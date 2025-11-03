عربي
قرعة دوري أبطال أفريقيا... مجموعة نارية للأهلي المصري ومتوازنة لبيراميدز
قرعة دوري أبطال أفريقيا... مجموعة نارية للأهلي المصري ومتوازنة لبيراميدز
أقيمت مراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ظهر اليوم، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
وجاءت نتائج قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
أقيمت مراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ظهر اليوم، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
وجاءت نتائج قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:
المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب) - بيراميدز (مصر) - ريفرز يونايتد (نيجيريا) - باور ديناموز (زامبيا)
المجموعة الثانية: الأهلي (مصر) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - الجيش الملكي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر)
المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الهلال (السودان) - مولودية الجزائر (الجزائر) - سانت إيلوا لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)
المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) - أتلتيكو بيترو لواندا (أنجولا) - استاد مالي (مالي)
ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
