https://sarabic.ae/20260502/كاف-يحدد-موعد-كأس-أمم-أفريقيا-2027--1113069734.html
"كاف" يحدد موعد كأس أمم أفريقيا 2027
"كاف" يحدد موعد كأس أمم أفريقيا 2027
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، أن نهائيات "كأس أمم أفريقيا 2027"، ستُقام خلال الفترة من 19 يونيو/ حزيران إلى 17 يوليو/ تموز 2027، في كل... 02.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-02T20:04+0000
2026-05-02T20:04+0000
2026-05-02T20:04+0000
أفريقيا
رياضة
أوغندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg
وأوضح "كاف"، في بيان رسمي، أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن الدولة التي ستستضيف مباراة الافتتاح، إلى جانب البلد الذي سيحتضن المباراة النهائية. وكان الاتحاد القاري، نفى في فبراير/ شباط الماضي، تقارير تحدثت عن إمكانية تأجيل البطولة إلى عام 2028، بسبب مخاوف تتعلق بجاهزية الدول المستضيفة، وفقا لمواقع رياضية. وتُعد نسخة 2027، الأولى في تاريخ البطولة، التي تُنظم بشكل مشترك بين ثلاثة بلدان، كما تمثل عودة كأس الأمم الأفريقية إلى شرق القارة، لأول مرة، منذ نسخة عام 1976، التي استضافتها إثيوبيا.
https://sarabic.ae/20260329/موتسيبي-الكاف-سيطبق-قرار-كاس-بشأن-بطل-كأس-أمم-إفريقيا-2025-1112085288.html
https://sarabic.ae/20260129/كاف-يفرض-عقوبات-مشددة-عقب-أحداث-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-المغرب-2025-1109750745.html
أفريقيا
أوغندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_211:0:1898:1265_1920x0_80_0_0_926ac74e417fc39fb3d596ccb46e5fdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفريقيا, رياضة, أوغندا
"كاف" يحدد موعد كأس أمم أفريقيا 2027
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، أن نهائيات "كأس أمم أفريقيا 2027"، ستُقام خلال الفترة من 19 يونيو/ حزيران إلى 17 يوليو/ تموز 2027، في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وأوضح "كاف"، في بيان
رسمي، أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن الدولة التي ستستضيف مباراة الافتتاح، إلى جانب البلد الذي سيحتضن المباراة النهائية.
وكان الاتحاد
القاري، نفى في فبراير/ شباط الماضي، تقارير تحدثت عن إمكانية تأجيل البطولة إلى عام 2028، بسبب مخاوف تتعلق بجاهزية الدول المستضيفة، وفقا لمواقع رياضية.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي في تنزانيا، التزام "كاف" بإقامة البطولة في شرق أفريقيا، معربًا عن ثقته في تنظيم نسخة ناجحة في الدول الثلاث.
وتُعد نسخة 2027، الأولى في تاريخ البطولة،
التي تُنظم بشكل مشترك بين ثلاثة بلدان، كما تمثل عودة كأس الأمم الأفريقية إلى شرق القارة، لأول مرة، منذ نسخة عام 1976، التي استضافتها إثيوبيا.