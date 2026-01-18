https://sarabic.ae/20260118/نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-فرنسا-تمنع-المغاربة-والسنغاليين-من-الاحتفال-في-الشانزليزيه-1109359731.html

نهائي كأس الأمم الأفريقية.. فرنسا تمنع المغاربة والسنغاليين من الاحتفال في "الشانزليزيه"

نهائي كأس الأمم الأفريقية.. فرنسا تمنع المغاربة والسنغاليين من الاحتفال في "الشانزليزيه"

سبوتنيك عربي

أصدرت مديرية شرطة باريس قرارًا، أمس السبت، يحظر تجمعات المشجعين في منطقة الشانزليزيه ومحيطها، تزامنًا مع المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T11:02+0000

2026-01-18T11:02+0000

2026-01-18T11:03+0000

أخبار فرنسا

أخبار المغرب اليوم

السنغال

أفريقيا

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108811420_0:441:1562:1320_1920x0_80_0_0_fdec093b3f6c19cc827c071cd638c347.jpg

ويشمل القرار حظر أي تجمعات للمشجعين الذين يدّعون الانتماء لأحد المنتخبين، بالإضافة إلى منع استخدام الألعاب النارية والمواد المتفجرة في المنطقة الممتدة من متحف اللوفر حتى بوابة مايو، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. وتضم باريس جاليات كبيرة من أصول مغربية وسنغالية، وغالباً ما يتحول الشانزليزيه إلى مكان احتفالي شهير عقب المباريات الكبرى، لكن السلطات فضلت اتخاذ تدابير وقائية صارمة لتجنب أي اضطرابات محتملة.ووصلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى مرحلتها النهائية، إذ يلتقي مساء اليوم الأحد على ملعب مولاي عبد الله بالرباط منتخبا المغرب والسنغال.وتاهل المغرب بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تغلب السنغال على مصر 1-0 ليضمن مقعده في النهائي.

https://sarabic.ae/20260118/محمد-رمضان-يكشف-سر-استبعاده-من-الغناء-في-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-فيديو-1109357741.html

https://sarabic.ae/20260112/كاف-يفتح-تحقيقا-في-سلوك-غير-مقبول-خلال-ربع-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-1109156504.html

أخبار فرنسا

أخبار المغرب اليوم

السنغال

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, السنغال, أفريقيا, رياضة