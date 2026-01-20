https://sarabic.ae/20260120/مصر-تبعث-رسالة-إلى-المغرب-بعد-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-2025-1109444867.html

مصر تبعث رسالة إلى المغرب بعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

بعث وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب، محمد سعد رادة. 20.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكر المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن صبحي أجرى اتصالا هاتفيا بسعد بردة، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والمغرب، التي تمتد عبر عقود طويلة من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالان الرياضي والشبابي.وشدد وزير الرياضة المصري على أن المنافسة الرياضية يجب أن تظل في إطارها الحضاري القائم على الاحترام المتبادل والروح الرياضية.وقال أشرف صبحي إن "الاتصال جاء في إطار التنسيق المشترك وحرص الجانبين على تهدئة الأجواء الرياضية بين الجماهير، والتأكيد على أن الرياضة تمثل جسرا للتقارب بين الشعوب وليست سببا للخلاف، وأن الرياضة قوة ناعمة فاعلة في توطيد العلاقات بين الشعوب ودعم مسارات التقارب والتعاون بين الدول الشقيقة".وأشار وزير الرياضة المصري إلى نجاح المغرب في استضافة كأس أمم إفريقيا 2025، لافتا إلى رفض أي مظاهر تعصب أو إساءة من شأنها التأثير سلبا على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، أو تشويه صورة الجماهير العربية.ومن ناحيته، ثمَّن الوزير المغربي محمد سعد برادة، الاتاصال الهاتفي، منوها إلى تقدير المغرب للعلاقات الاستراتيجية التي تجمعه بمصر، وحرص بلاده على دعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز الأخوة العربية ونشر القيم الإيجابية بين الشباب.وكان المنتخب المغربي حصد المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليحرز المنتخب السنغالي لقبه القاري الثاني في تاريخه.

