آلات حادة وكرات غريبة.. جدل بعد مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي

آلات حادة وكرات غريبة.. جدل بعد مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي

أثارت مواجهة فريقي الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، جدلا واسعا في الوسط الإعلامي العربي والأفريقي، بعدما شهدت أحداثا مثيرة وتوترات كبيرة داخل أرضية الملعب... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

وأقيمت المباراة على ملعب مولاي الحسن بالمغرب ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.ونشبت أزمة حادة بين لاعبي الفريقين عقب قيام بعض الجماهير بإلقاء آلة حادة باتجاه لاعب الأهلي محمود حسن "تريزيغيه"، ما أدى لإصابته وحدوث اشتباكات محدودة بين اللاعبين بشأن الحصول على الأداة قبل تدخل حكم اللقاء.في وقت تدخل مدير الكرة في الأهلي المصري، وليد صلاح الدين، بعد استحواذ لاعبي الفريق المصري على الآلة، لتسليمها إلى الحكم، إلا أن أحد لاعبي الجيش الملكي سارع إلى خطفها ومغادرة أرضية الملعب وسط حالة من التوتر.كما شهد الشوط الثاني اعتراضات متواصلة من جماهير الفريق المغربي على قرارات الحكم، إذ ألقت أعدادا كبيرة من الزجاجات على أرضية الملعب، خاصة خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، ما تسبب في حالة من الفوضى داخل المستطيل الأخضر.وفوجئ لاعبو الفريق بقذف كرات من الجانب المغربي إلى داخل الملعب باتجاه الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، خلال الهجمة الأخيرة للأهلي، في محاولة لإيقاف الهجمة المرتدة قبل صافرة النهاية.يشار إلى أن المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الجيش الملكي عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يعادل تريزيجيه النتيجة للأهلي في الشوط الثاني.ورأى محللون رياضيون أن هدف الجيش الملكي لم يخل من الجدل، فركلة الجزاء جاءت بلمسة ذراع لاعب الأهلي، والتي كانت مضمومة خلف الظهر، مما جعل المحللين يشككون بصحة ضربة الجزاء. وخلال تنفيذ ركلة الجزاء للملكي المغربي، دخل أكثر من 3 لاعبين للجيش الملكي لمنطقة الجزاء، قبل تنفيذ الركلة مما دفع المحللين لاعتبارها ركلة باطلة، كان يجب إعادتها.ورغم التعادل الإيجابي، احتفظ الأهلي المصري بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على يانج أفريكانز، الذي تعادل بدوره خارج أرضه مع شبيبة القبائل.وجاء الفريق المغربي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متقدما بفارق الأهداف عن الفريق الجزائري متذيل الترتيب.

