو علي لاعب الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
مجتمع
الأهلي يودع كأس العالم للأندية ووسام أبو علي يصنع التاريخ
24 يونيو, 10:56 GMT
وعلى المستوى الفردي، سجل وسام أبو علي 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 60 مباراة رسمية مع الأهلي، من بينها تسجيله "هاتريك" في مباراة دور المجموعات لكأس العالم للأندية أمام بورتو.
وشهدت الفترة الأخيرة توترًا بين اللاعب وإدارة الأهلي، عقب مطالبته بالرحيل وعدم حضوره لبعض التدريبات، قبل أن يقدم اعتذارًا رسميًا لجماهير النادي.
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