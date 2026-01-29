https://sarabic.ae/20260129/كاف-يفرض-عقوبات-مشددة-عقب-أحداث-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-المغرب-2025-1109750745.html
"كاف" يفرض عقوبات مشددة عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025
"كاف" يفرض عقوبات مشددة عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حزمة من العقوبات على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، والذي جمع... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T08:56+0000
2026-01-29T08:56+0000
2026-01-29T08:56+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
السنغال
كأس الأمم الأفريقية
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109379289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3fe9e35a8115fd0f18729bdf98b505d.jpg
وقررت اللجنة، في بيان له، إيقاف مدرب المنتخب السنغالي، بابي تياو، لمدة خمس مباريات، بعد إدانته بـ"سوء السلوك الرياضي ومخالفة مبادئ اللعب النظيف والنزاهة، والإساءة إلى صورة كرة القدم"، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.كما فرضت عقوبة الإيقاف لمباراتين على كل من إليمان نداي، لاعب إيفرتون، وإسماعيلا سار، لاعب كريستال بالاس، بسبب "السلوك غير الرياضي تجاه الحكم".وسلطت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 615 ألف دولار على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، نتيجة ارتكاب عدد من المخالفات خلال المباراة النهائية.وامتدت العقوبات لتشمل المنتخب المغربي، حيث تقرر إيقاف المهاجم إسماعيل صيباري ثلاث مباريات مع تغريمه 100 ألف دولار، فيما تم إيقاف قائد "أسود الأطلس" أشرف حكيمي مباراتين، إحداهما مع وقف التنفيذ.وتم تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم بمبلغ 200 ألف دولار بسبب "السلوك غير اللائق" لجامعي الكرات داخل الملعب، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 100 ألف دولار على خلفية "سوء سلوك" اللاعبين وأفراد الجهاز الفني الذين اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) وأعاقوا عمل الحكم الكونغولي.وفرض "كاف" أيضاً غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار بسبب استخدام جماهير المنتخب المغربي لأشعة الليزر بهدف تشتيت انتباه لاعبي المنتخب السنغالي، ليصل إجمالي الغرامات المفروضة على الاتحاد المغربي إلى 315 ألف دولار.وكان المنتخب المغربي حصد المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليحرز المنتخب السنغالي لقبه القاري الثاني في تاريخه.
https://sarabic.ae/20260119/فيفا-ينتقد-بشدة-تصرفات-منتخب-السنغال-بعد-أحداث-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-2025---1109387955.html
https://sarabic.ae/20260120/مصر-تبعث-رسالة-إلى-المغرب-بعد-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-2025-1109444867.html
أخبار المغرب اليوم
السنغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109379289_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0a27b4e1636308ebf9fc787db72e692d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, السنغال, كأس الأمم الأفريقية, رياضة, منوعات
أخبار المغرب اليوم, السنغال, كأس الأمم الأفريقية, رياضة, منوعات
"كاف" يفرض عقوبات مشددة عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025
أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حزمة من العقوبات على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، والذي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي.
وقررت اللجنة، في بيان له
، إيقاف مدرب المنتخب السنغالي، بابي تياو، لمدة خمس مباريات، بعد إدانته بـ"سوء السلوك الرياضي ومخالفة مبادئ اللعب النظيف والنزاهة، والإساءة إلى صورة كرة القدم"، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.
كما فرضت عقوبة الإيقاف لمباراتين على كل من إليمان نداي، لاعب إيفرتون، وإسماعيلا سار، لاعب كريستال بالاس، بسبب "السلوك غير الرياضي تجاه الحكم".
وسلطت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 615 ألف دولار على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، نتيجة ارتكاب عدد من المخالفات خلال المباراة النهائية.
وامتدت العقوبات لتشمل المنتخب المغربي، حيث تقرر إيقاف المهاجم إسماعيل صيباري ثلاث مباريات مع تغريمه 100 ألف دولار، فيما تم إيقاف قائد "أسود الأطلس" أشرف حكيمي مباراتين، إحداهما مع وقف التنفيذ.
وتم تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم بمبلغ 200 ألف دولار بسبب "السلوك غير اللائق" لجامعي الكرات داخل الملعب، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 100 ألف دولار على خلفية "سوء سلوك" اللاعبين وأفراد الجهاز الفني الذين اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) وأعاقوا عمل الحكم الكونغولي.
وفرض "كاف" أيضاً غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار بسبب استخدام جماهير المنتخب المغربي لأشعة الليزر بهدف تشتيت انتباه لاعبي المنتخب السنغالي، ليصل إجمالي الغرامات المفروضة على الاتحاد المغربي إلى 315 ألف دولار.
وكان المنتخب المغربي حصد المركز الثاني
في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليحرز المنتخب السنغالي لقبه القاري الثاني في تاريخه.