نهائي كأس الأمم الأفريقية.. فرنسا تمنع المغاربة والسنغاليين من الاحتفال في "الشانزليزيه"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نهائي كأس الأمم الأفريقية.. فرنسا تمنع المغاربة والسنغاليين من الاحتفال في "الشانزليزيه"
نهائي كأس الأمم الأفريقية.. فرنسا تمنع المغاربة والسنغاليين من الاحتفال في "الشانزليزيه"
ويشمل القرار حظر أي تجمعات للمشجعين الذين يدّعون الانتماء لأحد المنتخبين، بالإضافة إلى منع استخدام الألعاب النارية والمواد المتفجرة في المنطقة الممتدة من متحف اللوفر حتى بوابة مايو، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. وتضم باريس جاليات كبيرة من أصول مغربية وسنغالية، وغالباً ما يتحول الشانزليزيه إلى مكان احتفالي شهير عقب المباريات الكبرى، لكن السلطات فضلت اتخاذ تدابير وقائية صارمة لتجنب أي اضطرابات محتملة.ووصلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى مرحلتها النهائية، إذ يلتقي مساء اليوم الأحد على ملعب مولاي عبد الله بالرباط منتخبا المغرب والسنغال.وتاهل المغرب بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تغلب السنغال على مصر 1-0 ليضمن مقعده في النهائي.
نهائي كأس الأمم الأفريقية.. فرنسا تمنع المغاربة والسنغاليين من الاحتفال في "الشانزليزيه"

أصدرت مديرية شرطة باريس قرارًا، أمس السبت، يحظر تجمعات المشجعين في منطقة الشانزليزيه ومحيطها، تزامنًا مع المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تجمع منتخبي المغرب والسنغال اليوم الأحد في الرباط.
ويشمل القرار حظر أي تجمعات للمشجعين الذين يدّعون الانتماء لأحد المنتخبين، بالإضافة إلى منع استخدام الألعاب النارية والمواد المتفجرة في المنطقة الممتدة من متحف اللوفر حتى بوابة مايو، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات الأمنية تأتي لأسباب تتعلق بالحفاظ على النظام العام، مشيرة إلى وقوع اضطرابات وأعمال تخريب وتدخلات شرطية خلال نسخ سابقة من البطولة، خاصة في المراحل النهائية، مع وجود مخاطر محتملة لازدحام كبير في هذا الموقع السياحي البارز.
وتضم باريس جاليات كبيرة من أصول مغربية وسنغالية، وغالباً ما يتحول الشانزليزيه إلى مكان احتفالي شهير عقب المباريات الكبرى، لكن السلطات فضلت اتخاذ تدابير وقائية صارمة لتجنب أي اضطرابات محتملة.
ووصلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى مرحلتها النهائية، إذ يلتقي مساء اليوم الأحد على ملعب مولاي عبد الله بالرباط منتخبا المغرب والسنغال.
وتاهل المغرب بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تغلب السنغال على مصر 1-0 ليضمن مقعده في النهائي.
