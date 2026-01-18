https://sarabic.ae/20260118/نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-فرنسا-تمنع-المغاربة-والسنغاليين-من-الاحتفال-في-الشانزليزيه-1109359731.html
أصدرت مديرية شرطة باريس قرارًا، أمس السبت، يحظر تجمعات المشجعين في منطقة الشانزليزيه ومحيطها، تزامنًا مع المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي...
2026-01-18T11:02+0000
2026-01-18T11:02+0000
2026-01-18T11:03+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108811420_0:441:1562:1320_1920x0_80_0_0_fdec093b3f6c19cc827c071cd638c347.jpg
11:02 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 11:03 GMT 18.01.2026)
أصدرت مديرية شرطة باريس قرارًا، أمس السبت، يحظر تجمعات المشجعين في منطقة الشانزليزيه ومحيطها، تزامنًا مع المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تجمع منتخبي المغرب والسنغال اليوم الأحد في الرباط.
ويشمل القرار حظر أي تجمعات للمشجعين الذين يدّعون الانتماء لأحد المنتخبين
، بالإضافة إلى منع استخدام الألعاب النارية والمواد المتفجرة في المنطقة الممتدة من متحف اللوفر حتى بوابة مايو، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات الأمنية تأتي لأسباب تتعلق بالحفاظ على النظام العام، مشيرة إلى وقوع اضطرابات وأعمال تخريب وتدخلات شرطية خلال نسخ سابقة من البطولة، خاصة في المراحل النهائية، مع وجود مخاطر محتملة لازدحام كبير في هذا الموقع السياحي البارز.
وتضم باريس جاليات كبيرة من أصول مغربية وسنغالية
، وغالباً ما يتحول الشانزليزيه إلى مكان احتفالي شهير عقب المباريات الكبرى، لكن السلطات فضلت اتخاذ تدابير وقائية صارمة لتجنب أي اضطرابات محتملة.
ووصلت بطولة كأس الأمم الأفريقية
2025 إلى مرحلتها النهائية، إذ يلتقي مساء اليوم الأحد على ملعب مولاي عبد الله بالرباط منتخبا المغرب والسنغال.
وتاهل المغرب بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تغلب السنغال على مصر 1-0 ليضمن مقعده في النهائي.