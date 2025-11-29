آلات حادة وكرات غريبة.. جدل بعد مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي

عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
تابعنا عبر
أثارت مواجهة فريقي الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، جدلا واسعا في الوسط الإعلامي العربي والأفريقي، بعدما شهدت أحداثا مثيرة وتوترات كبيرة داخل أرضية الملعب وخارجه.
وأقيمت المباراة على ملعب مولاي الحسن بالمغرب ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
الأهلي المصري يفوز على النجمة اللبناني ضمن بطولة الأندية العربية لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
مجتمع
قرعة دوري أبطال أفريقيا... مجموعة نارية للأهلي المصري ومتوازنة لبيراميدز
3 نوفمبر, 15:44 GMT
ونشبت أزمة حادة بين لاعبي الفريقين عقب قيام بعض الجماهير بإلقاء آلة حادة باتجاه لاعب الأهلي محمود حسن "تريزيغيه"، ما أدى لإصابته وحدوث اشتباكات محدودة بين اللاعبين بشأن الحصول على الأداة قبل تدخل حكم اللقاء.
في وقت تدخل مدير الكرة في الأهلي المصري، وليد صلاح الدين، بعد استحواذ لاعبي الفريق المصري على الآلة، لتسليمها إلى الحكم، إلا أن أحد لاعبي الجيش الملكي سارع إلى خطفها ومغادرة أرضية الملعب وسط حالة من التوتر.
كما شهد الشوط الثاني اعتراضات متواصلة من جماهير الفريق المغربي على قرارات الحكم، إذ ألقت أعدادا كبيرة من الزجاجات على أرضية الملعب، خاصة خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، ما تسبب في حالة من الفوضى داخل المستطيل الأخضر.
وفوجئ لاعبو الفريق بقذف كرات من الجانب المغربي إلى داخل الملعب باتجاه الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، خلال الهجمة الأخيرة للأهلي، في محاولة لإيقاف الهجمة المرتدة قبل صافرة النهاية.
يشار إلى أن المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الجيش الملكي عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يعادل تريزيجيه النتيجة للأهلي في الشوط الثاني.
ورأى محللون رياضيون أن هدف الجيش الملكي لم يخل من الجدل، فركلة الجزاء جاءت بلمسة ذراع لاعب الأهلي، والتي كانت مضمومة خلف الظهر، مما جعل المحللين يشككون بصحة ضربة الجزاء. وخلال تنفيذ ركلة الجزاء للملكي المغربي، دخل أكثر من 3 لاعبين للجيش الملكي لمنطقة الجزاء، قبل تنفيذ الركلة مما دفع المحللين لاعتبارها ركلة باطلة، كان يجب إعادتها.
ورغم التعادل الإيجابي، احتفظ الأهلي المصري بصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على يانج أفريكانز، الذي تعادل بدوره خارج أرضه مع شبيبة القبائل.
وجاء الفريق المغربي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متقدما بفارق الأهداف عن الفريق الجزائري متذيل الترتيب.
