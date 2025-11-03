https://sarabic.ae/20251103/قرعة-دوري-أبطال-أفريقيا-مجموعة-نارية-للأهلي-المصري-ومتوازنة-لبيراميدز-1106691528.html
قرعة دوري أبطال أفريقيا... مجموعة نارية للأهلي المصري ومتوازنة لبيراميدز
قرعة دوري أبطال أفريقيا... مجموعة نارية للأهلي المصري ومتوازنة لبيراميدز
سبوتنيك عربي
أقيمت مراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ظهر اليوم، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T15:44+0000
2025-11-03T15:44+0000
2025-11-03T15:44+0000
مجتمع
نادي الأهلي
ماتش الأهلي اليوم
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103564/06/1035640628_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_912a2bf36011390b9c187a139e3ce2bf.jpg
وجاءت نتائج قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
https://sarabic.ae/20250815/رابطة-الأندية-المصرية-تعاقب-حامل-لقب-دوري-أبطال-أفريقيا-بسبب-واقعة-غريبة-1103760091.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103564/06/1035640628_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_5f71efd818ce645fd3a7a9ba20d56646.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, رياضة, منوعات
نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, رياضة, منوعات
قرعة دوري أبطال أفريقيا... مجموعة نارية للأهلي المصري ومتوازنة لبيراميدز
أقيمت مراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ظهر اليوم، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
وجاءت نتائج قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:
المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا)
المجموعة الثانية: الأهلي (مصر) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر)
المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر (الجزائر) - سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)
المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - أتلتيكو بيترو لواندا (أنجولا) - استاد مالي (مالي)
ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.