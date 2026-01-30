https://sarabic.ae/20260130/أول-تعليق-من-مدرب-الأهلي-المصري-على-واقعة-تأديب-عاشور-1109813823.html

أول تعليق من مدرب الأهلي المصري على واقعة تأديب عاشور

شدد المدير الفني للنادي الأهلي المصري، الدنماركي ييس توروب، اليوم الجمعة، على أن مبدأ الانضباط يعلو فوق أي اعتبار داخل الفريق. 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وأكد توروب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، قبيل مواجهة مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني، غدا السبت، أنه "لا أحد فوق الأهلي مهما كان اسمه".ويستعد النادي الأهلي لمواجهة مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني، غدا السبت، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.وقال توروب إن "لاعب الوسط إمام عاشور أخطأ بعدم الانضمام إلى بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، وشددت منذ اليوم الأول لتوليَّ المسؤولية على أن مصلحة الفريق تأتي أولا، وهو ما استلزم توقيع عقوبة على اللاعب"، معتبرا أن الأمر "كاف في الوقت الحالي".وكان النادي الأهلي المصري قد أصدر، أمس الخميس، عقوبة انضباطية قاسية وتاريخية على لاعب وسطه الدولي إمام عاشور، بعد تخلفه المفاجئ عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.وأعلن النادي في بيان رسمي أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، قرر إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، مع تغريمه مبلغ 1.5 مليون جنيه مصري (نحو 32 ألف دولار أمريكي)، وهي الغرامة المالية الأكبر في تاريخ النادي على صعيد الانضباط الداخلي، وفقا لمواقع رياضية.كما سيؤدي عاشور تدريباته منفردًا طوال فترة الإيقاف، دون المشاركة في التدريبات الجماعية أو المباريات.وجاءت العقوبة عقب عدم حضور إمام عاشور إلى مطار القاهرة لمرافقة البعثة التي غادرت على متن طائرة خاصة، رغم محاولات الإدارة المتكررة للاتصال به دون جدوى، حيث كان هاتفه مغلقًا، مما أثار حالة من الاستياء داخل القلعة الحمراء.ولم يوضح النادي الأسباب الدقيقة وراء الغياب، فيما تداولت تقارير إعلامية أسبابًا محتملة تتراوح بين إصابة عائلية أو فيروس معدٍ أصاب اللاعب وأسرته، بينما أشارت بعض التقاريرإلى غضب اللاعب من رفض عرض انتقال محتمل أو خلافات داخلية، إلا أن الإدارة لم تؤكد أيًا منها رسميًا.

