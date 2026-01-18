https://sarabic.ae/20260118/السنغال-بطل-أفريقيا-بعد-الفوز-على-المغرب-1109378983.html
السنغال بطل أفريقيا بعد الفوز على المغرب... فيديو
السنغال بطل أفريقيا بعد الفوز على المغرب... فيديو
سبوتنيك عربي
توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 على حساب منتخب المغرب، مستضيف البطولة، ليحصد أسود التيرانجا الكأس للمرة الثانية في تاريخهم. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T21:59+0000
2026-01-18T21:59+0000
2026-01-18T22:17+0000
العالم
أخبار العالم الآن
السنغال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109379289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3fe9e35a8115fd0f18729bdf98b505d.jpg
المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، بعد إهدار ركلة جزاء من دياز بشكل درامي، حسمها بابي جايي بهدف قاتل في الشوط الإضافي الأول، والذي كان كافيا لينهي 30 دقيقة إضافية، بتتويج أسود التيرانجا على الأراضي المغربية، بلقبها القاري الثاني، بعد نسخة 2021.بينما يستمر انتظار المغرب مرة أخرى، منذ التتويج الوحيد بلقب كأس أمم أفريقيا، قبل نصف قرن (50 عامًا)، ليكون وصيفًا للمرة الثانية بعد 2004 أمام تونس.وفي واحدة من أكثر اللقطات جدلية داخل المستطيل الأخضر، وسط اعتراضات من لاعبي السنغال، ومطالبة إبراهيم دياز بركلة دياز، استدعى الـVAR الحكم ندالا، الذي بعد مراجعة اللعبة عاد واحتسب ركلة جزاء.في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتنفيذ ركلة الجزاء، طالب بابي ثياو المدير الفني للسنغال، اللاعبين بالخروج من الملعب والانسحاب من المباراة.بعد انسحاب لاعبي السنغال من الملعب، حدثت مناقشات جانبية مع كل الأطراف، تصدرها ساديو ماني، ليعود أسود التيرانجا إلى الملعب لاستكمال اللقاء.وتم استئناف المباراة بعد توقفها حوالي 18 دقيقة، ثم تقدم إبراهيم دياز لتسديد ركلة الجزاء، ليهدرها بطريقة درامية، بعدما سدد كرة ضعيفة في يد الحارس ميندي، ليذهب بعدها النهائي مباشرة إلى الأشواط الإضافية.
https://sarabic.ae/20260118/نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-فرنسا-تمنع-المغاربة-والسنغاليين-من-الاحتفال-في-الشانزليزيه-1109359731.html
السنغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109379289_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0a27b4e1636308ebf9fc787db72e692d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, السنغال
العالم, أخبار العالم الآن, السنغال
السنغال بطل أفريقيا بعد الفوز على المغرب... فيديو
21:59 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 22:17 GMT 18.01.2026)
توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 على حساب منتخب المغرب، مستضيف البطولة، ليحصد أسود التيرانجا الكأس للمرة الثانية في تاريخهم.
المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، بعد إهدار ركلة جزاء من دياز بشكل درامي، حسمها بابي جايي بهدف قاتل في الشوط الإضافي الأول، والذي كان كافيا لينهي 30 دقيقة إضافية، بتتويج أسود التيرانجا على الأراضي المغربية، بلقبها القاري الثاني، بعد نسخة 2021.
بينما يستمر انتظار المغرب مرة أخرى، منذ التتويج الوحيد بلقب كأس أمم أفريقيا، قبل نصف قرن (50 عامًا)، ليكون وصيفًا للمرة الثانية بعد 2004 أمام تونس.
وفي واحدة من أكثر اللقطات جدلية داخل المستطيل الأخضر، وسط اعتراضات من لاعبي السنغال، ومطالبة إبراهيم دياز بركلة دياز، استدعى الـVAR الحكم ندالا، الذي بعد مراجعة اللعبة عاد واحتسب ركلة جزاء.
في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتنفيذ ركلة الجزاء، طالب بابي ثياو المدير الفني للسنغال، اللاعبين بالخروج من الملعب والانسحاب من المباراة.
بعد انسحاب لاعبي السنغال من الملعب، حدثت مناقشات جانبية مع كل الأطراف، تصدرها ساديو ماني، ليعود أسود التيرانجا إلى الملعب لاستكمال اللقاء.
وتم استئناف المباراة بعد توقفها حوالي 18 دقيقة، ثم تقدم إبراهيم دياز لتسديد ركلة الجزاء، ليهدرها بطريقة درامية، بعدما سدد كرة ضعيفة في يد الحارس ميندي، ليذهب بعدها النهائي مباشرة إلى الأشواط الإضافية.